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Китай впервые испытал полноразмерный электрический конвертоплан с полностью поворотными винтами

Китайская компания Aridge, занимающаяся разработкой летающих автомобилей, сообщила об успешном завершении испытаний перехода между режимами полета своего аппарата A868. Полноразмерный электрический летательный аппарат с поворотными винтами (конвертоплан) стал первым в Китае прототипом такого класса, которому удалось выполнить этот маневр.

Конвертоплан A868 / © Aridge

В отличие от обычной демонстрации взлета и посадки, переходный режим предполагает, что летательный аппарат должен переключиться с вертикального подъема на скоростной горизонтальный полет с опорой на крыло. Все это происходит в рамках единой непрерывной и контролируемой последовательности: винты, удерживающие машину в воздухе, меняют положение и начинают выполнять функцию воздушных пропеллеров, обеспечивающих движение вперед.

Первый взлет A868 состоялся в ноябре 2025 года. За последующие 12 месяцев программа прошла путь от первоначальной проверки возможности взлета до освоения полноценного перехода между режимами полета.

В сегменте электрических летательных аппаратов с вертикальными взлетом и посадкой (eVTOL) схема конвертоплана с поворотными винтами считается одним из перспективных технических решений для полетов на средние и большие расстояния. Она сочетает возможность вертикального взлета и посадки с экономичностью горизонтального полета, характерной для аппаратов с неподвижным крылом.

В отрасли принято выделять два основных типа конвертопланов с поворотными винтами.

В аппаратах с полной поворотной схемой все винты с помощью специального механизма могут менять положение с вертикального на горизонтальное и обратно. Благодаря этому в горизонтальном полете не остается лишних элементов, создающих дополнительную массу и аэродинамическое сопротивление, что позволяет добиться максимальной эффективности. Однако такая конструкция предъявляет особенно высокие требования к согласованной работе механизма поворота винтов и системы управления полетом. Электрические аппараты подобной схемы нередко называют «электрическими Оспри» — по аналогии с американским конвертопланом V-22 Osprey.

В частично поворотной схеме изменять положение могут только некоторые винты, тогда как остальные сохраняют фиксированную ориентацию и обеспечивают вертикальную тягу. Инженерная сложность такой конструкции относительно ниже, однако полностью избавиться от дополнительного аэродинамического сопротивления и лишней массы в горизонтальном полете не удается. В результате ее эффективность уступает аппаратам с полной поворотной схемой.

В частности, именно сложность разработки объясняет, почему лишь немногие компании в мире выбрали схему с полным поворотом винтов и смогли довести ее до практической реализации. Мировым ориентиром в этой области считается американская компания Joby Aviation, первой завершившая летную проверку перехода между режимами полета и сохраняющая лидерство по темпам сертификации. Другие разработчики придерживаются иных технических решений и графиков испытаний. Так, Overair и ряд других компаний, согласно их последним официальным сообщениям, пока не завершили испытания переходного режима, тогда как некоторые конкуренты сосредоточились на частично поворотных и других конструктивных схемах.

В Aridge назвали успешное завершение переходного полета A868 важной вехой в летных испытаниях аппарата. По оценке компании, это достижение позволяет китайскому разработчику выйти на прямую конкуренцию с ведущими мировыми производителями, работающими над одной из наиболее сложных технологий в сегменте eVTOL.

В перспективе A868 планируется использовать для деловых поездок с несколькими пассажирами на средние и большие расстояния. Разработчики рассчитывают, что высокая эффективность аппарата позволит создать практичное транспортное решение для быстрого перемещения между городами крупных агломераций.

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