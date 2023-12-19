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Комиссия РАН объявила астрологию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук выпустила меморандум, в котором признала астрологию лженаукой.

Созвездия Северного полушария / © Getty Images

Эксперты комиссии констатировали, что утверждения астрологов не имеют научных оснований, а сама астрология может служить лишь развлечением.

Авторы меморандума рекомендовали россиянам «не использовать услуги астрологов при принятии важных жизненных решений», СМИ — отказаться от рекламы и популяризации астрологических услуг; образовательным организациям — исключить из своих программ мероприятия, связанные с обучением астрологии либо ее пропагандой; а медикам, психологам, социологам — информировать клиентов о том, что чрезмерное увлечение астрологическими услугами провоцирует формирование зависимости, наподобие игромании.

В августе депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал запретить публиковать гороскопы и продавать карты Таро в России.