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SpaceX собралась впервые запустить Starship из Флориды — старт может состояться уже в этом месяце

Все 14 испытательных полетов сверхтяжелой ракеты SpaceX на сегодняшний день стартовали с принадлежащей компании площадки «Звездной базы» в Южном Техасе. Последний из них состоялся 28 сентября — тогда Starship впервые вышел на орбиту.

SpaceX перестраивает историческую площадку 39A в Космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде для проведения запусков Starship / © SpaceX

Однако SpaceX активно готовит к запуску Starship сразу три стартовые площадки на Космическом побережье Флориды. И одна из них — историческая площадка 39A в Космическом центре NASA имени Кеннеди — уже практически готова, заявила компания.

«На площадке 39A все идет отлично», — сообщила Джулианна Шайман, директор SpaceX по научным программам NASA и программам кораблей Dragon.

По словам Шайман, новая стартовая башня Starship на площадке почти достроена, как и большая часть другой необходимой инфраструктуры.

Работы на площадке 39A начались в конце 2021 года. То, что они заняли столько времени, неудивительно: Starship требует весьма специализированной инфраструктуры. В конце концов, это самая большая из когда-либо построенных ракет — ее высота составляет 124 метра. Для сравнения, ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy — единственные носители, запускавшиеся с площадки 39A после того, как SpaceX в 2014 году начала арендовать ее у NASA, — имеют высоту около 70 метров.

Кроме того, Starship рассчитан на полную и быструю многоразовость, а его возвращение на Землю принципиально отличается от посадки Falcon 9 и Falcon Heavy. Первые ступени этих ракет садятся либо на морскую платформу, либо на специально подготовленную посадочную площадку недалеко от места старта.

Обе ступени Starship — ускоритель Super Heavy и корабль Ship — напротив, должны возвращаться непосредственно к стартовой площадке, где их будут ловить гигантские манипуляторы, установленные на стартовой башне. Поэтому завершение строительства новой башни Starship на площадке 39A станет важнейшим этапом подготовки комплекса.

По словам Шайман, перед первым запуском Starship с территории Космического центра имени Кеннеди SpaceX планирует провести как минимум еще один испытательный полет с площадки «Звездной базы». Это означает, что первым стартом Starship из Флориды может стать уже шестнадцатый полет.

Компания пока не объявила целевые даты следующих запусков Starship, однако в предварительных плановых документах 19 и 30 октября указаны как возможные даты не ранее которых могут состояться 15 и 16 полет соответственно.

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