Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
Рейтинг: +1758
Посты: 1024
10

NLPA назвала лучшие реалистичные пейзажные фотографии года

Организаторы Natural Landscape Photography Awards (NLPA) объявили победителей очередного конкурса. В подборку вошли пейзажные и природные фотографии, отличающиеся реалистичностью и стремлением максимально точно передать окружающий мир.

Сообщество
# горы
# конкурсы
# природа
# фотографии
Победитель в номинации «Фотография года» / © Abraham Saikley 
Победитель в номинации «Фотография года» / © Abraham Saikley 

Natural Landscape Photography Awards объединяет фотографов, которые стремятся создавать снимки, максимально близкие к тому, как они сами видели сцену в момент съемки. Поэтому конкурс предусматривает довольно строгие правила, запрещающие многие приемы и инструменты, которые допускаются на других фотоконкурсах. Главный принцип NLPA заключается в том, что «целостность объекта съемки должна быть сохранена».

При этом многие методы постобработки разрешены, в том числе сшивание нескольких кадров и стекинг. Однако ряд других приемов запрещен. Например, нельзя добавлять в кадр новые элементы — будь то с помощью композитной обработки или тем более генеративного искусственного интеллекта. Даже такой распространенный прием, как локальное осветление отдельных участков изображения, может стать основанием для исключения фотографии из конкурса, поскольку в этом случае добавляется эффект освещения, которого не было в реальной сцене в момент съемки.

Цифровые фотографии, прошедшие первый этап судейства, также должны быть подтверждены оригинальными RAW-файлами. При этом конкурс открыт и для пленочной фотографии.

Шестой ежегодный конкурс собрал 11 929 фотографий от 1 086 фотографов из 52 стран. До этапа проверки RAW-файлов и финального судейства дошли 2 558 фотографий и 88 фотопроектов.

Снимок победителя конкурса, получившего звание «Фотограф года» / © Lukas Furlan
Снимок победителя конкурса, получившего звание «Фотограф года» / © Lukas Furlan
Снимок победителя конкурса, получившего звание «Фотограф года» / © Lukas Furlan
Снимок победителя конкурса, получившего звание «Фотограф года» / © Lukas Furlan
Снимок победителя конкурса, получившего звание «Фотограф года» / © Lukas Furlan
Снимок победителя конкурса, получившего звание «Фотограф года» / © Lukas Furlan

Звание «Фотограф года» Natural Landscape Photography Awards 2026 получил Лукаш Фурлан (Lukas Furlan). Его победившая серия демонстрирует широкий спектр сюжетов и фотографических техник — от макросъемки льда до масштабных панорам горных хребтов. Все работы объединяет стремление к естественной и реалистичной обработке изображения.

Помимо главной номинации «Фотограф года», NLPA вручает отдельную награду за «Фотографию года». В этом году ее обладателем стал Абрахам Сайкли (Abraham Saikley), представивший впечатляющий снимок зубчатого горного хребта.

Победитель в номинации «Большой пейзаж» / © Xavier Lequarré
Победитель в номинации «Большой пейзаж» / © Xavier Lequarré
Победитель в номинации «Интимный пейзаж» / © Hiroyuki Tsuchiya
Победитель в номинации «Интимный пейзаж» / © Hiroyuki Tsuchiya
Победитель в номинации «Платина / палладий» / © Julian Baird
Победитель в номинации «Платина / палладий» / © Julian Baird
Победитель в номинации «Абстрактный пейзаж» / © Vincenzo Mazza
Победитель в номинации «Абстрактный пейзаж» / © Vincenzo Mazza
Победитель в номинации «Многократная экспозиция и ICM» / © Julian Lozinski
Победитель в номинации «Многократная экспозиция и ICM» / © Julian Lozinski
Победитель в номинации «Ночь» / © Shane Turgeon
Победитель в номинации «Ночь» / © Shane Turgeon
Победитель в номинации «Горы» / © Benjamin Maze
Победитель в номинации «Горы» / © Benjamin Maze
Победитель в номинации «Грибы и лишайники» / © Jason Pettit
Победитель в номинации «Грибы и лишайники» / © Jason Pettit
Победитель в номинации «Водные пейзажи» / © Annette Cuthbertson
Победитель в номинации «Водные пейзажи» / © Annette Cuthbertson
Победитель в номинации «Застывшие миры» / © Tom Putt
Победитель в номинации «Застывшие миры» / © Tom Putt

Всего в финал конкурса вышли 170 фотографий. Помимо победителей, организаторы также представили работы, занявшие четвертые, пятые и шестые места в категории «Фотограф года», а также дополнительные отмеченные жюри проекты. Все отмеченные работы можно посмотреть в галерее результатов Natural Landscape Photography Awards.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# горы
# конкурсы
# природа
# фотографии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Сен
Бесплатно
На перекрестке империй: как формировалась армянская мифология
Армянский музей Москвы
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Рентгеновские методы исследования состава и структуры вещества
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Что нам известно о лечении хронического гепатита В: от малых молекул до генных редакторов
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
В глубины разума: секреты нашего бессознательного
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Экскурсия
24 Сен
Бесплатно
Снова день равен ночи
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
АЭС глазами инженера: жизненный цикл атомной станции
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
25 Сен
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Сен
1000
Физика нейтронных звезд и почему они нейтронные
Medio Modo
Москва
Лекция
25 Сен
500
О чем врут школьные учебники по биологии
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 сентября, 12:52
Марк Чернов

Физики впервые в реальном времени зафиксировали квантовый скачок звука

Американские исследователи впервые смогли напрямую увидеть «квантовый скачок» звука — скачкообразный переход фонона, минимальной единицы звуковой энергии, между энергетическими уровнями в реальном времени. Это наблюдение завершило столетнюю историю поисков, начатую еще на заре квантовой физики, и открыло дорогу к созданию устойчивых квантовых компьютеров и сверхчувствительных датчиков.

Физика
# квантовая физика
# квантовые технологии
# кубиты
# нанотехнологии
# сверхпроводники
# фононы
22 сентября, 15:41
Татьяна Зайцева

Аутизм связали с заражением токсоплазмой или герпесом в материнской утробе

Инфекции, которые могут передаваться от матери к плоду, связаны с повышенным риском развития аутизма и умственной отсталости у ребенка. Таковы результаты крупнейшего исследования в этой области, основанного на данных, охватывающих почти четыре миллиона человек.

Медицина
# аутизм
# внутриутробное развитие
# инфекции
# умственная отсталость
22 сентября, 17:02
Марк Чернов

Сложные системы стали устойчивее благодаря беспорядку

Ученые выяснили, что умеренные различия между элементами электросетей, экосистем и других сложных структур превращают их в гораздо более надежные системы. Математический расчет помог доказать: идеальная однородность делает энергосистемы, биоценозы и транспортные сети уязвимыми для сбоев, тогда как контролируемый «беспорядок» повышает их устойчивость к внешним нагрузкам.

Физика
# математическое моделирование
# метаматериалы
# сети
# сложные системы
# устойчивость
# экосистема
# электросеть
21 сентября, 09:24
Елизавета З.

«Хаббл» показал галактику, центр которой вращается поперек основного диска

Европейское космическое агентство опубликовало снимок галактики NGC 4698, расположенной в созвездии Дева. Хотя на фотографии, сделанной телескопом «Хаббл», галактика кажется безмятежной, она хранит удивительную тайну: находящиеся в центре звезды и газ вращаются под прямым углом по отношению к остальной части диска.

Астрономия
# Hubble
# астрономия
# галактика
# космос
# спиральная галактика
# фото
21 сентября, 16:52
Редакция Naked Science

Что не так с нашей обувью и как современные материалы исправляют это?

Всего 20-30 лет назад большинство женщин ходили на каблуках, а большинство мужчин — в обуви, подошва которой серьезно нагружала позвоночник и мышцы спины. Если задуматься, факт поразительный: 20 тысяч лет назад, в палеолите, таких проблем человечество вообще не испытывало. Как так получилось и что новые материалы делают, чтобы все эти сложности стали прошлым?

Технологии
# материалы
# обувь
# полимеры
# технологии
22 сентября, 12:52
Марк Чернов

Физики впервые в реальном времени зафиксировали квантовый скачок звука

Американские исследователи впервые смогли напрямую увидеть «квантовый скачок» звука — скачкообразный переход фонона, минимальной единицы звуковой энергии, между энергетическими уровнями в реальном времени. Это наблюдение завершило столетнюю историю поисков, начатую еще на заре квантовой физики, и открыло дорогу к созданию устойчивых квантовых компьютеров и сверхчувствительных датчиков.

Физика
# квантовая физика
# квантовые технологии
# кубиты
# нанотехнологии
# сверхпроводники
# фононы
9 сентября, 22:44
Александр Березин

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

С точки зрения науки
# OpenAI
# задачи тысячелетия
# математика
# нейросети
Выбор редакции
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые удалили половину кофеина из готового кофе

    23 сентября, 20:00

  2. Отечественная установка получила 13,2 литра воды из воздуха с 1 м² за восемь часов

    23 сентября, 17:53

  3. Найденную у берегов Норвегии окаменелую рвоту приписали плезиозаврам

    23 сентября, 14:50

  4. Ранний Марс пережил как минимум три этапа контакта с водой

    23 сентября, 14:35
Выбор редакции

Отца-основателя США признали отцом детей его рабыни

23 сентября, 13:37

Последние комментарии

Аркадий Жижин
2 минуты назад
Оливер, а орбита у Венеры не ретроградная, она только вокруг своей оси в обратную сторону вращается

У красного карлика впервые нашли субнептун, вращающийся в обратном направлении

Дмитрий Караваев
1 час назад
Александр, типа той что выше, насыпной. Таких гигантских размеров(315метров!) насыпной платины вообще много вопросов для чего. Если там сейсмоопасно

Китайская ГЭС с самой высокой в мире каменно-набросной плотиной стала мегапроектом года по версии FIDIC

Павел Сергеевич
1 час назад
Genghis, жертва сифилиса, не завидуй. У вас хохломордых точно где то в конце.

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Александр Суворов
6 часов назад
Sam, который умеет вовремя вытащить))

Отца-основателя США признали отцом детей его рабыни

Евгений Суслин
7 часов назад
Arkady, Статья- то как раз хорошая, а вот просто прчему- то не все хотят думать и задумываться, даже в Англии и В Америке к 2040- 2050 годам полное внедрение и

С электромобилями не все так просто! Эксперты вносят долю скепсиса

Оливер Хевисайд
9 часов назад
Иван, да я читал статью. Но вы сами понимаете что это в лаборатории под лампой? В реальности днем может быть и не сильно то и тепло, особенно если они

Отечественная установка получила 13,2 литра воды из воздуха с 1 м² за восемь часов

Dmitriy Dorian
9 часов назад
Александр, понял, спасибо. Мне тоже хотелось бы, чтобы у Space X всё получилось.

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Александр Березин
9 часов назад
Дмитрий, ну то есть ни одна ГЭС, типа той, что выше, не пострадала. Ясно, спасибо.

Китайская ГЭС с самой высокой в мире каменно-набросной плотиной стала мегапроектом года по версии FIDIC

Иван Колупаев
10 часов назад
Оливер, цитата из статьи. Энергонезависимость как ключевое преимущество. Да и на картинке нет ничего похожего на источник питания и какие-нибудь

Отечественная установка получила 13,2 литра воды из воздуха с 1 м² за восемь часов

Иван Гаккель
10 часов назад
Ну прямо если без небоскребов никак, построили бы сити на берегу Ладожского озера. Связали бы это все автобаном через Всеволожск. И волки сыты и

В России появится один из самых высоких небоскребов мира: проект «Лахта Центр — 3» одобрен

Михаил Духонин
11 часов назад
Так всё таки, из стволовых клеток можно вырастить любую ткань, или они запрограммированы на уровне упаковки хроматина и т.п? Есть стойкое ощущение,

Исследование показало, что человеческий мозг развивается как два разных органа

Alexander Orsi
12 часов назад
"они попробовали оценить, как изменится количество смертей в Штатах из-за потепления через полвека — к 2075 году" ©

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Оливер Хевисайд
12 часов назад
Это очередной dehumidifier, которых уже масса как скам проектов на кикстартере. Посмотрите на крышку сливного бочка осушителя воздуха - там написано что

Отечественная установка получила 13,2 литра воды из воздуха с 1 м² за восемь часов

Оливер Хевисайд
12 часов назад
Иван, а как устроено её питание? Святым духом? Конечно использует. Там же в тексте написано что со временем собираются перевести на питание от

Отечественная установка получила 13,2 литра воды из воздуха с 1 м² за восемь часов

Иван Колупаев
13 часов назад
Sam, так понял эта хренотень не требует электричества в отличии от

Отечественная установка получила 13,2 литра воды из воздуха с 1 м² за восемь часов

Sam Dowson
13 часов назад
Непонятно только, почему все удивлены. Все люди равны. Но рабыни президента - это другое, понимать надо. Да и вообще. Покажите рабовладельца, у

Отца-основателя США признали отцом детей его рабыни

Sam Dowson
13 часов назад
Летом в спортзале потëк большой кондиционер. Подставили ведро. Меньше чем за час наполнилось чистейшим конденсатом.

Отечественная установка получила 13,2 литра воды из воздуха с 1 м² за восемь часов

Иван Колупаев
14 часов назад
Александр, а это в ответ другому Александру 😏 вашу точку зрения я знаю.

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Лиза Никонова
14 часов назад
Конечно, денег же полно. Не на что больше тратить. Последствия БПЛА включат в ЖКУ зато. И да на фоне слоганов о национальных ценностях уничтожать

В России появится один из самых высоких небоскребов мира: проект «Лахта Центр — 3» одобрен

Самые обсуждаемые