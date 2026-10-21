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Инфографика: основные источники электроэнергии по странам
Франция опирается на атомную энергетику, Норвегия — на гидроэлектростанции, а в Китае и Индии крупнейшим источником остается уголь. Сравниваем структуру выработки в 18 странах по данным Ember за полный 2025 год.
Энергетический аналитический центр Ember 15 октября опубликовал новый обзор планов развития накопителей электроэнергии. Совокупные цели стран на 2030 год приблизились к 822 гигаваттам, но остаются ниже глобального обязательства в 1500 гигаватт. На этом фоне годовые данные центра показывают, насколько по-разному устроена генерация в крупнейших и наиболее характерных энергосистемах.
Инфографика подготовлена по набору Global Electricity Review 2026, который Ember опубликовал вместе с обзором 21 апреля. Для сравнения выбраны 18 стран и один период — полный 2025 год. Каждая полоса показывает доли источников во внутренней выработке электроэнергии, а не в установленной мощности электростанций или во всем потреблении энергии страной.
Особенно заметны различия между Францией и Норвегией. Во Франции атомные электростанции обеспечили 68,79% выработки, в Норвегии на гидроэнергетику пришлось 90,03%. ГЭС также дали больше половины электроэнергии Канады — 52,84% — и Бразилии — 51,78%. В Дании крупнейшим источником оказался ветер: его доля составила 57,69%.
В России на газ пришлось 44,70%, на уголь — 18,40%, на атомную энергетику — 18,33%, на ГЭС — 16,74%. В США газ обеспечил 39,99% выработки. В Китае крупнейшим отдельным источником оставался уголь с 54,35%, хотя суммарная доля солнца и ветра достигла 21,81%. В Индии уголь обеспечил 70,82%, а в Южной Африке — 81,36% электроэнергии.
Доли характеризуют структуру, а не размер рынка. Небольшая по абсолютной выработке страна может иметь очень высокую долю одного источника; крупная энергосистема — производить больше электроэнергии тем же способом, но отводить ему меньшую часть общего объема. Для сравнения размеров генерации нужны отдельные значения в тераватт-часах.
В расчет включены уголь, газ, прочее ископаемое топливо, атомная, гидро-, ветровая и солнечная генерация. Биоэнергетика и другие возобновляемые источники объединены в одну полосу. Готовые агрегаты вроде всей возобновляемой или всей низкоуглеродной генерации повторно не добавлялись: иначе одна и та же электроэнергия была бы посчитана дважды.
Данные за 2025 год в обзоре представляют оценки валовой выработки, подготовленные на основе месячных сведений и последних годовых показателей. Ember указывает, что часть статистики предварительная и может пересматриваться. Там, где это возможно, центр также учитывает распределенную солнечную генерацию, которую обычная отчетность не всегда отражает полностью.
В глобальном масштабе возобновляемые источники в 2025 году обогнали уголь: их суммарная доля составила 33,8% против 33,0%. Рост солнечной генерации обеспечил около трех четвертей чистого увеличения мирового спроса на электроэнергию. Ископаемая генерация в целом практически не изменилась, сократившись на 0,2%.
Так управляющий директор Ember Адитья Лолла прокомментировал результаты годового обзора. При этом внутри национальных энергосистем сохраняются разные сочетания источников, что и показывает сравнение стран.
Октябрьский отчет рассматривает следующий этап — хранение уже произведенной электроэнергии. По его данным, прирост мощностей накопителей в 2025 году составил 118 гигаватт, включая 108 гигаватт аккумуляторов. Накопители помогают переносить часть солнечной выработки с дневных часов на другие периоды и поддерживать работу сети. Они не добавлены к источникам на инфографике как самостоятельное топливо: заряд поступает от электростанций, уже учтенных в структуре генерации.
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