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Крупнейший эксперимент космической фармацевтики: SpaceX запустит 32 орбитальные лаборатории для создания лекарств нового поколения

Художественное изображение аппарата Starfall / © SpaceX

Запуск миссии намечен на 2028 год. В ходе полета ученые будут использовать условия микрогравитации для изучения лекарственных соединений и ускорения создания более эффективных препаратов для пациентов на Земле.

Ожидается, что аппарат сможет доставить на орбиту до 32 модулей Pharmaceutical In-Space Laboratory, или PIL-BOX. Эти лаборатории предоставят фармацевтическим компаниям, биотехнологическим фирмам и научным учреждениям возможность проводить исследования в специализированной орбитальной среде.

По оценке SpaceMD, эта миссия может стать крупнейшим в истории коммерческим проектом, полностью посвященным исследованиям в условиях микрогравитации.

Для программы Starfall компания SpaceMD разработает новую модификацию лабораторного модуля PIL-BOX, адаптированную для более эффективного использования возможностей космического аппарата.

Система позволит исследователям помещать перспективные лекарственные соединения в контролируемую среду микрогравитации на заранее заданный срок, после чего образцы будут возвращаться на Землю для детального анализа.

Микрогравитация способна существенно влиять на поведение биологических материалов и химических соединений. В частности, в фармацевтических исследованиях она позволяет выращивать более крупные и однородные кристаллы лекарственных веществ по сравнению с теми, которые формируются под воздействием земной гравитации. Изучение таких структур помогает ученым лучше понимать свойства молекул, совершенствовать лекарственные формулы и потенциально создавать более эффективные методы лечения.

Космический аппарат Starfall разрабатывается как платформа для регулярного и относительно недорогого доступа к условиям микрогравитации для нужд производства, научных исследований и испытаний новых технологий. Сочетание возможностей Starfall и лабораторного оборудования Redwire позволит увеличить как количество, так и частоту коммерческих экспериментов на орбите.

Миссия Starfall 2028 года должна вывести исследования на качественно новый уровень. Размещение до 32 лабораторий на одном космическом аппарате позволит одновременно проводить множество экспериментов, используя различные конфигурации оборудования и продолжительность исследовательских программ.

Конечная цель проекта — сократить сроки научных исследований и использовать уникальные условия космоса для создания новых лекарственных формул и методов лечения для широкого круга коммерческих заказчиков.