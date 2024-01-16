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Николай Головин
Николай Головин
1 час назад
Рейтинг: +87
Посты: 197

Ученые начнут самый масштабный поиск внеземных цивилизаций в истории

Исследователи из американского института SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), проекта Breakthrough Listen и Национальной радиоастрономической обсерватории расширили поиск внеземных техносигнатур в рамках нового проекта Commensal Open-Source Multimode Interferometer Cluster (COSMIC).

Сообщество
# Seti
# инопланетяне
# космос
Радиотелескопы Очень большого массива им. Карла Янского (VLA) в Нью-Мексико / © NRAO / AUI / NSF
Радиотелескопы Очень большого массива им. Карла Янского (VLA) в Нью-Мексико / © NRAO / AUI / NSF

COSMIC должен обеспечить прорыв в охвате по сравнению с предыдущими исследованиями SETI, что даст возможность изучить сотни тысяч и миллионы звездных систем на частотах от 0,75 до 50 гигагерц.

Это, в свою очередь, позволит провести детальный поиск на 80% всего неба, что на несколько порядков глубже, чем все предыдущие исследования SETI, вместе взятые.

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Комментарии

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2 Комментария

Sam Dowson
Sam Dowson
16 секунд назад
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0
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Ну ну. Доищутся. Потом сигнал туда пошлют: "мы тут, налетай!" И налетят же...
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Tony Outis
Tony Outis
6 минут назад
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0
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Чем дальше от нас, тем меньше вероятность что то засечь. А ещё есть бесконечная территория вселенной за пределами наблюдаемой вселенной, которую мы даже мы неспособны узреть. Однако плюс от такого проекта таки есть - больше информации об окружающем нас космосе.
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