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Запуск российского «Прогресса» к МКС оказался под завесой секретности

Во время пресс-конференции NASA, посвященной Международной космической станции (МКС), журналисты попытались выяснить у представителей американского космического агентства, когда состоится очередной плановый запуск российского космического грузового корабля «Прогресс» к орбитальному форпосту, однако в NASA отказались предоставить даже базовую информацию о предстоящем запуске.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс» / © «Роскосмос»

Американские обозреватели задались вопросом, почему запуск обычного грузового «Прогресса» внезапно превратился в государственную тайну. Ведь ранее NASA транслировало запуски всех подобных грузовых кораблей с космодрома Байконур в Казахстане. Однако в расписании предстоящих прямых трансляций NASA на этот раз нет никаких сведений о запуске.

Еще в сентябре NASA обеспечивало прямую трансляцию запуска очередного «Прогресса» с Байконура. Более того, агентство выпустило специальное уведомление для СМИ, пообещав обновить расписание трансляций после того, как «Роскосмос» предоставит информацию о запуске. Но всего два месяца спустя представители NASA, по всей видимости, уже не готовы даже подтвердить, что очередной «Прогресс» действительно отправится к МКС.

В принципе это не удивительно, так как российские космодромы, в частности Плесецк, уже становились объектами атак беспилотников, поэтому руководство «Роскосмоса» существенно ограничило распространение информации о запусках с Плесецка. Теперь, по всей видимости, эта политика секретности распространилась и на другие миссии, проводимые с других космодромов.

Например, в начале ноября Россия запустила ракету «Союз» с космодрома Восточный, предварительно не объявив точные дату и время старта. «Роскосмос» подтвердил проведение миссии только после запуска.

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