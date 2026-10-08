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Первый построенный в Бразилии Gripen впервые поднялся в воздух
Первый истребитель Gripen, построенный за пределами Швеции, успешно поднялся в воздух, совершив исторический первый полет с аэродрома Gavião Peixoto компании Embraer в штате Сан-Паулу. Испытательный полет выполнил главный летчик-испытатель Saab Якоб Хегберг. Это событие стало важным технологическим достижением для оборонно-промышленного комплекса Бразилии.
Исторический полет состоялся 6 октября, ознаменовав начало заключительного этапа производственного процесса на предприятиях Embraer. Это достижение стало результатом многолетнего соглашения о передаче технологий между шведской оборонной компанией Saab и бразильским авиастроительным концерном Embraer, благодаря которому производство сверхзвуковых самолетов было впервые в значительном масштабе развернуто в Южной Америке.
Во время первого полета летчик-испытатель выполнил серию маневров для оценки основных функций бортовых систем и проверки первоначальных летных характеристик самолета. Испытание стало официальным приемочным полетом серийного истребителя и позволило проверить устойчивость самолета, работу авионики и основных органов управления.
Достигнутый технологический результат открывает новые возможности для развития аэрокосмического производства и оборонного экспорта в Южной Америке. Создание в Бразилии производственных линий позволяет Embraer и Saab рассчитывать на удовлетворение будущего регионального спроса на современные многоцелевые истребители.
Первый полет подтвердил успешность долгосрочной оборонной стратегии, объединившей планы ВВС Бразилии, технологический опыт Saab и производственные возможности Embraer. По мере продолжения летных испытаний созданные в стране производственные мощности будут способствовать укреплению стратегической самостоятельности Бразилии в сфере оборонного производства. Программа также создает основу для дальнейшего развития авиакосмических технологий и высокотехнологичной промышленности страны.
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