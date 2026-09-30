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Tesla запатентовала систему, прижимающую машину к дороге на любой скорости
Компания Tesla получила патент на систему под названием «Electric Fan Car» («электромобиль с вентиляторами»). Она предусматривает установку четырех электрических канальных вентиляторов в заднем диффузоре, которые должны создавать разрежение под днищем и прижимать машину к дороге практически на любой скорости.
Это уже второй патент Tesla на электромобиль с вентиляторной системой менее чем за полтора года. Документ появился всего за две недели до очередной попытки компании продемонстрировать новый Roadster. Предполагается, что новый электромобиль получит систему реактивных ускорителей, работающих от сжатого воздуха, разработанных SpaceX, которые позволят машине отрываться от земли. Tesla обещает продемонстрировать «летающий» Roadster еще с 2018 года.
Патент US 12,746,987 B1 был выдан Ведомством США по патентам и товарным знакам (USPTO) 29 сентября. Заявку Tesla подала в январе 2024 года, однако ее история начинается с предварительной заявки от 17 января 2023 года. В документе указаны восемь изобретателей, семеро из которых работают в районе Лос-Анджелеса, где находится дизайнерская студия Tesla в Хоторне.
Принцип работы довольно прост. Воздухозаборник в нижней части кузова, расположенный между задними колесами, соединен с каналом, который поднимается к широкому выходному отверстию в заднем диффузоре. В этом отверстии бок о бок установлены четыре осевых вентилятора, разделенных тремя вертикальными перегородками. При вращении вентиляторы откачивают воздух из-под днища и выбрасывают его через заднюю часть машины. В результате под днищем образуется то, что Tesla называет «зоной разрежения» — фактически область пониженного давления, создающая дополнительную прижимную силу. Задняя часть электромобиля при этом получает наклонную панель, выполняющую роль второго диффузора.
Главная особенность концепта, по замыслу Tesla, заключается в независимости прижимной силы от скорости движения. В патенте отмечается, что обычные пассивные диффузоры ограничивают величину прижимной силы на низких скоростях и «часто приводят к чрезмерной нагрузке на высоких скоростях». Вентиляторы, утверждает Tesla, способны создавать прижимную силу, не зависящую от скорости машины, что должно повышать устойчивость при торможении и позволять проходить повороты на более высокой скорости.
Есть и одна интересная техническая деталь. Во второй версии конструкции предусмотрены два небольших боковых воздухозаборника позади основного. Tesla объясняет это тем, что центральный воздухозаборник может начать втягивать воздух не из-под днища, а из пространства позади электромобиля. Такой обратный поток не создает дополнительной прижимной силы, поэтому, как указывает Tesla, вентиляторы в этом случае «тратят энергию впустую».
Электроэнергия поступает от той же высоковольтной батареи, которая приводит в движение колеса. Отдельный электродвигатель или аккумулятор для вентиляторов не требуется. Система интегрирована в электронные системы управления электромобилем. Водитель сможет включить ее кнопкой, либо электромобиль будет активировать вентиляторы автоматически при определенных скоростях.
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