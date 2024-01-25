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Появилось фото японской межпланетной станции SLIM на Луне

Два маленьких лунохода под названием LEV1 и LEV2, которые японский аппарат Smart Lander for Investigating Moon («Умный посадочный аппарат для изучения Луны», SLIM) сумел высвободить перед прилунением, запечатлели перевернутый посадочный модуль и передали снимок на Землю.

Японский аппарат SLIM стоит «на голове» / © JAXA

По данным Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), луноход Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV2), по форме напоминающий шар, сфотографировал аппарат SLIM, который перевернулся во время жесткой посадки и встал «на голову». Затем снимки передали на Землю через беспроводную систему связи LEV1.

После посадки лунный модуль проработал около двух часов, после чего «заснул». Почему Япония не оставляет надежд на «воскрешение» своего аппарата, читайте здесь.