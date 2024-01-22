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Первые космонавты будут работать на Российской орбитальной станции уже в 2028 году

Фрагмент макета новой Российской орбитальной станции (РОС) / © РИА Новости / Павел Бедняков

В интервью «Известиям» Кожевников сообщил:

— эскизный проект РОС уже прошел экспертизу в головных научных организациях «Роскосмоса», его передали на утверждение в госкорпорацию. Возможно, в начале февраля проект примут;

— согласно плану, запуск первого, научно-энергетического, модуля состоится в конце 2027 года. Узлового, шлюзового, базового и целевого — в период 2028-2030 годов (первые космонавты на новой станции появятся уже в 2028-м);

— станция станет «вечной», поскольку в основу концепта заложен модульный принцип. Такая схема позволяет бесконечно наращивать станцию, словно конструктор, дополняя ее новыми модулями;

— РОС получит суперкомпьютер, который будет получать данные со спутников, обрабатывать их и передавать на Землю. Такой симбиоз повысит эффективность орбитальных группировок, в том числе за счет экономии энергии на связь;

— станция сможет выступать полигоном для проверки оборудования и отработки технологий для дальних космических полетов (на Луну или Марс);

— грузы на РОС планируют доставлять на модернизированных беспилотных транспортных грузовых кораблях «Прогресс». На этапе строительства станции они будут совершать по три-четыре полета за год;

— станция сможет работать и в автоматическом, и пилотируемом, и в посещаемом режимах.