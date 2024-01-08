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Главные события 2023 года в космической сфере
Сотрудники издания New Atlas окинули взором события, произошедшие за 2023 год в космической сфере, и составили фотоотчет важнейших из них.
Компания Axiom Space представила прототип скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). В них астронавты экспедиции «Артемида III» будут высаживаться на Луне ориентировочно в декабре 2025 года.
Компания Relativity Space провела первый запуск ракеты Terran 1, 85% комплектующих для постройки которой напечатали с помощью 3D-принтера.
Ракета-носитель успешно взлетела, но не сумела достичь орбиты из-за отказа второй ступени.
Компания Virgin Orbit, которой владеет миллиардер Ричард Брэнсон, приостанавила все запуски и уволила большинство сотрудников.
Частный японский посадочный модуль Hakuto-R компании ispace потерпел крушение в конце апреля 2023 года во время попытки сесть на поверхность Луны.
Спустя более трех недель после запуска зонд JUICE смог развернуть свою антенну Radar for Icy Moons Exploration (RIME) для изучения океанов подо льдами спутников Юпитера. Изначально антенна развернулась только на треть положенной длины. В итоге 16-метровую стрелу удалось освободить от монтажного кронштейна.
Новый анализ данных с телескопов «Кеплер» и «Гайя» показал, что треть планет вокруг красных карликов теоретически могут быть обитаемыми.
Астронавты NASA, работающие на борту Международной космической станции, смогли превратить 98% своих мочи и пота в питьевую воду.
Частная китайская компания Landspace впервые в истории вывела полезную нагрузку — три спутника — на орбиту с помощью своей метановой ракеты «Чжуцюэ-2» (Zhuque-2).
Космолет Virgin Galactic 29 июня совершил первый коммерческий полет, отправив пассажиров к границам космоса и обратно.
Российская станция «Луна-25» 19 августа 2023 года выдала тормозной импульс для перехода с круговой на эллиптическую, предпосадочную окололунную, орбиту. Однако вместо положенных 84 секунд ее двигатель проработал 127 секунд, из-за чего торможение оказалось таким сильным, что аппарат врезался в Луну.
Индийский посадочный аппарат «Чандраян-3» с шестиколесным луноходом сел на естественный спутник нашей планеты 23 августа 2023 года.
Капсула OSIRIS-REx c образцами астероида Бенну успешно вернулась на Землю.
NASA запустило зонд «Психея» к одноименному астероиду.
Беременные мыши, побывавшие в космосе, смогли дать здоровое потомство.
Starship впервые достиг космоса.
Компания Blue Origin 19 декабря успешно осуществила 24-ю по счету и первую более чем за 15 месяцев миссию.
Первая ступень, как и планировалось, приземлилась неподалеку от стартовой площадки, а капсула достигла линии Кармана, вернулась на Землю и совершила успешную парашютную посадку.
Автоматическая межпланетная станция «Психея», которая сейчас направляется к астероиду (16) Психея, с помощью современной лазерной системы связи предала на Землю видео с котом в высоком разрешении. Расстояние составило 31 миллион километров.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?
Британский вулканолог и научный обозреватель Робин Джордж Эндрюс разбирает в Scientific American недавние прогнозы ученых, связанные с образованием нового суперконтинента. Naked Science перевел его статью для русскоязычной аудитории.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Животное население Земли в знакомом нам виде начало складываться в кембрийский период. Именно тогда появились основные группы организмов, в том числе первые хищники. Новая статья посвящена Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии. В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные.
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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