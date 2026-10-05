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Главные потребители мяса и рыбы в мире
Что в мире любят больше: мясо или рыбу? Ответ зависит от страны. На инфографику попали страны, лидирующие по потреблению рыбы (вместе с морепродуктами) и мяса.
Авторы инфографики составили рейтинг, опираясь на данные FAOSTAT. Показатель учитывает общее количество доступного продовольствия на душу населения. При этом на инфографику попали независимые страны с населением более 300 тысяч человек.
Возглавляет рейтинг «рыбных стран» Исландия с 83,81 килограмма на душу населения. Кстати, самый известный военно-дипломатический конфликт страны — «Тресковые войны» — был во многом связан с рыболовным промыслом.
Второе место в рейтинге «любителей рыбы» заняли Мальдивы с 79,74 килограмма на душу населения. Замыкает тройку Португалия. Кстати, страны, которые традиционно ассоциируются с рыбой — Норвегия и Япония — заняли лишь шестое и седьмое места.
Рейтинг «мясоедов» возглавила Монголия с 136,14 килограмма мяса на душу населения. Во многом это связано с климатическими условиями степи. Холод и засуха затрудняют развитие земледелия, зато страна традиционно выживала благодаря скотоводству.
На втором месте оказались США с показателем 122,06 килограмма мяса. Замыкает тройку «мясоедов» Австралия.
При этом в среднем по миру все-таки больше едят мяса, чем рыбы и морепродуктов. Среднемировое потребление мяса составляет 45,12 килограмма на человека, а рыбы и морепродуктов — 19,93 килограмма. Как видно, лидеры рейтинга значительно превосходят эти показатели.
Россия также скорее относится к мясным странам. На человека тут приходится 84,77 килограмма мяса и 22,80 килограмма рыбы.
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