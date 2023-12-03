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В США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей

В городе Детройт (штат Мичиган) заработала первая в США общественная дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей. Ее спроектировали и запустили в эксплуатацию власти штата совместно с компанией Electreon.

Ford E-Transit движется по общественной дороге с беспроводной зарядкой для электромобилей / © Electreon

Дорога может заряжать электромобили, которые оснащены приемником Electreon. Он передает энергию аккумуляторной батареи прямо во время движения электромобиля.

Конечно, скорость такой зарядки значительно ниже, чем у традиционных станций, тем более что участок трассы пока составляет всего 600 метров. Однако со следующего сеть таких дорог планируют расширить по всему штату Мичиган.

Испытания дороги с беспроводной зарядкой для электромобилей / © Electreon