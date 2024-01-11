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Компания Rafael показала испытания комплекса ПВО Spyder в новой конфигурации
Израильский оборонный концерн Rafael сообщил об успешных испытаниях новой многоцелевой системы противовоздушной обороны Spyder («Паук») в новейшей конфигурации — All in One («Все в одном»). Системы перехвата различных типов ракет и беспилотников интегрированы на одной колесной платформе.
Во время испытаний, проведенных на прошлой неделе, система засекла и перехватила беспилотный летательный аппарат в сложном оперативном сценарии с достижением прямого и эффективного поражения.
Когда взрослые люди осваивают второй язык, в межнейронных связях их мозга происходят значительные изменения. Это показало новое исследование в Германии с участием сирийских беженцев.
Когда ракета-носитель расходует топливо, ее топливные баки становятся больше не нужны: они превращаются в мертвый груз. Кроме того, теряя топливный бак, теряются еще десятки миллионов долларов — стоимость двигателей, использующихся на ступени. «Ракеты‐самопожиратели», которые сжигали бы свои баки в качестве горючего, не только разрешили бы проблему мусора, но и сэкономили бы заказчикам огромные деньги. Группа инженеров из Великобритании впервые построила прототип ракетного двигателя, «питающегося» частями ракеты.
Американские ученые пришли к выводу, что одно из семейств плезиадапиформов — вымерших родственников приматов — отнести к таковым нельзя.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?
Животное население Земли в знакомом нам виде начало складываться в кембрийский период. Именно тогда появились основные группы организмов, в том числе первые хищники. Новая статья посвящена Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии. В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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