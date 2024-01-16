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Ученые начнут самый масштабный поиск внеземных цивилизаций в истории

Исследователи из американского института SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), проекта Breakthrough Listen и Национальной радиоастрономической обсерватории расширили поиск внеземных техносигнатур в рамках нового проекта Commensal Open-Source Multimode Interferometer Cluster (COSMIC).

Радиотелескопы Очень большого массива им. Карла Янского (VLA) в Нью-Мексико / © NRAO / AUI / NSF

COSMIC должен обеспечить прорыв в охвате по сравнению с предыдущими исследованиями SETI, что даст возможность изучить сотни тысяч и миллионы звездных систем на частотах от 0,75 до 50 гигагерц.

Это, в свою очередь, позволит провести детальный поиск на 80% всего неба, что на несколько порядков глубже, чем все предыдущие исследования SETI, вместе взятые.