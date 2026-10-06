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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Самые высокооплачиваемые спортсмены мира

Некоторые спортсмены зарабатывают десятки, а то и сотни миллионов долларов. Хотя основной доход многие получают благодаря спорту, часть денег им приносят и рекламные контракты. На инфографике можно увидеть, каких спортсменов Forbes признал самыми высокооплачиваемыми в 2026 году, а также узнать, какие виды спорта они представляют.

Сообщество
# доходы
# Инфографики
# рейтинг
# спорт
# спортсмены
# экономика
© Aaliyah Mohammedking, Data Explained
© Aaliyah Mohammedking, Data Explained

Доходы богатейших спортсменов мира сильно выросли за последние годы. В 2018 году совокупные доходы топ-50 наиболее финансово успешных спортсменов составляли 2,6 миллиарда долларов. В 2025 году они выросли до 4,2 миллиарда долларов. Некоторый спад наблюдался во время пандемии. При этом в 2026 году, по оценкам Forbes, произошел небольшой спад показателя — примерно на три процента. 

Спортсмены пополняют свой бюджет не только за счет призовых, зарплаты и бонусов. Существенная, хотя и меньшая часть доходов приходится на рекламные контракты, публичные выступления, бизнес-проекты.

В топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2026 году попали представители разных стран и видов спорта. Больше всего в двадцатке оказалось футболистов и баскетболистов — по пять спортсменов. Хотя в топ-50 баскетбол по количеству представителей все-таки лидировал.

При этом совокупный доход футболистов из топ-20 был выше, чем у баскетболистов — 719 миллионов долларов против 547,7 миллиона долларов. Однако стоит учесть, что самый богатый спортсмен — футболист Криштиану Роналду. Заработал он 300 миллионов долларов. Доход находящегося в общем рейтинге на третьем месте футболиста Лионеля Месси составил 140 миллионов долларов. Для сравнения самый высокооплачиваемый баскетболист заработал 137,8 миллиона долларов.

Между тем в двадцатку попали три представителя американского футбола. Вместе они заработали примерно 244,1 миллиона долларов, что меньше дохода одного Роналду.

В топ-20 попал единственный боксер — Канело Альварес. Он оказался на второй строчке рейтинга с 170 миллионами долларов.

Женщин не оказалось даже в топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов. Среди женщин наиболее финансово успешной на момент составления рейтинга была американская теннисистка Кори Гауфф, заработавшая примерно 33 миллиона долларов. При этом большая часть ее доходов пришлась на рекламные контракты.

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Сообщество
# доходы
# Инфографики
# рейтинг
# спорт
# спортсмены
# экономика
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