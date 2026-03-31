Новый инцидент на орбите: спутник Starlink превратился в обломки

Всего за немногим более трех месяцев второй спутник системы Starlink компании SpaceX стал источником космического мусора из-за, по всей видимости, нештатной ситуации на орбите.

Изображение спутника Starlink-35956, который 17 декабря 2025 года «столкнулся с аномалией» на орбите / © Vantor

SpaceX подтвердила, что спутник Starlink-34343 «столкнулся с аномалией» 29 марта, в результате чего связь с аппаратом была потеряна. Спутник, запущенный в мае 2025 года, находился на орбите высотой около 560 километров.

Компания LeoLabs, управляющая сетью радаров для отслеживания объектов на низкой околоземной орбите, сообщила, что зафиксировала «десятки» объектов вблизи Starlink-34343 после инцидента. При этом не исключается наличие и большего количества обломков.

И SpaceX, и LeoLabs постарались снизить обеспокоенность по поводу произошедшего. В SpaceX заявили, что образовавшиеся фрагменты не представляют угрозы ни для Международной космической станции, ни для предстоящего запуска миссии «Артемида II».

В компании также подчеркнули, что ситуация со Starlink-34343 напоминает инцидент, произошедший 17 декабря 2025 года со спутником Starlink-35956. Тогда неуточненная аномалия вызвала быстрое стравливание топлива из бака и резкое снижение орбиты аппарата примерно на четыре километра. Однако сам спутник остался целым, что подтвердили снимки, сделанные спутником наблюдения Vantor.

По оценке LeoLabs, тот инцидент, вероятно, был вызван «внутренним источником энергии», а не столкновением с космическим мусором. К таким источникам относятся, например, топливные баки или аккумуляторы.

Тот случай произошел на более низкой орбите — около 418 километров, и образовавшиеся обломки оставались ниже орбиты Международной космической станции. Сам аппарат сошел с орбиты 17 января 2026 года.

SpaceX не раскрыла причины декабрьского инцидента и не уточнила, считает ли компания, что нынешняя авария произошла по тому же сценарию.