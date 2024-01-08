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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
17 минут назад
Рейтинг: +678
Посты: 1352

Главные события 2023 года в космической сфере

Сотрудники издания New Atlas окинули взором события, произошедшие за 2023 год в космической сфере, и составили фотоотчет важнейших из них.

Сообщество
# космос
# ракеты
# технологии
Коллаж из снимков космических событий 2023 года / © New Atlas
Коллаж из снимков космических событий 2023 года / © New Atlas

Компания Axiom Space представила прототип скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). В них астронавты экспедиции «Артемида III» будут высаживаться на Луне ориентировочно в декабре 2025 года.

Прототип скафандра для лунной миссии «Артемида III» / © Axiom Space 
Прототип скафандра для лунной миссии «Артемида III» / © Axiom Space 

Компания Relativity Space провела первый запуск ракеты Terran 1, 85% комплектующих для постройки которой напечатали с помощью 3D-принтера.

Ракета-носитель успешно взлетела, но не сумела достичь орбиты из-за отказа второй ступени.

Ракета Terran 1 / © Relativity Space
Ракета Terran 1 / © Relativity Space

Компания Virgin Orbit, которой владеет миллиардер Ричард Брэнсон, приостанавила все запуски и уволила большинство сотрудников. 

Модернизированный Boeing 747 с ракетой на борту / © Virgin Orbit  
Модернизированный Boeing 747 с ракетой на борту / © Virgin Orbit  

Частный японский посадочный модуль Hakuto-R компании ispace потерпел крушение в конце апреля 2023 года во время попытки сесть на поверхность Луны.

Посадочный модуль Hakuto-R на Луне, взгляд художника / © ispace
Посадочный модуль Hakuto-R на Луне, взгляд художника / © ispace

Спустя более трех недель после запуска зонд JUICE смог развернуть свою антенну Radar for Icy Moons Exploration (RIME) для изучения океанов подо льдами спутников Юпитера. Изначально антенна развернулась только на треть положенной длины. В итоге 16-метровую стрелу удалось освободить от монтажного кронштейна.

Антенна зонда JUICE / © ESA
Антенна зонда JUICE / © ESA

Новый анализ данных с телескопов «Кеплер» и «Гайя» показал, что треть планет вокруг красных карликов теоретически могут быть обитаемыми.

Экзопланеты / © Depositphotos
Экзопланеты / © Depositphotos

Астронавты NASA, работающие на борту Международной космической станции, смогли превратить 98% своих мочи и пота в питьевую воду.  

Вода на МКС / © NASA
Вода на МКС / © NASA

Частная китайская компания Landspace впервые в истории вывела полезную нагрузку — три спутника — на орбиту с помощью своей метановой ракеты «Чжуцюэ-2» (Zhuque-2).

Запуск ракеты на метане «Чжуцюэ-2» / © Landspace
Запуск ракеты на метане «Чжуцюэ-2» / © Landspace

Космолет Virgin Galactic 29 июня совершил первый коммерческий полет, отправив пассажиров к границам космоса и обратно.

Космолет Virgin Galactic запускает двигатель / © Virgin Galactic
Космолет Virgin Galactic запускает двигатель / © Virgin Galactic

Российская станция «Луна-25» 19 августа 2023 года выдала тормозной импульс для перехода с круговой на эллиптическую, предпосадочную окололунную, орбиту. Однако вместо положенных 84 секунд ее двигатель проработал 127 секунд, из-за чего торможение оказалось таким сильным, что аппарат врезался в Луну.  

Селфи станции «Луна-25» / © Роскосмос
Селфи станции «Луна-25» / © Роскосмос

Индийский посадочный аппарат «Чандраян-3» с шестиколесным луноходом сел на естественный спутник нашей планеты 23 августа 2023 года. 

Индийский Центр управления полетами во время прилунения «Чандраян-3» / © ISRO
Индийский Центр управления полетами во время прилунения «Чандраян-3» / © ISRO

Капсула OSIRIS-REx c образцами астероида Бенну успешно вернулась на Землю.

Капсула межпланетной станции OSIRIS-REx / © NASA
Капсула межпланетной станции OSIRIS-REx / © NASA

NASA запустило зонд «Психея» к одноименному астероиду.

Старт ракеты-носителя Falcon Heavy с зондом «Психея» / © NASA
Старт ракеты-носителя Falcon Heavy с зондом «Психея» / © NASA

Беременные мыши, побывавшие в космосе, смогли дать здоровое потомство.

Лабораторная мышь / © Depositphotos 
Лабораторная мышь / © Depositphotos 

Starship впервые достиг космоса.

Вторая попытка запуска Starship 18 ноября 2023 года / © SpaceX
Вторая попытка запуска Starship 18 ноября 2023 года / © SpaceX

Компания Blue Origin 19 декабря успешно осуществила 24-ю по счету и первую более чем за 15 месяцев миссию.

Первая ступень, как и планировалось, приземлилась неподалеку от стартовой площадки, а капсула достигла линии Кармана, вернулась на Землю и совершила успешную парашютную посадку.

Первая ступень ракеты New Shepard приземляется на стартовой площадке в Западном Техасе / © Blue Origin
Первая ступень ракеты New Shepard приземляется на стартовой площадке в Западном Техасе / © Blue Origin

Автоматическая межпланетная станция «Психея», которая сейчас направляется к астероиду (16) Психея, с помощью современной лазерной системы связи предала на Землю видео с котом в высоком разрешении. Расстояние составило 31 миллион километров.

Кадр из видеоролика, который передал зонд Psyche / © NASA / JPL-Caltech
Кадр из видеоролика, который передал зонд Psyche / © NASA / JPL-Caltech
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