Императоры на несколько недель: кто правил Древним Римом меньше всего

В истории Римской империи было немало императоров, однако продолжительность их правления существенно различалась. Одни, например Траян, Адриан и Марк Аврелий, оставались у власти по два десятилетия. Другие же занимали императорский престол всего несколько дней. Среди тех, чье правление оказалось одним из самых коротких в истории Рима, — Гордиан I, Гордиан II, Дидий Юлиан, Пертинакс и Отон.

Бюст Пертинакса / © Wikimedia Commons

Гордиан I и Гордиан II (238 год н. э.) — 22 дня

В период с 235 по 284 год н. э. Римская империя переживала тяжелый кризис. На севере ей постоянно угрожали вторжения германских племен, а на юге — набеги персов. Страну охватывали эпидемии, экономика находилась в упадке. Все это способствовало многочисленным притязаниям на императорский престол. За эти годы власть переходила из рук в руки более чем двадцать раз, но особенно бурным выдался 238 год. Он вошел в историю как Год шести императоров и стал временем правления двух монархов, занимавших престол меньше всех в истории империи, — Гордиана I и его сына Гордиана II.

Их возвышение было связано с войнами императора Максимина Фракийца против германских племен на севере. Для финансирования военных походов он обложил население непомерными налогами. Недовольные таким обращением землевладельцы африканской провинции (на территории современного Туниса) вынудили своего наместника, 80-летнего Гордиана I, принять императорский титул. Тот согласился, но поставил условие: править он будет вместе с сыном Гордианом II. Сенат, ненавидевший Максимина Фракийца, быстро утвердил это решение.

Однако наместник соседней провинции Нумидия Капелиан, сохранявший верность Максимину, выступил против новых правителей и двинулся на Карфаген — административный центр римской Африки. Гордиан II спешно собрал ополчение из местных жителей, не имевших военной подготовки, но его войско было быстро разбито. Сам Гордиан II погиб в бою. Узнав о смерти сына, Гордиан I покончил с собой. Оба императора находились у власти всего 22 дня.

Пертинакс (193 год н. э.) — 86–87 дней

В истории Рима было еще несколько периодов, когда императоры сменяли друг друга с необычайной быстротой. Один из них — 193 год, получивший название Года пяти императоров. Смутное время началось еще в последний день 192 года, когда император Коммод был убит преторианцами. На освободившийся престол они возвели Пертинакса, занимавшего должность префекта Рима.

Став императором в возрасте 66 лет, Пертинакс намеревался следовать примеру Марка Аврелия, которого считали одним из наиболее достойных правителей в римской истории. Для этого ему предстояло принять ряд непростых решений. Коммод довел императорскую казну до разорения и допустил повсеместное распространение коррупции. Чтобы пополнить бюджет, Пертинакс распорядился продать с аукциона значительную часть имущества своего предшественника. Он также попытался остановить обесценивание римской валюты, увеличив долю серебра в денарии — основной серебряной монете империи — с 74 до 87 процентов. Наконец, новый император ввел жесткие меры экономии: сократил расходы на гладиаторские бои и государственную программу социальной поддержки населения, известную как алиментa.

Эти меры вызвали недовольство, однако Пертинакс, возможно, сумел бы удержаться у власти, если бы не одна роковая ошибка: он настроил против себя преторианскую гвардию. Формально призванная охранять императора, она давно привыкла к роскоши, взяткам и слабой дисциплине. Поэтому требования Пертинакса сократить расходы и восстановить строгий военный порядок пришлись гвардейцам не по вкусу.

28 марта 193 года от 200 до 300 преторианцев ворвались в императорский дворец. Пертинакс попытался вступить с ними в переговоры, но безуспешно. Император был убит.

Бюст Дидия Юлиана / © Wikimedia Commons

Дидий Юлиан (193 год н. э.) — 66 дней

После убийства Пертинакса преторианская гвардия устроила один из самых позорных эпизодов римской истории — фактически выставила императорскую власть на торги. Главными претендентами стали Дидий Юлиан и Тит Флавий Сульпициан. Победу одержал Юлиан, пообещав каждому гвардейцу по 25 тысяч сестерциев. Преторианцы немедленно доставили его в сенат, который из страха утвердил его императорский титул.

Римляне были возмущены столь откровенной торговлей властью и возненавидели нового императора. По свидетельствам современников, при его появлении на публике люди выкрикивали в его адрес оскорбления, в том числе называли его грабителем. Чтобы расплатиться с преторианцами, Юлиан вновь прибегнул к порче монеты: снизил содержание серебра в денарии с 87 до 75 процентов, фактически сведя на нет реформу Пертинакса. В результате у императорской власти появились сразу три соперника: Септимий Север, Песценний Нигер и Клодий Альбин. Септимий Север, находившийся в Верхней Паннонии (на территории современных Австрии и Венгрии), оказался ближе остальных к Риму и немедленно двинул войска на столицу.

Юлиан приготовился к сопротивлению, но преторианцы отказались его защищать. 2 июня 193 года сенат официально провозгласил императором Септимия Севера и направил к Юлиану солдата, которому было поручено убить свергнутого правителя. Так завершилось 66-дневное правление Дидия Юлиана.

Бюст Отона / © Wikimedia Commons

Отон (69 год н. э.) — 95 дней

До Года пяти императоров и Года шести императоров Рим пережил еще один период ожесточенной борьбы за власть — Год четырех императоров. Он начался летом 68 года, когда император Нерон покончил с собой. Вскоре после этого Гальба, заручившись поддержкой Отона, двинулся на Рим и получил признание сената в качестве нового императора.

Однако Отон выступил против Гальбы, когда тот не назначил его своим наследником. В конце концов Отон подкупил преторианскую гвардию, и 15 января 69 года ее солдаты убили Гальбу и выбранного им преемника Луция Кальпурния Пизона Фруги Лициниана. После этого сенат утвердил Отона в качестве императора.

Новый правитель поспешил заручиться поддержкой населения и сената, пообещав уважать волю народа и не ущемлять полномочия сенаторов. Однако его власть почти сразу оказалась под угрозой. Легионы провозгласили императором Авла Вителлия, командующего войсками в Нижней Германии, и тот начал поход на Италию.

Отон попытался договориться с соперником, но переговоры не принесли результата. 14 апреля 69 года армии сошлись в битве при Бедриаке. Войска Отона потерпели поражение, потеряв около 40 тысяч человек. Понимая, что положение безнадежно, император 16 апреля покончил с собой.

Последствия и историческое наследие

В истории Рима было немало военачальников, чье пребывание на императорском престоле оказалось чрезвычайно коротким. Так, Гордианы I и II получили власть благодаря поддержке землевладельцев африканской провинции, но уже через 22 дня оба оказались мертвы.

Пертинакс был более решительным и способным правителем, однако его реформы вызвали резкое недовольство преторианской гвардии. В результате гвардейцы убили его, не дав ему даже трех месяцев на проведение преобразований. Его преемник Дидий Юлиан, чье восшествие на престол сопровождалось откровенной торговлей властью, продержался еще меньше. Наконец, Отон правил 95 дней и покончил с собой после катастрофического поражения в битве при Бедриаке.

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