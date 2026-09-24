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NLPA назвала лучшие реалистичные пейзажные фотографии года
Организаторы Natural Landscape Photography Awards (NLPA) объявили победителей очередного конкурса. В подборку вошли пейзажные и природные фотографии, отличающиеся реалистичностью и стремлением максимально точно передать окружающий мир.
Natural Landscape Photography Awards объединяет фотографов, которые стремятся создавать снимки, максимально близкие к тому, как они сами видели сцену в момент съемки. Поэтому конкурс предусматривает довольно строгие правила, запрещающие многие приемы и инструменты, которые допускаются на других фотоконкурсах. Главный принцип NLPA заключается в том, что «целостность объекта съемки должна быть сохранена».
При этом многие методы постобработки разрешены, в том числе сшивание нескольких кадров и стекинг. Однако ряд других приемов запрещен. Например, нельзя добавлять в кадр новые элементы — будь то с помощью композитной обработки или тем более генеративного искусственного интеллекта. Даже такой распространенный прием, как локальное осветление отдельных участков изображения, может стать основанием для исключения фотографии из конкурса, поскольку в этом случае добавляется эффект освещения, которого не было в реальной сцене в момент съемки.
Цифровые фотографии, прошедшие первый этап судейства, также должны быть подтверждены оригинальными RAW-файлами. При этом конкурс открыт и для пленочной фотографии.
Шестой ежегодный конкурс собрал 11 929 фотографий от 1 086 фотографов из 52 стран. До этапа проверки RAW-файлов и финального судейства дошли 2 558 фотографий и 88 фотопроектов.
Звание «Фотограф года» Natural Landscape Photography Awards 2026 получил Лукаш Фурлан (Lukas Furlan). Его победившая серия демонстрирует широкий спектр сюжетов и фотографических техник — от макросъемки льда до масштабных панорам горных хребтов. Все работы объединяет стремление к естественной и реалистичной обработке изображения.
Помимо главной номинации «Фотограф года», NLPA вручает отдельную награду за «Фотографию года». В этом году ее обладателем стал Абрахам Сайкли (Abraham Saikley), представивший впечатляющий снимок зубчатого горного хребта.
Всего в финал конкурса вышли 170 фотографий. Помимо победителей, организаторы также представили работы, занявшие четвертые, пятые и шестые места в категории «Фотограф года», а также дополнительные отмеченные жюри проекты. Все отмеченные работы можно посмотреть в галерее результатов Natural Landscape Photography Awards.
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