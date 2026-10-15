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DeLorean показала проект летающего электромобиля

Культовый автомобильный бренд DeLorean, прославившийся спортивными машинами с кузовом из нержавеющей стали и дверями типа «крыло чайки», до сих пор существует. Более того, похоже, у компании достаточно средств, чтобы заявить о себе в новом гоночном чемпионате Airspeeder, представив электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL) под маркой DeLorean.

DeLorean может представить летающий электромобиль раньше Tesla / © DeLorean

Как давно заметили поклонники Tesla, генеральный директор компании Илон Маск явно неравнодушен к машине времени DeLorean из классической трилогии «Назад в будущее», вышедшей в 1980-х годах. Достаточно взглянуть на двери типа «крыло сокола» у Model X, кузов Cybertruck из нержавеющей стали и настойчивые попытки оснастить долгожданный Tesla Roadster второго поколения функцией зависания над землей — и сомнения в этом исчезнут.

Поэтому особенно иронично, что именно в день, когда, как ожидается, должна наконец состояться настоящая демонстрация технологии зависания Tesla Roadster 2.0, речь зашла о высокотехнологичном, электрическом и невероятно быстром аппарате с отделкой под нержавеющую сталь, носящем имя DeLorean.

© DeLorean

«DeLorean — первоначальный бренд летающих автомобилей. Задолго до того, как кто-либо построил такую машину, весь мир уже знал, как выглядит летающий DeLorean», — заявил Мэтт Пирсон, основатель и генеральный директор Airspeeder.

Как и остальные участники Airspeeder, DeLorean будет выступать на стандартном шасси Airspeeder Mk3C. Однако в сезоне 2027–2028 годов компания, как сообщается, намерена сотрудничать со студенческими инженерными командами Калифорнийского университета в Беркли и Технологического института Джорджии, чтобы разработать совершенно новый гоночный eVTOL.

Разумеется, пока неясно, превратится ли участие DeLorean в проекте Airspeeder во что-то большее, чем рекламная акция.

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