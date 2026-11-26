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Восемь тонн без экипажа: Китай впервые показал тяжелый грузовой беспилотник W8000

Китай продолжает разрабатывать все более крупные беспилотные транспортные самолеты. Компания Air White Whale представила W8000 — грузовой беспилотник, рассчитанный на перевозку до восьми тонн груза. Это новый шаг в развитии автономной воздушной логистики, поскольку ранее компания приступила к летным испытаниям своего меньшего аппарата W5000.

Грузовой беспилотник W8000 / © Weibo

W8000 впервые показали в Чжухае накануне Международной выставки авиационно-космической техники Airshow China. До официального открытия мероприятия, которое состоится 7 декабря, журналистам удалось ознакомиться с новым летательным аппаратом, призванным вывести возможности беспилотной грузовой авиации на уровень, пока характерный преимущественно для традиционных пилотируемых транспортных самолётов.

Заявленная грузоподъемность W8000 составляет восемь тонн — значительно больше, чем у W5000, рассчитанного на перевозку до пяти тонн. Как и его предшественник, новый беспилотник оснащен задней грузовой рампой, позволяющей загружать и разгружать транспортируемые грузы.

Впрочем, пока двухдвигательный турбовинтовой W8000 остается проектом на стадии разработки. Восемь тонн — это целевой показатель грузоподъемности, заложенный в конструкцию. Данные о дальности полета, максимальной взлетной массе и требованиях к эксплуатации аппарата пока не раскрываются. Для сравнения: по предполагаемой грузоподъемности W8000 окажется примерно в одном классе с двухдвигательным турбовинтовым транспортным самолетом DHC-5 Buffalo, способным выполнять короткие взлет и посадку.

Тем не менее презентация W8000 демонстрирует стремление Air White Whale создать целое семейство крупных беспилотных транспортных самолетов. Компания ориентируется на региональные грузоперевозки, снабжение удаленных районов и потенциальное использование аппаратов в военной логистике, где автономные летательные средства могут получить преимущества перед традиционной транспортной авиацией.

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