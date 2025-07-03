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Сегодня, 13:34
МГППУ
29

Психологи узнали, почему американцы смеются над шутками индийских комиков

❋ 4.7

В последние годы стендап-комики индийского происхождения в США становятся все более популярными. Их выступления стали площадкой для обсуждения этнических стереотипов, культурных различий и жизни иммигрантов. Они строят шутки на ситуациях, знакомых многим: строгие родители, акцент, попытки совместить индийские традиции с американским образом жизни, сложности в школе и на работе. Часто высмеиваются ожидания общества: индийцы обязательно должны быть отличниками, работать в науке, медицине или IT, а их семьи — быть образцом традиционных ценностей. Эксперты МГППУ провели исследование, которое выявило средства языка, с помощью которых в выступлениях выражаются стереотипы.

МГППУ
# индийцы
# Индия
# смех
# сша
# юмор
Выступление стендапера / © Stussll, ru.wikipedia.org

Статья опубликована в научном журнале «Язык и текст». Социологи выделяют ряд стереотипов, связанных с индийцами в США. Индийцев часто считают «образцовым меньшинством» — примером успешной ассимиляции, трудолюбия и высоких академических достижений. Распространено представление о стремлении индийцев выглядеть «по-западному», менять имена и быстро осваивать английский язык. В то же время сохраняется восприятие их инаковости, иногда даже опасности, связанной с традициями, а после событий 11 сентября 2001 года усилились подозрения в адрес мусульман южноазиатского происхождения.

Индийцев также характеризуют как людей с высоким уровнем трудовой этики, готовых жертвовать личным временем ради успеха. Ожидается, что они особенно успешны в науках и технологиях, а в профессиональном плане их часто ассоциируют с врачами, программистами, владельцами магазинов и такси. К личным качествам индийцев относят ум, конкурентоспособность и отсутствие спортивных достижений. В семейных отношениях стереотипно подчеркивается строгость и контроль со стороны родителей, особенно в вопросах учебы и брака, а индийский акцент часто воспринимается как забавный или труднопонимаемый.

В стендап-выступлениях многие стереотипы из приведенного выше абзаца находят отражение в конкретных шутках и высказываниях. Например, тема академических достижений обыгрывается в фразе: «Мы идеальная индийская пара — занимаемся математикой ради удовольствия». Взаимоотношения родителей и детей иллюстрируются репликой: «Любовь среди “браунов” очень условна. Он такой: “Лучше получай одни пятерки”». Профессиональные стереотипы звучат в утверждении: «На вершине иерархии — индийцы-программисты, индийцы-врачи и индийцы-владельцы отелей». Инаковость подчеркивается историей о мальчике из Техаса: «Индийский мальчик в Техасе собрал часы, а его отстранили — решили, что это бомба». Стереотипный образ индийца обыгрывается словами: «Давайте сразу проясним: у меня индийский акцент». Культурные особенности, например, индийская кухня, также становятся предметом шуток: «Это потому, что у нас есть такая штука, как вкусовые рецепторы».

Чтобы сделать речь более яркой и выразительной, комики активно используют различные изобразительно-выразительные средства языка. Например, гипербола помогает преувеличить или обобщить ситуацию, как в репликах «Лучшее, что могу дать» (об успехах) или «Так много разбитых мечт, так много» (о профессиях). Сравнения также часто встречаются, например: «Сложен как ладду (десерт в виде шариков)», что используется для описания внешности. Метафоры позволяют создавать яркие образы, например: «У нас есть иерархия индийцев» (о профессиях).

Особое место занимают этнические ярлыки. Так, выражение “A,B,C,Ds” или “American Born Confused Desis” обозначает американцев индийского происхождения, выросших в США и испытывающих сложности с сохранением культурных корней. Термин “FOB” (“fresh off the boat”) используется уничижительно по отношению к недавно прибывшим и неассимилированным иммигрантам. Слово “brown” служит метафорическим обозначением людей с цветом кожи между «white» и «black» и чаще всего несет нейтральный или положительный оттенок. В то же время встречаются и откровенно оскорбительные ярлыки, такие как “sand nigger” и “dune coon”, направленные против арабов и темнокожих мусульман.

Антитеза также часто применяется для подчеркивания противопоставления групп, например, «пусть называют тебя как хотят» (о стереотипах). Такое разграничение выражается через противопоставление «мы» (индийцы, иммигранты, «брауны») и «вы» (белые, неиндийцы, британцы), что подчеркивается местоимениями, обращением к аудитории и сопоставлением обстоятельств.

Ирония и сарказм проявляются через гиперболу, несоответствие между сказанным и подразумеваемым, а также через противопоставления и обобщения. Например, фраза «if it doesn’t cost your life, pay it» иронично преувеличивает ожидания, а «we can be anything in this country» формально утверждает свободу выбора, но на самом деле намекает на существующие ограничения.

Кроме того, в речи комиков часто встречается стилистически сниженная лексика: разговорные слова, такие как cop («коп»), сленговые выражения вроде have a beef («иметь неразрешенный спор или конфликт с кем-то»), а также обсценная лексика, что придает выступлениям дополнительную аутентичность и эмоциональность. Часто используются отсылки к известным личностям (Саддам Хусейн, Махатма Ганди, Усама бен Ладен), персонажам поп-культуры (Апу из «Симпсонов»), а также к реалиям индийской (Desi — термин для индийцев, pakoras — закуска, laddu — десерт, «Fair and Lovely» — отбеливающий крем) и американской жизни (SAT — экзамен, GPA — средний балл, Spelling Bee — конкурс правописания).

Анализ выступлений показал, что стендап-комики индийского происхождения широко используют этнокультурные стереотипы в своих выступлениях, охватывая темы учебы, семьи, профессий, инаковости и культурных особенностей. Для этого применяются гипербола, сравнения, метафоры, ярлыки, антитеза, сатирические приемы, разговорная и обсценная лексика, а также культурные отсылки. Благодаря откровенности и резкости в изображении общественных проблем и настроений жанр стендапа способствует открытому обсуждению межэтнических вопросов, позволяя артистам делиться личным опытом, а аудитории — по-новому взглянуть на стереотипы и социальные проблемы.

Исследование проведено лингвистами МГППУ Айарпи Мурадян и Марией Солоненко.

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Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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# индийцы
# Индия
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