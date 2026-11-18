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Росстандарт утвердил ГОСТ на дирижабли четырех типов

Новый российский стандарт на дирижабли начнет действовать 1 февраля 2027 года. Он охватывает сами воздушные суда, их составные части и наземную инфраструктуру. Для привязных аэростатов и испытаний бортового оборудования приняты отдельные документы.

Дирижабль Au-30 на авиасалоне МАКС-2007. Архивный снимок / Xchgall, Wikimedia Commons, общественное достояние

Росстандарт утвердил ГОСТ Р 71967.7-2026 «Дирижабли. Общие технические условия» приказом от 22 октября 2026 года № 1352-ст. Дата введения документа — 1 февраля 2027 года. Разработчиком выступило Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики (ДКБА), а стандарт закрепили за техническим комитетом № 170 «Аэростаты и дирижабли».

ГОСТ распространяется на дирижабли мягкой, полумягкой, полужесткой и жесткой конструкции. Из его области применения исключили гибридные аппараты, выполненные в облике вертостата или планостата.

В область применения ГОСТа также включили составные части дирижаблей и объекты наземной инфраструктуры. Например, в состав комплекса ДП-29 входят наземный пункт управления с двумя рабочими местами, причальная мачта и подвижная опора для разворота аппарата по ветру.

Для привязных аэростатов Росстандарт принял ГОСТ Р 71967.5-2026 «Аэростаты привязные. Общие технические условия». Он охватывает аэростаты и их составные части. Документ утвержден 10 сентября 2026 года приказом № 1124-ст, а дата его введения — 15 октября 2026-го.

Другой документ — ГОСТ Р 71967.8-2026 — Росстандарт посвятил методам испытаний бортового оборудования аэростатов и дирижаблей. Речь идет о проверках аппаратуры, приборов и устройств на стойкость, прочность и устойчивость к механическим и климатическим воздействиям. Стандарт также задает нормы испытательных режимов. Его утвердили 10 сентября с датой введения 15 октября 2026 года.

ДКБА уже описывает на своем сайте беспилотный дирижабельный комплекс ДП-29. По данным разработчика, длина его оболочки составляет 12,76 метра, несущий газ — гелий, а коммерческая нагрузка при одночасовом полете — не менее пяти килограммов. Аппарат рассчитан на дистанционное управление с земли и автоматический полет по заданной программе.

Приказ об утверждении ГОСТа на дирижабли не содержит сроков запуска новых аппаратов или открытия маршрутов. Указанная в нем дата 1 февраля 2027 года относится к введению технического стандарта.

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