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Индия запланировала новую амбициозную миссию на Луну

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что планирует уникальную миссию на Луну — «Чандраян-4». С помощью четырех космических аппаратов хотят собрать образцы лунного реголита и доставить их на Землю.

Посадочный модуль «Викрам» миссии «Чандраяан-3», сфотографированный индийским луноходом / © ISRO

Планируемая миссия напоминает планы NASA по доставке образцов грунта с Марса. ISRO сообщило, что первая ракета доставит к Луне два аппарата: посадочный модуль и аппарат для доставки образцов на орбиту.

Скорее всего, они сядут недалеко от того места, где находится уже неработающий посадочный модуль миссии «Чандраян-3». Затем на второй ракете к Луне полетят еще два аппарата, которые останутся на орбите вокруг естественного спутника Земли.

Посадочный модуль соберет образцы лунной породы и передаст их другому аппарату, который, в свою очередь, доставит их на окололунную орбиту. Там образцы будут переданы орбитальному аппарату, который вместе с другим аппаратом полетит в сторону нашей планеты.

Проект могут реализовать в ближайшие пять-семь лет.