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«Вояджер-1» первым в истории удалился от Земли на световые сутки

За 49 лет и два месяца полета расстояние от Земли до зонда NASA выросло до 25,9 миллиарда километров. Радиокоманда идет к нему сутки, и еще сутки занимает обратный путь сигнала.

Инженеры испытывают один из аппаратов «Вояджер» 18 ноября 1976 года, ровно за полвека до рекорда / © NASA/JPL-Caltech

Момент рекорда NASA рассчитало заранее. Зонд пересек отметку 18 ноября в 13:16 по московскому времени. Радиосигнал, отправленный с борта в этот момент, наземные антенны смогут принять только 19 ноября.

«Вояджер-1» стартовал 5 сентября 1977 года, через 16 дней после «Вояджера-2». К Юпитеру он летел по более быстрой траектории и уже в декабре обогнал близнеца. Мимо Юпитера зонд пролетел в марте 1979 года, а мимо Сатурна — в ноябре 1980-го.

14 февраля 1990 года, когда аппарат был уже в шести миллиардах километров от Солнца, он в последний раз сфотографировал Землю. На снимке наша планета заняла меньше одного пикселя. Через 34 минуты после съемки камеры выключили, чтобы сберечь энергию.

«Бледно-голубая точка». Земля видна чуть правее центра, в полосе рассеянного солнечного света. Снимок 1990 года в обработке 2020-го / © NASA/JPL-Caltech

В августе 2012 года «Вояджер-1» вышел за пределы гелиосферы — области вокруг Солнца, где распространяется солнечный ветер. Сейчас зонд передает данные о межзвездной среде. На борту работают два научных прибора. Один измеряет магнитное поле, другой регистрирует колебания плазмы.

«Вояджер-2» после Сатурна пролетел мимо Урана и Нептуна, а в межзвездное пространство вышел в 2018 году. По оценке NASA, он окажется в световых сутках от Земли в ноябре 2035-го.

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