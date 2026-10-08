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Спутник Vantor впервые запечатлел Сатурн с околоземной орбиты

Компания Vantor, ранее известная как Maxar Intelligence, опубликовала в соцсети Х снимок Сатурна, который был сделан спутником фирмы с расстояния почти в 1,5 миллиарда километров.

Спутник Vantor впервые получил изображение Сатурна / © Vantor

Vantor развивает направление WorldView Space — съемку объектов не на поверхности Земли, а в космосе. Компания уже научилась фотографировать другие спутники непосредственно с орбиты. Например, WorldView-3 в декабре 2025 года снял неисправный Starlink с расстояния 240 километров.

В апреле 2026 года WorldView Legion 4 получил один из самых четких снимков космического телескопа «Хаббл» с расстояния всего около 61,8 километра — редчайшая перспектива для одного из самых знаковых научных инструментов человечества. Благодаря разрешению порядка четырех сантиметров на пиксель отчетливо видны цилиндрический корпус телескопа, блестящая термозащита, развернутые солнечные панели и даже открытая апертура в передней части.

Vantor официально заявила, что семь ее аппаратов способны выполнять такие съемки объектов на орбитах высотой 200–1000 километров, причем заявленное максимальное разрешение достигает 2,5 сантиметров.

Теперь специалисты компании показали, что ее аппарат смог четко разглядеть планету Сатурн и окружающие звезды, продемонстрировав новые возможности визуализации своих спутников.

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