Эксперты Пермского Политеха рассказали, как появилась астрология

Астрология, несмотря на свою многовековую историю, остается популярна и в наши дни. Кто из нас не знает свой знак зодиака? Сторонники считают, что звезды и планеты влияют на человеческую судьбу, но научные исследования доказывают обратное. Эксперты Пермского Политеха рассказали, где зародилась эта лженаука, какое оно — 13 созвездие зодиака, почему отличаются даты по эклиптике и астрологии, как ученые подтвердили несостоятельность гадания по звездам и почему, несмотря на это, тарологов и нумерологов становится все больше.

Созвездия — это участки звездного неба, разделенные между собой строго установленными границами и с характерной наблюдаемой группировкой звезд.

«Люди увидели во взаимном расположении небесных светил некоторую систему и объединили их в группы. Особенно в этом деле преуспели древние греки, давшие наименования многим группам звезд северного полушария в честь богов, античных героев, животных. При этом народы разных стран могли выделять совершенно разные созвездия или давать одним и тем же характерным группам звезд разные названия. Например, древние славяне в созвездии Большой медведицы видели оленя», — рассказывает Евгений Бурмистров, преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ.

Долгое время под созвездиями понимались не области небесной сферы, а группы звезд. При этом некоторые светила принадлежали сразу двум фигурам, а беззвездные области вообще ни к чему не относились. В начале XIX века на небесной сфере были проведены границы, ликвидировавшие «пустоты» между созвездиями. Хотя однозначного их определения по-прежнему не было, и разные астрономы определяли их по-своему.

С древних времен положение звезд и Солнца служили людям для навигации, построения небесных карт и ведения календаря. Затем начали гадать по планетам и небесным светилам. Позже эта практика переросла в то, что сейчас называется астрологией.

«Считается, что она появилась в Месопотамии, в древнем шумерском государстве в 12-13 веках до нашей эры. Астрология считалась сакральной областью знания, а ее знатоки обслуживали царя и знать. Затем она распространилась на Древний Египет, Персию, Индию», — добавляет Константин Антипьев, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ.

Сколько на самом деле зодиакальных созвездий?

Поскольку наша планета вращается вокруг Солнца, для нас, наблюдателей с Земли, оно всегда «заслоняет» какой-то участок небесной сферы. Такое видимое движение нашей звезды по небесной сфере называется «эклиптика». Еще в Древней Месопотамии астрономы заметили, что из года в год светило заслоняет одни и те же участки небесной сферы примерно в одни и те же даты календаря. Таких перекрываемых созвездий получилось 12: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог Водолей и Рыбы. Позже древние греки объединили их в единую группу — пояс зодиака.

Константин Антипьев отмечает, что большинство зодиакальных созвездий обозначены животными, так было удобнее человеку прошлого. Но в течение исторического развития наименования знаков и других звездных групп менялись. Иногда в угоду политической конъюнктуре: например, католическая церковь переиначила Тельца в созвездие Апостола Андрея. А немецкие ученые, чтобы угодить французскому императору-завоевателю, переименовывали созвездие Ориона в Наполеона.

В начале XX века границы созвездий были четко определены и оказалось, что к эклиптическим относятся 13 звездных групп. В их число вошел Змееносец, Солнце находится в нем с 30 ноября по 17 декабря (между Скорпионом и Стрельцом). С тех пор астрологические созвездия и реальные по датам не совпадают.

Созвездие Змееносца известно людям еще с 140 года нашей эры из звездного каталога Клавдия Птолемея «Альмагест». Изначально оно не входило в зодиакальный пояс, потому что было сложно определить проходит ли через него Солнце или нет.

Почему в эклиптике и астрологии созвездиям соответствуют разные даты?

«Пояс зодиака, основанный на греческой системе, разделен на 12 созвездий, каждому из которых соответствует примерно по 30 календарных дней. Например, Дева — с 23 (24) августа по 22 (23) сентября, Скорпион — с 23 (24) октября по 21 (22) ноября. Но сейчас мы знаем, что Солнце находится в звездных группах неодинаковое количество времени: Дева занимает 45 суток (16 сентября – 30 октября), а Скорпион только семь (с 23 по 29 ноября). Это объясняется тем, что созвездия имеют разные форму и размеры, некоторые из них звезда проходит «по центру», а какие-то задевает лишь по краю», — объясняет Евгений Бурмистров.

Чем астрология отличается от астрономии?

До XVII века астрология считалась частью астрономии. Многие ученые прошлого, например, Галилео Галилей, Тихо Браге, Иоганн Кеплер зарабатывали на жизнь и гаданием по звездам. Но по мере становления научного метода все больше и больше мыслителей понимали, что астрологическое знание имеет ненаучный характер. И спустя сотню лет ни один серьезный астроном не практиковал астрологию, эти дисциплины были жестко разграничены.

Параллельно развивались способы измерения времени и географических координат, что позволяло делать более точные астрологические вычисления и, как следствие, — проводить практические проверки астрологических предсказаний.

«История показывает, что астрономия более гибкая в отношении новых теорий и экспериментов, стремится расширять свои знания. В то же время, астрология, как псевдонаука, застыла в своих основных принципах столетия назад. Об астрономии говорят много, но, вероятно, не так часто, как об астрологии. О каких крупных открытиях в астрологии вы слышали за последние несколько сотен лет? Вряд ли вы сможете вспомнить хоть одно. Ведь строить и изучать что-то новое на основе неподтверждаемых данных бессмысленно. Это как Колосс на глиняных ногах», — объясняет Евгений Бурмистров.

Знаки зодиака, которыми пользуются астрологи сегодня, уже давно не соответствуют символам и идеям, заложенным в них изначально. Расположение многих звезд сильно изменилось, а значит, изменились и сами созвездия, их стало больше. Даже визуально картина неба преобразилась с течением времени, но это никого не смущает. Гороскопы составляются по старинке.

Астрология — лженаука. Какие доказательства?

«Сам факт, что астрология не дает точных предсказаний, не делает ее ложной. Научная теория тоже может дать ошибочные результаты. Но ученый, когда данные его экспериментов не сходятся с теорией, пытается понять причину, дорабатывает гипотезу. Если это невозможно — он отбрасывает ее и рассматривает иную версию. Проводит новые эксперименты, пока не получит подтверждение своим идеям. Затем эти результаты проверяют другие исследователи, предлагают новые эксперименты для дополнительных проверок. Так работает научный метод», — объясняет Евгений Бурмистров, преподаватель Политехнической школы ПНИПУ.

Астрологи же ничего похожего не делают. Шон Карлсон и Ричард Мюллер из университета Беркли проверили, как место и время рождения влияют на различные аспекты личности и характера. Для этого они отобрали 28 самых авторитетных астрологов США и Европы.

Сделать это позволили рекомендации других астрологов — таким же образом в науке выявляют признанных в той или иной сфере ученых. В ходе исследования была сформирована группа из нескольких сотен участников, с равномерным распределением по возрастным категориям, знакам зодиака, а также географическим координатам их рождения.

Каждому испытуемому астролог составил натальную карту и интерпретацию, в которой описывались личностные особенности и предрасположенности к определенным жизненным событиям. Затем участникам последовательно демонстрировались три описания личностей: одно составлялось на него, еще два — на других испытуемых. Задача заключалась в том, чтобы определить, какое из них принадлежит им. Этот эксперимент показал, что астрологи угадали примерно в 30 процентов случаев, что соответствовало случайности.

Далее участники прошли тестирование для оценки личностных характеристик. По натальным картам астрологи должны были выделить те черты испытуемых, которые наиболее точно отражают их личность. Полученные результаты не показали связи между результатами психологического теста и выбором астрологов.

«Когда результаты эксперимента Карлсона и Мюллера были обнародованы, астрологи обвинили ученых, что эксперимент был поставлен некорректно. Хотя формат исследования был одобрен и поддержан Национальным Советом Геокосмических Исследований — это нечто вроде профессиональной организации американских астрологов. Ни одному из них не пришло в голову усомниться в корректности исходной предпосылки, используемых методов или предложить новый, более корректный, по их мнению, эксперимент», — добавляет Евгений Бурмистров.

В этом и отличие научного подхода от ненаучного. Астрологи не сравнивают свои результаты с результатами других астрологов, не проводят экспериментальные проверки основных положений астрологии, не ищут причины ошибочных прогнозов, не выдвигают новых гипотез и теорий. Подход астрологов сугубо практичен: после изучения основ, которые остаются неизменными уже сотни лет, они занимаются предсказаниями и консультациями, но не исследованиями.

«Коллеги-социологи ПНИПУ, проводя в середине 2000-х годов исследование по положению молодежи на рынке труда, помимо стандартных параметров (пола, возраста, уровня дохода и так далее), просили указать знак зодиака. Целью было в очередной раз подтвердить, что он не влияет на мнение респондента. Действительно, никакой зависимости между знаком зодиака и ориентацией на профессию, специальность обнаружены не были. А вот возраст, место жительства, уровень дохода семьи оказывают воздействие, поскольку привязаны к конкретным условиям жизни и социализации», — добавляет Константин Антипьев.

Астрофизик Джайант Нарликар провел опыт в Индии, где астрология и эзотерика особенно популярны среди населения. Ученый привлек к исследованию один астрологический институт и 27 астрологов со средним профессиональным стажем 14 лет. По данным о времени и месте рождения им предложили определить, кто из школьников имеет хорошую успеваемость, а кто отстает. В ходе эксперимента астрология проиграла случайному угадыванию.

Почему астрология набирает популярность?

«Интерес к астрологии и небесным сферам всегда был свойственен человечеству, и его усилила пандемия. По данным Google Trends, в 2020 году частота поисковых запросов, связанных с астрологией и натальной картой, достигла рекордного уровня за последние пять лет. Объем рынка астрологических приложений для смартфонов составил 40 миллионов долларов», — рассказывает Евгений Бурмистров.

В тревожные времена люди часто обращаются к астрологии, чтобы почувствовать себя увереннее. Это было научно доказано еще до появления коронавируса: австралийский психолог Грэм Тайсон опубликовал исследование, согласно которому в кризисные периоды люди чаще ищут помощи у астрологов. Различные нумерологи отмечают, что в период пандемии запись на консультацию была расписана на полгода вперед. Помимо прочего, за время пандемии была сильно подорвана вера человечества в науку и религию. Астрология, нечто промежуточное между этими мирами, и дает утешение.

«Поскольку появился спрос, становится все больше астрологов, тарологов, нумерологов. Назвать профессиями это сложно. Ни одно государственное или серьезное учебное заведение, к счастью, таких «специалистов» не готовит. А вот получить красивый сертификат, диплом хоть астролога, хоть мага и чародея сейчас возможно на разнообразных «курсах». По данным ВЦИОМ, 97 процентов россиян знают свой знак зодиака.

Астрологическими прогнозами интересуется каждая вторая женщина и каждый третий мужчина. Это не означает, что они обязательно в них верят, но почва для заработка на астрологии, гадании весьма обширная. Астрологи делают деньги на человеческой наивности, слабости, тяги к необычному. Социальные и экономические кризисы, периоды нестабильности только подогревают интерес к попыткам понять, что будет дальше не при помощи науки», — добавляет Константин Антипьев.

Людям свойственно списывать результат действий не на свои решения, а на их предначертанность судьбой, факт своего рождения в определенное время. Просто хочется в это верить. Поэтому, например, церковь, видя в астрологии некого конкурента, также скептически относится к астропрогнозам, желании человека таким образом узнать свою судьбу.

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ПНИПУ 763 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.