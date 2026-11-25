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Фрукты против сухофруктов: сравниваем калорийность популярных продуктов
Фрукты считаются полезным и низкокалорийным лакомством. У некоторых людей такое отношение распространяется и на сухофрукты. Инфографика поможет понять, как различается пищевая энергетическая ценность фруктов и их сушеных аналогов.
Сухофруктами приятно закусить во время чаепития. Удобно их взять с собой в дорогу, на учебу или работу. Однако людям, которые следят за своим питанием, важно помнить, что они в несколько раз калорийнее свежих фруктов и ягод.
В процессе сушки из фруктов уходит влага, в которой фактически нет калорий. В итоге они сильно уменьшаются в массе и объеме, сохраняя питательные вещества.
Кроме того, некоторые производители добавляют в сухофрукты сахар, особенно часто это происходит с клюквой, черникой, вишней, манго и ананасом. Эту информацию желательно проверять на этикетке во время покупки.
Теперь посмотрим, как меняется калорийность популярных фруктов после сушки. Например, в чашке ананаса (165 граммов) содержится 99 килокалорий. В чашке сушеного ананаса (160 граммов) этот показатель взлетает до 555 килокалорий. Разница составляет 5,6 раза.
Схожая ситуация происходит и с вишней — 107 против 533 килокалорий. Энергетическая ценность возрастает в пять раз. Сушеное манго в 5,2 раза калорийнее обычного — 99 и 510 килокалорий.
Калорийность черники увеличивается примерно в 5,3 раза — с 96 до 507 килокалорий. Еще сильнее впечатляет клюква — 46 против 493 килокалорий. Более чем в 10 раз!
Разница между виноградом и изюмом составляет всего 3,8 раза — 125 и 478 килокалорий. Курага калорийнее абрикоса примерно в 5,2 раза (74 и 386 килокалорий). Похожие показатели и у сливы (71 килокалория) и чернослива (384 килокалории). Разница достигает 5,4 раза.
Интересная ситуация оказалась с яблоком. Калорийность чашки свежих яблок — 76 килокалорий, сушеных — 219 килокалорий. Разница кажется маленькой — всего 2,9 раза. Однако стоит обратить внимание на массу — 125 и 90 граммов. Хотя у большинства остальных фруктов показатели варьировались в районе 150-160 граммов.
При создании инфографики авторы использовали информацию из Базы данных продуктов и питательных веществ для диетических исследований, созданной Министерством сельского хозяйства США.
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