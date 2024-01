Компания Rafael показала испытания комплекса ПВО Spyder в новой конфигурации

Израильский оборонный концерн Rafael сообщил об успешных испытаниях новой многоцелевой системы противовоздушной обороны Spyder («Паук») в новейшей конфигурации — All in One («Все в одном»). Системы перехвата различных типов ракет и беспилотников интегрированы на одной колесной платформе.