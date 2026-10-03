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Тайвань получил первые два из 66 истребителей F-16 Block 70
Первые два самолета из заказа на 66 истребителей прибыли на Тайвань 2 октября после неоднократного переноса сроков. Они дополнят парк уже модернизированных F-16. Минобороны рассчитывает получить следующую партию до конца года.
Два новых F-16C Block 70 с бортовыми номерами 6727 и 6728 приземлились около полудня 2 октября на авиабазе Чжихан в уезде Тайдун, на востоке Тайваня. Об этом сообщило агентство CNA. На пути через Тихий океан истребители останавливались на Гавайях и Гуаме. Их прибытие открывает поставки по программе закупки 66 машин, одобренной США еще в 2019 году.
Стоимость сделки оценивается примерно в восемь миллиардов долларов — речь идет о самолетах и сопутствующем оборудовании. Первоначально поставки должны были начаться в 2023 году и завершиться к концу 2026-го. График неоднократно сдвигался. Среди причин назывались перебои с комплектующими, перестройка производственной линии и проблемы с программным обеспечением. Даже на заключительном этапе перегонки первые два самолета провели на Гавайях более месяца.
Уже 3 октября тайваньское Минобороны показало фотографии и видео встречи новых машин. В воздухе их сопровождали F-16V прежней серии Block 20 и учебно-тренировочные самолеты Brave Eagle. На снимках видны пять самолетов над облаками; в опубликованных кадрах можно различить номера обоих прибывших Block 70.
Обозначение F-16V в этой истории требует уточнения. Тайвань уже эксплуатирует истребители старых серий, обновленные до этого стандарта: программа модернизации 141 самолета F-16A/B Block 20 завершилась в 2023 году. Теперь началось поступление машин новой постройки. Как отмечает The War Zone, после выполнения всего заказа совокупный парк F-16 на острове превысит 200 единиц. Два доставленных самолета — лишь начало этого расширения.
Одно из главных изменений Block 70 — радар AN/APG-83 с активной фазированной антенной решеткой. Lockheed Martin указывает, что он улучшает ситуационную осведомленность пилота и ускоряет работу по целям в разных погодных условиях. В кабине установлен новый центральный дисплей высокого разрешения: на нем можно выводить тактическую обстановку, цветные карты и данные прицельного оборудования. Таким образом, обновление затрагивает и обнаружение целей, и способ представления информации летчику.
Изменения не ограничиваются электроникой. Для самолетов семейства Block 70/72 производитель заявляет ресурс конструкции в 12 тысяч летных часов — более чем на 50 процентов больше, чем у F-16 предыдущих производственных серий. В состав оборудования также входит автоматическая система предотвращения столкновения с землей Auto GCAS. Ее задача — снижать риск аварий, при которых управляемый самолет по ошибке направляется к поверхности. Эти характеристики относятся к новой производственной версии, а не автоматически ко всем тайваньским F-16V.
Прибытие на остров еще не завершает ввод истребителей в строй. Командование ВВС сообщило, что подготовка и освоение новой техники будут проходить поэтапно. Самолеты предназначены для 7-го тактического истребительного авиакрыла, созданного в декабре 2023 года; летчиков и технический персонал направляют на обучение в США отдельными группами.
Точные даты следующих перегонов согласуют с американской стороной. Пока министр не назвал ни размер следующей партии, ни новый срок завершения всей программы. Поэтому подтвержденный итог на начало октября — прибытие первых двух новых истребителей и намерение продолжить поставки до конца 2026 года.
Посадку обоих истребителей запечатлело агентство CNA: в его видеосюжете показано прибытие машин на авиабазу Чжихан.
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