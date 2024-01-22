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Первые космонавты будут работать на Российской орбитальной станции уже в 2028 году
Заместитель генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимир Кожевников рассказал новые подробности о будущей Российской орбитальной станции (РОС).
В интервью «Известиям» Кожевников сообщил:
— эскизный проект РОС уже прошел экспертизу в головных научных организациях «Роскосмоса», его передали на утверждение в госкорпорацию. Возможно, в начале февраля проект примут;
— согласно плану, запуск первого, научно-энергетического, модуля состоится в конце 2027 года. Узлового, шлюзового, базового и целевого — в период 2028-2030 годов (первые космонавты на новой станции появятся уже в 2028-м);
— станция станет «вечной», поскольку в основу концепта заложен модульный принцип. Такая схема позволяет бесконечно наращивать станцию, словно конструктор, дополняя ее новыми модулями;
— РОС получит суперкомпьютер, который будет получать данные со спутников, обрабатывать их и передавать на Землю. Такой симбиоз повысит эффективность орбитальных группировок, в том числе за счет экономии энергии на связь;
— станция сможет выступать полигоном для проверки оборудования и отработки технологий для дальних космических полетов (на Луну или Марс);
— грузы на РОС планируют доставлять на модернизированных беспилотных транспортных грузовых кораблях «Прогресс». На этапе строительства станции они будут совершать по три-четыре полета за год;
— станция сможет работать и в автоматическом, и пилотируемом, и в посещаемом режимах.
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Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Владельцам собак наверняка было бы интересно узнать, что выбрали бы к просмотру по телевизору их питомцы, умей они обращаться с пультом дистанционного управления? Это попытались выяснить американские ученые, но не ради праздного любопытства, а чтобы найти более точный способ оценки зрения у четвероногих друзей человека.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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