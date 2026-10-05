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Какие страны Европы меньше европейской части Казахстана

Казахстан обычно воспринимается страной, расположенной в Азии. Однако его часть находится в Европе, и эта часть превосходит по территории многие страны Европы.

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Казахстан — одна из самых больших по территории стран мира. Его площадь составляет 2 724 910 квадратных километра. При этом около 148 тысяч квадратных километров относятся к Европе. Там находятся два крупных казахстанских города — Атырау и Уральск. В обоих проживают более 300 тысяч жителей.

По площади европейская часть Казахстана обходит относительно крупные европейские страны — Грецию, Болгарию и Исландию. При этом совокупная площадь Сербии и Ирландии — 147 862 квадратных километров — оказывается сопоставима с европейской территорией Казахстана.

Поместятся на этом «небольшом кусочке» Эстония, Словакия, а также Босния и Герцеговина. И даже останется место для карликовых государств — Андорры, Мальты, Лихтенштейна, Сан-Марино, Монако и Ватикана.

На инфографику также попала Дания, но в этом случае речь идет о континентальной части страны. Гренландия по площади (2 166 086 квадратных километров) сравнима уже со всем Казахстаном.

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