Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
Рейтинг: +1521
Посты: 1188
2

Главные потребители мяса и рыбы в мире

Что в мире любят больше: мясо или рыбу? Ответ зависит от страны. На инфографику попали страны, лидирующие по потреблению рыбы (вместе с морепродуктами) и мяса.

Сообщество
# еда
# Инфографики
# мясо
# продукты питания
# рейтинг стран
# рыба
# страны
© Civixplorer
© Civixplorer

Авторы инфографики составили рейтинг, опираясь на данные FAOSTAT. Показатель учитывает общее количество доступного продовольствия на душу населения. При этом на инфографику попали независимые страны с населением более 300 тысяч человек.

Возглавляет рейтинг «рыбных стран» Исландия с 83,81 килограмма на душу населения. Кстати, самый известный военно-дипломатический конфликт страны — «Тресковые войны» — был во многом связан с рыболовным промыслом.

Второе место в рейтинге «любителей рыбы» заняли Мальдивы с 79,74 килограмма на душу населения. Замыкает тройку Португалия. Кстати, страны, которые традиционно ассоциируются с рыбой — Норвегия и Япония — заняли лишь шестое и седьмое места.

Рейтинг «мясоедов» возглавила Монголия с 136,14 килограмма мяса на душу населения. Во многом это связано с климатическими условиями степи. Холод и засуха затрудняют развитие земледелия, зато страна традиционно выживала благодаря скотоводству. 

На втором месте оказались США с показателем 122,06 килограмма мяса. Замыкает тройку «мясоедов» Австралия.

При этом в среднем по миру все-таки больше едят мяса, чем рыбы и морепродуктов. Среднемировое потребление мяса составляет 45,12 килограмма на человека, а рыбы и морепродуктов — 19,93 килограмма. Как видно, лидеры рейтинга значительно превосходят эти показатели.

Россия также скорее относится к мясным странам. На человека тут приходится 84,77 килограмма мяса и 22,80 килограмма рыбы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# еда
# Инфографики
# мясо
# продукты питания
# рейтинг стран
# рыба
# страны
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Физика: основы электричества
Политехнический музей
Москва
Лекция
05 Окт
Бесплатно
На границе двух стихий
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
06 Окт
1500
Наблюдательные основы: четыре столпа современной космологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Окт
Бесплатно
Космический след: астробиология и поиски во Вселенной
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Экскурсия
06 Окт
Бесплатно
Метеорные потоки
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
07 Окт
Бесплатно
В тени космических гигантов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Окт
1000
Сердце: загадки нашего мотора
Medio Modo
Москва
Лекция
07 Окт
600
7 чудес света. Сады Семирамиды
ВСмысле
Онлайн
Лекция
08 Окт
Бесплатно
В поисках динозавров
Политехнический музей
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Впервые найден сверхпроводник первого типа, который нарушает симметрию времени

    5 октября, 15:33

  2. Археологи нашли следы использования конопли в погребальном обряде в Китае

    5 октября, 14:47

  3. Витамин C снизил смертность у пациентов с предраковым состоянием крови

    5 октября, 12:53

  4. Нобелевскую премию по физиологии или медицине 2026 года присудили за открытия в области оптогенетики

    5 октября, 12:36
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Aitneics Secniv
20 минут назад
Сергей, А вы думаете американским шишкам не пофиг кого выкосить? Они и своих половину выкосят и в других странах половину, или больше. В США

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Aitneics Secniv
24 минуты назад
Андрей, Точно, хороший аргумент! Действительно, если начнут сокращать население, то родится меньше выдающихся учёных, изобретателей и деятелей

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Дмитрий Караваев
40 минут назад
Интересно периодичность ротации астронавтов на луной базе.

Blue Origin представила 20-метровую энергетическую башню для лунной базы

Дамир Гайсин
1 час назад
Интересно, а в комиксе у Таноса вроде не такая благородная мотивация была, он просто хотел понравится Смерти, которая обычно принимала облик

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Оксана Смирнова
2 часа назад
О каком перенаселении они говорят ? За последнее столетие войны, болезни и падение демографии значительно проредило человечество. Европа

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Сергей Вульф
2 часа назад
Игорь, вот и я никак в голове нет уложу, что один Австрийский художник, Алоизыч, для сокращения населения Земли очень много сделал, а его в злодеи

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Chiril T.
2 часа назад
Александр, » как различается число кольчатых нерп в Северном Ледовитом океане и на Каспии На 100% отличается. Их НЕТ в Каспии =) Возможно, вы хотели

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Chiril T.
2 часа назад
Александр, » сибирская язва почему-то очень часта на севере Узнать почему можно у микробиологов, эпидемиологов, или LLM: "Сибирская язва чаще

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Chiril T.
2 часа назад
Александр, » Читали ли вы научную литературу? Там в целом норма ссылаться на материалы, разбирающие затронутую проблему более полно. Вы

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Апполинарий Закутков
2 часа назад
Dmitriy, ознакомьтесь с теорией. Там все не сложно. Просто отдельные разделы науки часто публикуют противоречащие друг другу тезисы об одном и том же.

У людей с одинаковыми психическими расстройствами нашли склонность создавать семьи друг с другом

Апполинарий Закутков
2 часа назад
Ребята скоро узнают, что такое статическое электричество. И как негативно оно может влиять на человека. В "деловом" районе. Почитаем потом про

Саудовская Аравия начала поиск подрядчиков для строительства двухкилометрового небоскреба

shk1pper
3 часа назад
Андрей, ну так это старо как мир, пока эта система будет жить благодаря сшашевским и эуропэйским душегубам, то мы так и будем заторможены в развитии

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

shk1pper
3 часа назад
Вы сначала с себя начните эуропфа и сша и еже с ними фашики....капитализм наносит больше вреда систематически, чем в два раза население больше, чем

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Chiril T.
3 часа назад
Андрей, для начала, заголовок надо писать как надо.

Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

Иван Колупаев
4 часа назад
Пафнутий, я понимаю что у людей кризис переходного возраста и многим кажется что кругом вокруг них заговор. И что теневому мировому правительству

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Сергей Дусаков
4 часа назад
Никола, Я же написал, "не геноцид" В Швеции проводилась принудительная или полупринудительная стерилизация людей. Распространение наркотиков

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Пафнутий З ов
5 часов назад
Иван, ты не понимаешь о чём речь или просто дураком притворяешься?

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Пафнутий З ов
5 часов назад
Перед каждой большой войной появлялись такие умники-мальтузиасты чтобы примирить кого надо с военными планами. Главное, чтобы и эти учёные

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Александр Чердак
6 часов назад
Сокращать? Ну ну. А сколько может прокормить вот это: "...на сельскохозяйственных землях, заброшенных после распада СССР, можно было бы выращивать

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
6 часов назад
(заключение) Aitneics, так что и демонстрирует тут то что можно было бы назвать "поразительной наивностью", — а любой психиатр однозначно назвал бы

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Самые обсуждаемые