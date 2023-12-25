Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новая китайская технология позволит замаскировать ракету под пассажирский самолет

Исследователи из китайского Северо-Западного политехнического университета в Сиане создали устройство под названием «золотая завеса», которое способно обмануть средства противовоздушной обороны (ПВО) и замаскировать ракету под лайнер.

Недорогое, легкое, складное устройство-завеса, разработанное учеными Китая, может замаскировать крылатую ракету, чтобы она выглядела на экранах радаров как Boeing 737 / © Northwestern Polytechnical University

«Золотая завеса» сделана из тонких нитей, переплетенных, словно паутина, и покрытых золотом. Благодаря сложной геометрии она способна отражать радиолокационные сигналы.

Лабораторные испытания показали, что устройство повышает радиолокационное сечение летящей цели с одного до 30 децибел на квадратный метр. Это похоже на радиолокационную сигнатуру, генерируемую большим самолетом, таким как Boeing 737 или Airbus A320, при просмотре под определенными углами.

Новое устройство, по словам исследователей, отличается от аналогичных технологий высокой гибкостью. Его можно раскрывать и закрывать огромное количество раз по принципу зонтика, к тому же оно изготавливается из недорогих материалов, которые широко доступны в Китае.

Вес устройства составляет около одного килограмма, что гораздо меньше, чем у аналогов. Благодаря этому ракета может летать на большие расстояния или нести боеголовку большего размера. Устройство также можно устанавливать на военные корабли и наземную технику.