Исследователи из МФТИ расширили теорию влияния магнитного поля на сверхпроводимость в материалах с магнитными примесями и объяснили недавние экспериментальные наблюдения. Новая теория позволяет описывать не только температуру перехода материала в сверхпроводящее состояние, но и его свойства уже внутри этой фазы. Это позволит лучше понимать возможности управления свойствами сверхпроводников с помощью магнитного поля.

Обычно магнитные примеси и магнитное поле ослабляют сверхпроводимость, а при достаточно сильном воздействии могут ее и разрушить. Магнитные примеси, взаимодействуя с электронами, могут разрушать куперовские пары (связанные состояния двух электронов, благодаря которым и возникает сверхпроводимость). В магнитном поле куперовские пары тоже обычно разрушаются. Поэтому на первый взгляд можно ожидать, что сочетание магнитных примесей и поля будет только сильнее подавлять сверхпроводимость.

Однако в начале 2000-х российские ученые Максим Харитонов и Михаил Фейгельман разработали теорию, согласно которой при определенных условиях магнитное поле, наоборот, усиливает сверхпроводимость в тонкой пленке с магнитными примесями за счет их поляризации. При небольших полях поляризация магнитных примесей уменьшает разрушение куперовских пар, что улучшает сверхпроводящее состояние. Однако при дальнейшем увеличении поля начинают преобладать обычные механизмы разрушения пар за счет магнитного поля, и сверхпроводимость ослабевает.

«Парадокс в том, что, как магнитное поле, так и магнитные примеси, по отдельности обычно подавляют сверхпроводимость. Но поле поляризует примеси и тем самым делает их менее эффективными разрушителями куперовских пар. Можно привести аналогию с известной поговоркой: враг моего врага — мой друг. Магнитное поле — враг сверхпроводимости, но оно обезоруживает другого, более сильного врага — магнитные примеси и таким образом до некоторой степени “вылечивает” сверхпроводимость», — пояснил Яков Фоминов, заведующий кафедрой проблем теоретической физики (теоргруппа Горькова) ЛФИ МФТИ.

Теория Харитонова—Фейгельмана рассматривала зависимость критической температуры перехода в сверхпроводящее состояние от параллельного магнитного поля. Недавний эксперимент на тонких сверхпроводящих пленках не только подтвердил предсказанный механизм, но и обнаружил эффекты, которые она не описывала. Исследователи наблюдали изменение лондоновской глубины (глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник) и максимального (критического) перпендикулярного поля, при котором материал еще сохраняет сверхпроводимость.

Исследователи из МФТИ решили расширить теорию Харитонова—Фейгельмана, чтобы она описывала не только критическую температуру, но и другие свойства сверхпроводника в более широком диапазоне температур и при разной ориентации магнитного поля. Работа опубликована в журнале Physical Review B.

«Этой задачей мы занимались вместе с Глебом Селезнёвым, студентом (а ныне выпускником) нашей кафедры проблем теоретической физики (теоргруппа Горькова) при Институте теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН. Из обсуждений с коллегами мы узнали, что у экспериментальной группы из Калтеха (Llanos и др.) есть новые интересные экспериментальные результаты, которые требуют объяснения. Они изучали сверхпроводимость в тонких пленках LaSb 2 , легированных магнитными атомами Ce и помещенных в магнитное поле. Если в пленках есть магнитные примеси, то поле начинает их поляризовать (упорядочивать), и оказывается, что это может усиливать сверхпроводимость. Мы занялись развитием теории, которая была необходима для объяснения эксперимента», — рассказал Яков Фоминов.

Для решения этой задачи физики использовали микроскопическую теорию сверхпроводимости и диаграммный подход Горькова — метод, описывающий поведение электронов в сверхпроводнике и учитывающий их рассеяние на магнитных и немагнитных примесях. В рамках этой модели исследователи учли, как магнитное поле поляризует магнитные примеси и тем самым уменьшает вредное для сверхпроводимости взаимодействие электрона с магнитной примесью.

Основываясь на этой модели, ученые в дополнение к критической температуре рассчитали характеристики сверхпроводника при наличии параллельного и перпендикулярного магнитного поля.

«Теория Абрикосова—Горькова подробно описывает, как магнитные примеси подавляют различные свойства сверхпроводника, но не учитывает их поляризацию магнитным полем. Теория Харитонова—Фейгельмана, наоборот, учитывает поляризацию примесей, но была построена для окрестности критической температуры. Мы расширили этот подход на произвольные температуры и на другие наблюдаемые величины при наличии поперечного магнитного поля. В результате получилась теория, которая описывает критическую температуру, сверхтекучую плотность, спектральную щель и критическое поле с учетом поляризации магнитных примесей», — добавил Яков Фоминов.

В результате получившаяся теория описывает эффект усиления не только в момент возникновения сверхпроводимости, но и свойства материала при температурах ниже критической. В частности, расчет показал, что параллельное магнитное поле увеличивает перпендикулярное критическое поле. Это значит, что после поляризации примесей сверхпроводник способен выдерживать более сильную перпендикулярную составляющую поля до разрушения сверхпроводимости. Кроме того, ученые предсказали увеличение сверхтекучей плотности куперовских пар — величины, характеризующей способность сверхпроводящего конденсата проводить ток без сопротивления. Результаты они сравнили с экспериментальными данными и получили хорошее согласие.

Физики также предсказали возможность восстановления сверхпроводящей щели под действием магнитного поля. Это означает переход из бесщелевого сверхпроводящего состояния в щелевое. В обычном щелевом состоянии существует минимальная энергия, необходимая для создания квазичастичных возбуждений,— энергетическая щель. При сильном воздействии магнитных примесей эта щель может исчезнуть, но сверхпроводимость материала при этом сохраняется. Такое состояние называется бесщелевой сверхпроводимостью.

Работа имеет прежде всего фундаментальное значение. Она показывает, что благодаря влиянию магнитного поля на магнитные примеси сверхпроводимость может усиливаться. Важно, что это усиление может наблюдаться в широком диапазоне температур и магнитных полей. Теоретические результаты объясняют недавние экспериментальные данные и указывают на новые эффекты. В перспективе результаты работы могут помочь лучше понять способы управления свойствами тонкопленочных сверхпроводящих систем с помощью магнитного поля.

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