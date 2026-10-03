Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
Рейтинг: +708
Посты: 322
3

Тайвань получил первые два из 66 истребителей F-16 Block 70

Первые два самолета из заказа на 66 истребителей прибыли на Тайвань 2 октября после неоднократного переноса сроков. Они дополнят парк уже модернизированных F-16. Минобороны рассчитывает получить следующую партию до конца года.

Сообщество
# F-16
# Lockheed Martin
# авиация
# военная авиация
# военная техника
# истребители
# самолеты
# США
# Тайвань
F-16 Block 70 с номером 6728 перед посадкой на авиабазе Чжихан, 2 октября 2026 года / © CNA
F-16 Block 70 с номером 6728 перед посадкой на авиабазе Чжихан, 2 октября 2026 года / © CNA

Два новых F-16C Block 70 с бортовыми номерами 6727 и 6728 приземлились около полудня 2 октября на авиабазе Чжихан в уезде Тайдун, на востоке Тайваня. Об этом сообщило агентство CNA. На пути через Тихий океан истребители останавливались на Гавайях и Гуаме. Их прибытие открывает поставки по программе закупки 66 машин, одобренной США еще в 2019 году.

Стоимость сделки оценивается примерно в восемь миллиардов долларов — речь идет о самолетах и сопутствующем оборудовании. Первоначально поставки должны были начаться в 2023 году и завершиться к концу 2026-го. График неоднократно сдвигался. Среди причин назывались перебои с комплектующими, перестройка производственной линии и проблемы с программным обеспечением. Даже на заключительном этапе перегонки первые два самолета провели на Гавайях более месяца.

Уже 3 октября тайваньское Минобороны показало фотографии и видео встречи новых машин. В воздухе их сопровождали F-16V прежней серии Block 20 и учебно-тренировочные самолеты Brave Eagle. На снимках видны пять самолетов над облаками; в опубликованных кадрах можно различить номера обоих прибывших Block 70.

F-16 Block 70 при посадке на авиабазе Чжихан, 2 октября 2026 года / © CNA

Обозначение F-16V в этой истории требует уточнения. Тайвань уже эксплуатирует истребители старых серий, обновленные до этого стандарта: программа модернизации 141 самолета F-16A/B Block 20 завершилась в 2023 году. Теперь началось поступление машин новой постройки. Как отмечает The War Zone, после выполнения всего заказа совокупный парк F-16 на острове превысит 200 единиц. Два доставленных самолета — лишь начало этого расширения.

Одно из главных изменений Block 70 — радар AN/APG-83 с активной фазированной антенной решеткой. Lockheed Martin указывает, что он улучшает ситуационную осведомленность пилота и ускоряет работу по целям в разных погодных условиях. В кабине установлен новый центральный дисплей высокого разрешения: на нем можно выводить тактическую обстановку, цветные карты и данные прицельного оборудования. Таким образом, обновление затрагивает и обнаружение целей, и способ представления информации летчику.

Новые F-16 Block 70 в сопровождении тайваньских самолетов. Снимок опубликован 3 октября 2026 года / © Министерство обороны Тайваня
Новые F-16 Block 70 в сопровождении тайваньских самолетов. Снимок опубликован 3 октября 2026 года / © Министерство обороны Тайваня

Изменения не ограничиваются электроникой. Для самолетов семейства Block 70/72 производитель заявляет ресурс конструкции в 12 тысяч летных часов — более чем на 50 процентов больше, чем у F-16 предыдущих производственных серий. В состав оборудования также входит автоматическая система предотвращения столкновения с землей Auto GCAS. Ее задача — снижать риск аварий, при которых управляемый самолет по ошибке направляется к поверхности. Эти характеристики относятся к новой производственной версии, а не автоматически ко всем тайваньским F-16V.

Прибытие на остров еще не завершает ввод истребителей в строй. Командование ВВС сообщило, что подготовка и освоение новой техники будут проходить поэтапно. Самолеты предназначены для 7-го тактического истребительного авиакрыла, созданного в декабре 2023 года; летчиков и технический персонал направляют на обучение в США отдельными группами.

«В этом году будут поставлены более двух самолетов», — заявил министр обороны Тайваня Гу Лисюн.

Точные даты следующих перегонов согласуют с американской стороной. Пока министр не назвал ни размер следующей партии, ни новый срок завершения всей программы. Поэтому подтвержденный итог на начало октября — прибытие первых двух новых истребителей и намерение продолжить поставки до конца 2026 года.

Посадку обоих истребителей запечатлело агентство CNA: в его видеосюжете показано прибытие машин на авиабазу Чжихан.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# F-16
# Lockheed Martin
# авиация
# военная авиация
# военная техника
# истребители
# самолеты
# США
# Тайвань
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Окт
Бесплатно
Солнечная система: что мы нашли и что надеемся найти
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Физика: основы электричества
Политехнический музей
Москва
Лекция
05 Окт
Бесплатно
На границе двух стихий
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
06 Окт
1500
Наблюдательные основы: четыре столпа современной космологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Окт
Бесплатно
Космический след: астробиология и поиски во Вселенной
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Экскурсия
06 Окт
Бесплатно
Метеорные потоки
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
07 Окт
Бесплатно
В тени космических гигантов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Окт
1000
Сердце: загадки нашего мотора
Medio Modo
Москва
Лекция
07 Окт
600
7 чудес света. Сады Семирамиды
ВСмысле
Онлайн
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Загадочные рентгеновские вспышки связали со столкновением нейтронных звезд

    3 октября, 16:02

  2. Лед на северном полюсе Марса оказался намного чище прежних оценок 

    3 октября, 13:35

  3. Под полами древних скандинавских домов нашли человеческие кости со следами насилия

    2 октября, 13:18

  4. Привлекательность низкого голоса у людей связали с доминированием

    2 октября, 12:43
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Александр Бобков
58 секунд назад
Вероятно, новость должна звучать так - "Китай влился в ряды стран, которые на своем экспериментальном ТоКаМаКе применяют собственные ноу-хау в пока

Китайский проект «искусственного солнца» вступил в ключевую фазу строительства

Алиса Фризен
55 минут назад
Иван, переболела разок. И что?

С точки зрения науки: почему нельзя целовать кошек?

Алиса Фризен
56 минут назад
Ой, ай, кошмар! С мужиками что делать? Они кучу болячек разносят.

С точки зрения науки: почему нельзя целовать кошек?

Александр Виноградов
1 час назад
Sam, Не все протоны до 100 мэв останвливаются слолем воды толщиной в 7.5 см.

Галактические лучи навредили сердцу крыс, но только при «удлинении» их жизни

Autotrade222
3 часа назад
Пока население Земли сократиться до 4 млрд чел., количество человекоподобных роботов успеет превысить 10 млрд шт.

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Иван Колупаев
3 часа назад
Сергей, сразу множество плюсов. Ну да экология местами будет капитально испорчена зато человечество "ведущее планету к гибели" заметно уменьшится

Инфографика: сравнение военного потенциала Китая и Индии

Иван Колупаев
3 часа назад
Nikita, ну так ведь не заставляют же обновлять айфон? Сиди на старом или вовсе ведроид юзай в сущности техника ничем не хуже.

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Иван Колупаев
3 часа назад
Рабы токсоплазмы!

С точки зрения науки: почему нельзя целовать кошек?

Карина Черных
4 часа назад
Неужели кто-то серьёзно целует кошку в рот....

С точки зрения науки: почему нельзя целовать кошек?

Evgeny
4 часа назад
Если авторы уверены в своих выводах то логично начать с себя. Их там 11 штук, пусть половина самоубьется. Тогда их слова будут иметь вес.

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Nikita Lazarenko
4 часа назад
Вопросы не к количеству людей, а капиталистической погоне с ежегодным обновлением нового. Зачем менять айфон каждый год на новый? А сколько ущерба

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Дмитрий Караваев
5 часов назад
Разрабатывают методы обнаружения!? Вот все верят что те кто сказал и подписал мораторий взрывов нет а они датчики разрабатывают и что!? Я так

США имитировали подземный ядерный взрыв с помощью обычной взрывчатки

Иван Колупаев
6 часов назад
Дмитрий, в лучшем случае отправят на пособие. Ну или политкорректно на "безусловный доход". А там народишко и сам размножаться перестанет утратив к

Гуманоид Figure выполнил бытовые задачи в 30 незнакомых домах

Иван Колупаев
6 часов назад
Танос-эколог это зачет 😁

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Далёкий Вильгельм
7 часов назад
Жизненный опыт говорит, что подтекст таких связей нередко бывает коррупционно - сексуальным, а такие вещи вполне прогнозируемо бьют по репутации.

Связи с влиятельными людьми ударили по репутации женщин с хорошей карьерой

Jaques Bordoque
8 часов назад
Sam, спасибо за пояснения относительно Frequency code hypothesis. яндекс отлично всё нашёл. Именно "рангово-примативная теория", как единое понятие, хром от google

Привлекательность низкого голоса у людей связали с доминированием

Владимир Алексеев
8 часов назад
Вот именно! Сначала кошка или кот лижут себе задницу или свои причандалы а потом их целуй после этого? Бр!!

С точки зрения науки: почему нельзя целовать кошек?

Aitneics Secniv
8 часов назад
Борьба с загрязнением природы это инструмент в руках политиков и крупного бизнеса. Одна американская шишка сказала, что коровы дают нам 30

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Владимир Алексеев
8 часов назад
Так население Земли растёт именно за счёт стран Африки и Азии.. Это они плодяться как тараканы и лезут потом в Европу жить со своей кодлой.

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Дмитрий Маховик
8 часов назад
Интересно что сделают с ненужными живыми рабами которым надо платить зарплаты и еда им требуется и жильё - утилизируют? 😹🥳

Гуманоид Figure выполнил бытовые задачи в 30 незнакомых домах

Самые обсуждаемые