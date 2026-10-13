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Perseverance установил рекорд дальности пробега на поверхности Марса
Марсоход NASA Perseverance проехал по поверхности Марса дальше, чем любой другой аппарат на поверхности другого небесного тела. Его одометр 11 октября достиг отметки 45,22 километра. Тем самым Perseverance превзошел предыдущий рекорд в 45,16 километра, установленный марсоходом Opportunity, который исследовал Красную планету с 2004 по 2018 год.
Perseverance достиг этого результата на 2006-й марсианский день, или сол, своей миссии. За пять с половиной лет он преодолел расстояние, на которое Opportunity потребовалось почти 15 лет.
Рекорд был установлен, когда Perseverance направлялся к району под названием Идуби, двигаясь через местность у западного края кратера Езеро, известную под неофициальным названием Озеро Шарм. Здесь марсоход исследует одни из древнейших геологических пород, когда-либо изученных в Солнечной системе.
Породы и рельеф района Озеро Шарм настолько древние, что их земные аналоги давно исчезли под воздействием эрозии и тектоники плит. На Марсе, в отличие от Земли, нет тектонических плит. В районе Идуби научная группа рассчитывает обнаружить следы древних гидротермальных систем.
Значительная часть заслуги в достижении рекорда принадлежит системе автономного управления Perseverance. Используя технологию AutoNav, марсоход снимает окружающую местность во время движения, строит трехмерную карту препятствий и прокладывает маршрут между контрольными точками, заранее выбранными специалистами на Земле. В команде эту способность называют «мышлением во время движения».
Perseverance способен выполнять все эти операции, двигаясь с максимальной или близкой к ней скоростью. За один марсианский день он может преодолеть до 412 метров. Более 90% всего пройденного пути марсоход преодолел с помощью AutoNav. Для сравнения: первая версия системы автономной навигации, установленная на Opportunity и его близнеце Spirit, использовалась примерно на 5% маршрута каждого аппарата.
Рекорды передвижения по бездорожью на других небесных телах устанавливаются не только на Марсе. Еще раньше были преодолены дистанции, достигнутые в ходе лунных экспедиций.
Perseverance уже превзошел оба соответствующих результата: 35,7километра, которые астронавты «Аполлона-17» Юджин Сернан и Харрисон Шмитт проехали на Луне в 1972 году, и 39 километров, пройденные советским луноходом «Луноход-2» в 1973 году.
Однако сами по себе рекорды дальности — лишь дополнительное достижение. Более высокая выносливость и возможность совершать длительные поездки позволяют быстрее добираться до разнообразных геологических объектов, изучать больше обнажений пород и восстанавливать историю Красной планеты по их составу и структуре.
Благодаря этим возможностям Perseverance прошел от древнего озерного дна вверх по окаменевшей речной системе. В ходе исследований он обнаружил в породе под названием «Водопад Чеява» возможный признак древней биологической активности. Теперь марсоход исследует край кратера, где могут находиться следы другой древней среды обитания — гидротермальной.
К настоящему времени Perseverance собрал 29 образцов горных пород и реголита. Они представляют разные участки кратера: его дно, веерную дельту реки, существовавшей в далеком прошлом, и край кратера.
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