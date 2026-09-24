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NLPA назвала лучшие реалистичные пейзажные фотографии года

Победитель в номинации «Фотография года» / © Abraham Saikley

Natural Landscape Photography Awards объединяет фотографов, которые стремятся создавать снимки, максимально близкие к тому, как они сами видели сцену в момент съемки. Поэтому конкурс предусматривает довольно строгие правила, запрещающие многие приемы и инструменты, которые допускаются на других фотоконкурсах. Главный принцип NLPA заключается в том, что «целостность объекта съемки должна быть сохранена».

При этом многие методы постобработки разрешены, в том числе сшивание нескольких кадров и стекинг. Однако ряд других приемов запрещен. Например, нельзя добавлять в кадр новые элементы — будь то с помощью композитной обработки или тем более генеративного искусственного интеллекта. Даже такой распространенный прием, как локальное осветление отдельных участков изображения, может стать основанием для исключения фотографии из конкурса, поскольку в этом случае добавляется эффект освещения, которого не было в реальной сцене в момент съемки.

Цифровые фотографии, прошедшие первый этап судейства, также должны быть подтверждены оригинальными RAW-файлами. При этом конкурс открыт и для пленочной фотографии.

Шестой ежегодный конкурс собрал 11 929 фотографий от 1 086 фотографов из 52 стран. До этапа проверки RAW-файлов и финального судейства дошли 2 558 фотографий и 88 фотопроектов.

Снимок победителя конкурса, получившего звание «Фотограф года» / © Lukas Furlan Снимок победителя конкурса, получившего звание «Фотограф года» / © Lukas Furlan Снимок победителя конкурса, получившего звание «Фотограф года» / © Lukas Furlan

Звание «Фотограф года» Natural Landscape Photography Awards 2026 получил Лукаш Фурлан (Lukas Furlan). Его победившая серия демонстрирует широкий спектр сюжетов и фотографических техник — от макросъемки льда до масштабных панорам горных хребтов. Все работы объединяет стремление к естественной и реалистичной обработке изображения.

Помимо главной номинации «Фотограф года», NLPA вручает отдельную награду за «Фотографию года». В этом году ее обладателем стал Абрахам Сайкли (Abraham Saikley), представивший впечатляющий снимок зубчатого горного хребта.

Победитель в номинации «Большой пейзаж» / © Xavier Lequarré

Победитель в номинации «Интимный пейзаж» / © Hiroyuki Tsuchiya

Победитель в номинации «Платина / палладий» / © Julian Baird

Победитель в номинации «Абстрактный пейзаж» / © Vincenzo Mazza

Победитель в номинации «Многократная экспозиция и ICM» / © Julian Lozinski

Победитель в номинации «Ночь» / © Shane Turgeon

Победитель в номинации «Горы» / © Benjamin Maze

Победитель в номинации «Грибы и лишайники» / © Jason Pettit

Победитель в номинации «Водные пейзажи» / © Annette Cuthbertson

Победитель в номинации «Застывшие миры» / © Tom Putt

Всего в финал конкурса вышли 170 фотографий. Помимо победителей, организаторы также представили работы, занявшие четвертые, пятые и шестые места в категории «Фотограф года», а также дополнительные отмеченные жюри проекты. Все отмеченные работы можно посмотреть в галерее результатов Natural Landscape Photography Awards.

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