«Хаббл» показал галактику, центр которой вращается поперек основного диска

Европейское космическое агентство опубликовало снимок галактики NGC 4698, расположенной в созвездии Дева. Хотя на фотографии, сделанной телескопом «Хаббл», галактика кажется безмятежной, она хранит удивительную тайну: находящиеся в центре звезды и газ вращаются под прямым углом по отношению к остальной части диска.

Скопление Девы — ближайшее к Земле крупное скопление галактик. Таинственная NGC 4698 — одна более чем из тысячи его галактик, связанных вместе гравитацией. От Земли NGC 4698 расположена примерно в 55 миллионах световых лет.

Как и наш Млечный Путь, NGC 4698 считается спиральной галактикой. Спиральные рукава галактики закручиваются внутри тонкого диска из звезд, газа и пыли. В ее центре находится балдж — сфероидальное уплотнение из звезд.

Рассеянное грязновато-белое свечение балджа создают звезды, меньшие по размеру, более старые и холодные по сравнению с массивными голубыми звездами, усеивающими внешний диск галактики. Плотно расположенные центральные звезды вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры, масса которой в миллионы раз превышает массу Солнца. Судя по признакам, которые обнаружили ученые, эта черная дыра активно растет, притягивая газ своей гравитацией.

По внешним признакам — плоскому звездному диску и центру со слабым свечением — NGC 4698 похожа на типичную спиральную галактику, вот только обычной ее назвать нельзя. Ее балдж выступает из диска под прямым углом. Таких галактик ученые знают немного. Этот признак можно с трудом разглядеть на изображении от «Хаббла»: призрачное свечение звездного балджа заметно над пылевым диском и под ним.

«Хаббл» получил данные, которые использовались для создания этого снимка во время программы наблюдений, посвященной изучению галактик в скоплении Девы (#18103; PI: Thilker) / © ESA/Hubble & NASA, D. Thilker, the MAUVE-HST Team

Однако это не единственная загадка NGC 4698. Расположенные вблизи центра галактики газ и звезды вращаются перпендикулярно по отношению к другой части диска. Почему так произошло?

По мнению астрономов, причина необычного поведения галактики скрывается за ее пределами. Возможно, NGC 4698 могла поглощать газ из внешнего источника. В этом случае из поглощенного газа в центре галактики мог бы сформироваться диск из газа и звезд, расположенный под углом к остальной части диска.

Как показали некоторые наблюдения, в прошлом NGC 4698 пережила малое слияние с другой галактикой. На это указывает короткий «хвост» водорода, струящегося с одной стороны галактики.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.