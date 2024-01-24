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Tesla планирует выпустить новый бюджетный электромобиль в 2025 году

Компания Илона Маска сообщила поставщикам, что в середине следующего года планирует начать производство нового электромобиля для массового рынка под кодовым названием Redwood.

Электромобиль Tesla / © Tesla

По данным Reuters, новый электромобиль будет компактным кроссовером, а его цена стартует от 25 тысяч долларов США (чуть больше 2 200 000 рублей по курсу), что позволит машине конкурировать с автомобилями с бензиновым двигателем.

Илон Маск пообещал выпустить электромобиль стоимостью 25 тысяч долларов еще в 2020 году. Самая дешевая Tesla Model 3 сейчас стоит от 38 990 долларов (или чуть больше 3 400 000 рублей).