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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +642
Посты: 1313

Rodin FZero создала суперкар, напоминающий «Бэтмобиль»

Новозеландская компания Rodin Cars показала суперкар FZero, который напоминает знаменитый автомобиль Бэтмена — персонажа комиксов и фильмов вселенной DC. Новинка может стать самым быстрым автомобилем для гоночного трека. 

Сообщество
# автомобили
# транспорт
Суперкар FZero / © Rodin Cars
Суперкар FZero / © Rodin Cars

Суперкар FZero оснащен гибридной установкой с 4,0-литровым турбированным двигателем V10 и электромотором суммарной мощностью 1013 лошадиных сил.

Максимальная скорость такого «Бэтмобиля» составляет 360 километров в час.

Суперкар FZero / © Rodin Cars
Суперкар FZero / © Rodin Cars
Суперкар FZero / © Rodin Cars
Суперкар FZero / © Rodin Cars
Суперкар FZero / © Rodin Cars
Суперкар FZero / © Rodin Cars
© Rodin Cars
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# геология
# гробница
# дольмен
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# раковая опухоль
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