Итальянские подростки нашли под школьным спортзалом древнеримскую виллу

На протяжении многих лет ученики старшей школы в Риме, расположенной всего в нескольких шагах от Колизея, рассказывали истории о таинственных коридорах и комнатах, скрытых под полом спортзала. Недавно выяснилось, что эти слухи не лишены оснований: археологи установили, что под спортзалом находится богатый древнеримский дом II века нашей эры.

Научный лицей имени Камилло Кавура (Liceo Scientifico Statale Camillo Cavour) расположен всего в 200 метрах к северу от Колизея. Этот район города невероятно важен для истории Древнего Рима, поскольку там жили такие личности, как оратор Марк Туллий Цицерон, полководец Гней Помпей, первый римский император Октавиан Август и другие. Однако эта местность плохо изучена с археологической точки зрения из-за множества современных зданий, построенных поверх древних слоев.

Как сообщил сайт Live Science, в здании лицея первоначально размещалась Католическая миссионерская конгрегация. В конце XIX века, во время строительства штаб-квартиры миссионеров, археологические раскопки в районе фундамента позволили выявить часть «домуса» — большого древнеримского дома-особняка. Однако в то время изыскания не продолжили.

Сто лет назад, в 1926 году, Католическую конгрегацию заменила школа. Любопытные ученики, обследуя здание, вскоре обнаружили, что, спустившись в подвал под спортзалом, можно попасть в древние подземные коридоры и помещения.

Тайные экспедиции в подземелье совершали поколения школьников, однако только сравнительно недавно об этом стало известно взрослым. Старшеклассники рассказали о том, что находится под спортзалом, учительнице истории и латыни Клаудии Марино. Она сообщила об открытии учеников в Специальное управление по археологии, изобразительному искусству и ландшафту Рима.

Археологические раскопки под зданием лицея начались только в январе 2026 года. Археологи пришли к выводу, что скрытые под полом спортзала помещения — часть роскошной виллы середины II века нашей эры. Несмотря на прошедшие примерно 1800 лет, комнаты и коридоры особняка отлично сохранились.

Раскопки выявили фигуративные и цветочные фрески на стенах, а также лепные украшения вдоль сводов потолков виллы. В одной из комнат археологи обнаружили мозаику из больших плиток неправильной формы — стиль, модный среди римской элиты в тот период. На стенах виллы также нашлись гораздо более поздние граффити, оставленные школьниками и другими исследователями подземелий на протяжении XX века.

Судя по надписи, найденной еще при раскопках в конце XIX века, «домус», вероятно, принадлежал члену семьи Умбриев. Об этой семье известно немного. Умбрии, возможно, изначально происходили из Самния, региона на юге Центральной Италии, недалеко от Помпеев.

На сегодня археологи исследовали лишь часть пространства под зданием лицея Кавур. Поскольку территория виллы простирается далеко под школой, в будущем ожидается проведение дополнительных раскопок.



В честь лицея вилла получила название Domus Liceo Cavour. Школа и Археологическое управление Рима планируют совместно открыть это место для посетителей, возможно, с участием старшеклассников в качестве гидов.

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