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ВВС США испытали капсулу SpaceX для доставки грузов в любую точку мира

Военно-воздушные силы США изучили возможность использования ракет для доставки военных грузов в любую точку планеты за значительно меньшее время, чем требуется традиционным транспортным средствам.

Спускаемый аппарат Starfall в представлении художника / © SpaceX

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) 20 октября провела испытание технологий ракетной доставки грузов в рамках коммерческого запуска SpaceX. Для этого использовалась возвращаемая капсула Starfall, с помощью которой исследователи изучали, как оборудование переносит полет через космическое пространство и последующее возвращение в атмосферу Земли.

Испытание стало частью исследовательской программы AFRL под названием Rocket Cargo. Ее цель — выяснить, смогут ли крупные коммерческие ракеты оперативно доставлять десятки тонн грузов в различные регионы мира, в том числе в отдаленные районы и места, куда сложно добраться обычным самолетам.

Последний эксперимент не предполагал демонстрации полностью готовой системы доставки. Основное внимание уделялось сбору данных о защите грузов во время запуска и возвращения в атмосферу. Внутри капсулы разместили прототипы грузовых модулей, оборудование для выполнения различных задач и датчики, чтобы оценить условия, которые в будущем предстоит выдерживать доставляемым грузам.

Капсула Starfall несла несколько экспериментальных грузовых модулей, разработанных AFRL для размещения различных типов полезной нагрузки. Каждый модуль содержал типовое оборудование для выполнения конкретных задач и датчики окружающей среды, предназначенные для измерения температуры, ударных нагрузок и вибрации на протяжении всего полета.

Особое внимание исследователи уделили электронике и оборудованию для выживания. В число испытываемых устройств вошли аккумуляторы, трекер со спутниковой связью, система опреснения воды методом обратного осмоса, средства экстренной медицинской помощи и снаряжение для выживания. Инженеры также проверили, поместится ли внутри капсулы спасательный плот UNI-PAC III, чтобы при необходимости включить его в последующие испытания.

Эти измерения имеют большое значение: ракетная доставка предъявляет к грузам требования, выходящие далеко за рамки способности быстро достичь пункта назначения. Оборудование должно выдерживать перегрузки при запуске, условия космического полета, а также высокие температуры и механические нагрузки при входе в атмосферу. Кроме того, после приземления оно должно оставаться в рабочем состоянии, чтобы его можно было немедленно использовать.

В AFRL сообщили, что эксперимент поможет исследователям определить, как защитить чувствительное оборудование на всех этапах такого путешествия. При этом лаборатория не объявила сроки возможного внедрения технологии в практику и не назвала подтвержденное время доставки для будущей миссии, которая охватывала бы весь маршрут от запуска до прибытия груза.

Программа Rocket Cargo призвана дополнить существующую систему военных перевозок, а не просто заменить ее. В AFRL рассчитывают, что использование ракет позволит доставлять за один запуск десятки тонн снабжения, в том числе в районы, где нет подходящих взлетно-посадочных полос или развитой дорожной инфраструктуры.

Подобная возможность могла бы оказаться полезной при проведении военных операций в условиях противодействия противника, когда транспортные самолеты и наземные маршруты снабжения подвергаются угрозам или сталкиваются с логистическими ограничениями. Среди других потенциальных сфер применения — экспедиционные миссии, спасательные операции, ликвидация последствий стихийных бедствий и реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами.

Однако пока концепт остается экспериментальным. Для создания действующей системы предстоит решить целый ряд практических задач: снизить стоимость запусков, организовать погрузку и выгрузку, определить подходящие районы приземления, обеспечить безопасность при возвращении капсул в атмосферу и доказать, что грузы можно надежно доставлять в больших объемах.

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