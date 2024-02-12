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Видео: как спутники Марса проходят перед Солнцем
Ровер NASA Perseverance 8 февраля 2024 года наблюдал за прохождением марсианского спутника Фобоса перед Солнцем и запечатлел это событие с помощью камеры Mastcam-Z.
Видеоролик, который создали из 57 изображений, сделанных Perseverance, показывает транзит Фобоса в реальном времени (около 38 секунд).
Для сравнения: ниже представлена комбинация транзита Фобоса 8 февраля и Деймоса 20 января, показывающая движение обеих лун практически в реальном времени.
Деймос находится почти в четыре раза дальше от Марса, чем Фобос, поэтому ему требуется больше времени, чтобы пройти мимо нашей звезды.
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Девятого февраля 1904 года Япония напала на русский флот в Порт-Артуре — без объявления войны. Причины конфликта между Россией и Японией вот уже больше века трактуют искаженно: после 1917 года к власти пришли те, кто открыто называли Токио более прогрессивной силой. Не менее искаженно воспринимаются ход и исход столкновения. Редко пишут, что русские потеряли много меньше убитыми, или что Япония в конце войны была на краю катастрофы. Что же ее спасло? И как неожиданный проигрыш в русско-японской войне в итоге привел к катастрофе 1917 года в России?
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