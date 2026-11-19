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Астрономы впервые зафиксировали сверхновую на самой ранней стадии взрыва

Сверхновая SN 2026ahvu в спиральной галактике NGC 1433 / © Dark Energy Survey / DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF / AURA

Исследователи открыли сверхновую, получившую обозначение SN 2026ahvu. Она относится к типу Ia — такие взрывы происходят в двойных звездных системах, состоящих из двух звезд, обращающихся вокруг общего центра масс. Как правило, одним из компонентов такой системы является белый карлик, который в итоге взрывается.

При большинстве вспышек сверхновых типа Ia белый карлик перетягивает вещество со звезды-компаньона. Оно постепенно накапливается на его поверхности, пока не достигает критического количества, необходимого для запуска термоядерного взрыва.

Обнаружить галактику, в которой происходит взрыв сверхновой, само по себе не так уж необычно. Однако SN 2026ahvu представляет особый интерес благодаря тому, насколько рано ее удалось зафиксировать. Если бы сверхновая уже начинала тускнеть, ученые могли бы предположить, что взрывная фаза подходит к концу. Но, согласно данным, полученным при первоначальном обнаружении и последующим наблюдениям, яркость этого объекта, напротив, продолжала увеличиваться. Это позволяет предположить, что астрономы обнаружили сверхновую практически в самом начале взрыва. Таким образом, у исследователей появилась редкая возможность наблюдать за развитием события непосредственно в процессе его протекания.

Сопоставляя данные наблюдений галактики до вспышки, во время нее и, в дальнейшем, после завершения события, ученые смогут подробнее изучить сверхновые типа Ia и выяснить, как подобные взрывы влияют на звездные системы, в которых происходят.

Обнаружить сверхновую удалось с помощью системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) — роботизированной сети астрономических телескопов, расположенных в обоих полушариях Земли. Основная задача ATLAS — обнаруживать потенциально опасные околоземные объекты, в том числе астероиды, которые могут столкнуться с нашей планетой. По сути, это система раннего предупреждения об астероидной угрозе. Однако возможности ATLAS не ограничиваются поиском астероидов. Система способна фиксировать и другие объекты, перемещающиеся в космическом пространстве. В данном случае ее наблюдательные инструменты позволили зарегистрировать вспышку сверхновой SN 2026ahvu.

После первоначального обнаружения астрономы провели дополнительные наблюдения с помощью камеры темной энергии DECam, установленной в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (NOIRLab), а также телескопа Gemini South.

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