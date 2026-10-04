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Беспилотный боевой самолет Talon Blue выполнил первый полет

Беспилотный самолет Talon Blue компании Northrop Grumman, получивший официальное обозначение YFQ-48A, выполнил полет над аэродромом Mojave Air and Space Port — местом базирования авиастроительной компании Scaled Composites, входящей в Northrop Grumman и специализирующейся на разработке экспериментальных летательных аппаратов. Именно Scaled Composites построила Talon Blue.

Беспилотный боевой самолет Talon Blue выполнил первый полет / © Task_Force23

YFQ-48A Talon Blue компании Northrop Grumman выполнил свой первый полностью автономный полет, включавший руление, взлет, маневрирование в воздухе и посадку. Talon Blue сочетает модульную конструкцию и передовые методы производства, позволяющие снизить стоимость и ускорить выпуск самолетов без ущерба для их боевых возможностей. Этот полет стал результатом семи десятилетий опыта Northrop Grumman в области автономных систем и более чем 500 000 часов автономных полетов.

Talon Blue входит в финансируемый самой Northrop Grumman проект Talon, целью которого является ускорение разработки готовых к применению автономных авиационных систем. Инновации в конструкции и производстве позволили сократить количество деталей и общую массу самолета, снизить его стоимость и ускорить производство, чтобы удовлетворить растущий спрос на автономные системы.

Конструкция Talon Blue изначально предусматривает широкий спектр вариантов боевого применения. Высоко расположенный воздухозаборник, широкая колея шасси и встроенный отсек вооружения позволяют адаптировать самолет для выполнения самых разных задач в интересах США и их союзников.

Talon Blue выходит на уже активно развивающийся рынок беспилотной авиации, где конкуренция чрезвычайно высока. В первую очередь эти самолеты предназначены для участия в следующем этапе закупок ВВС США — программе, предусматривающей приобретение сотен беспилотных машин, известной как Increment 2. При этом конкретные требования к самолетам этого этапа пока окончательно не определены.

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