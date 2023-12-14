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Американская компания создаст термоядерный двигатель для космических аппаратов

Калифорнийский стартап Helicity Space получил инвестиции в размере пяти миллионов долларов на разработку термоядерного двигателя. Он должен помочь космическим аппаратам сократить время полета по Солнечной системе.

Технологию термоядерного космического двигателя Helicity Space во взгляде художника / Helicity Space

Инженеры Helicity Space сообщили, что сначала разработают экспериментальный термоядерный двигатель — он продемонстрирует работу технологии в небольшом масштабе. Полноценный прототип установят на космическом аппарате и проверят в космосе примерно через 10 лет.

Технология основана на методе магнитоинерционного синтеза: он заключается в сжатии стабильных плазменных струй магнитным соплом. Во время этого процесса плазма нагревается до сотен миллионов градусов Цельсия и в результате возникает реакция термоядерного синтеза. Именно она создает тягу, с помощью которой космический аппарат приводится в движение.