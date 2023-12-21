Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
SpaceX провела статическое огневое испытание двигателей Starship перед третьим полетом
Космическая компания Илона Маска 20 декабря успешно провела статическое огневое испытание двигателей прототипа Starship S28 на стартовом комплексе своей «Звездной базы» в Южном Техасе.
«Starship завершил статическое огневое испытание всех шести двигателей Raptor», — сообщила SpaceX в посте, опубликованном в социальной сети X, и показала видео испытания.
Starship S28 готовится к третьему испытательному полету. Он может состояться в ближайшие недели.
Авторы исследования предложили новый метод датирования археологических находок: используя его, можно получить не только исторические данные, но и узнать о геомагнитных аномалиях прошлого.
Международная группа ученых пришла к выводу, что панды, которых всегда считали весьма замкнутыми животными, любят общение. И у них даже есть свой аналог социальных сетей — система меток, которые эти животные оставляют на деревьях для собратьев.
Перенесшие коронавирусную инфекцию часто жалуются на невозможность вернуться к прежнему или желаемому уровню физической активности. Новое исследование американских ученых помогло объяснить, что именно вызывает такое состояние. Оказалось, вернуть прежнюю форму, просто возобновив упражнения, не получится.
Авторы исследования предложили новый метод датирования археологических находок: используя его, можно получить не только исторические данные, но и узнать о геомагнитных аномалиях прошлого.
Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.
Ключевое положение «обычной» химии — на протяжении веков — предполагало, что свойства химических элементов неизменны. В начале XX века стало ясно: это не так, ведь радий (и не только) может превращаться в другие элементы. Так в 1910 году появился термин «радиохимия». Она с самого начала была сконцентрирована на изучении химической природы и свойств радиоэлементов, а также продуктов их распада. Не менее важным оказалось изучение радиационных эффектов, которые эти элементы вызывают в тех или иных средах.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Авторы нового исследования рассказали, каким образом древние люди доставляли многотонные камни к месту строительства крупнейшего в Европе мегалитического сооружения.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Все больше людей ходят с IQOS и GLO, а информации про них мало, и она противоречива. Вредно это или нет?
Баллистика над Кваджалейном
Вопросы жизни и смерти
Космические очки
Глобальное потепление ослабляет тропические циклоны. Сделает ли это климат в России более суровым?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии