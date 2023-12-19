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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
1 час назад
Рейтинг: +348
Посты: 607

Комиссия РАН объявила астрологию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук выпустила меморандум, в котором признала астрологию лженаукой.

Сообщество
# астрология
# лженаука
# РАН
Созвездия Северного полушария / © Getty Images
Созвездия Северного полушария / © Getty Images

Эксперты комиссии констатировали, что утверждения астрологов не имеют научных оснований, а сама астрология может служить лишь развлечением.

Авторы меморандума рекомендовали россиянам «не использовать услуги астрологов при принятии важных жизненных решений», СМИ — отказаться от рекламы и популяризации астрологических услуг; образовательным организациям — исключить из своих программ мероприятия, связанные с обучением астрологии либо ее пропагандой; а медикам, психологам, социологам — информировать клиентов о том, что чрезмерное увлечение астрологическими услугами провоцирует формирование зависимости, наподобие игромании.

В августе депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал запретить публиковать гороскопы и продавать карты Таро в России.

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Комментарии

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1 Комментарий

Sam Dowson
Sam Dowson
57 секунд назад
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ראובן פיאטיגורסקי
7 часов назад
"Электроника российского производства". Звучит угрожающе.

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Игорь Коняшов
7 часов назад
Является ли Тесла полностью американской?)) Это кого-то всерьез интересует?)

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Дмитрий Kuрueнко
8 часов назад
Показательно что никто не обсуждает будет ли он полностью российским. При других бы вводных эта была бы тема N1. Может для этого и дизайн такой

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Sam Dowson
8 часов назад
Там бампер ещё спереди будет, для него много места и оставили.

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Николай Цыгикало
8 часов назад
Иван Колупаев, похоже, со звёздами и спутниками всё норм, а я внёс ненужную сумятицу ) но нужно поставить точку, процесс осмысления не закончен. )

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Alex D.
8 часов назад
А мне нравится 😃

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Иван Колупаев
8 часов назад
Николай Цыгикало, так что все же со звездными фото и спутниками на них? 🤯 Хотя бы намекните 🙂https://elementy.ru/kartinka_dnya/1741/Geostatsionarnye_sputniki

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

Андрей Шилов
8 часов назад
С каких пор чат гпт стал ИИ? Это умная языкаовая модель, не более.

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Николай Цыгикало
8 часов назад
Удалил свои комментарии во избежание путаницы, на всякий случай. )

Астрофотограф показал, как спутники портят снимкиАстрофотограф показал, как спутники портят снимки

wessen12
8 часов назад
Все-таки предположу, что не может быть все так глупо. Скорее всего, создатели хотели прощупать идею их дизайна. Видно, что у машины относительно

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

wessen12
9 часов назад
Надеюсь разработчики понимают, что в автомобиле строении дизайн решает очень многое. Такого урода никто не купит. И новость выглядит очень

Российские разработчики показали прототип электромобиля AmberРоссийские разработчики показали прототип электромобиля Amber

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