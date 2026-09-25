Два фактора вдвое повысили риск смерти у кошек

С возрастом у кошек может развиваться не только одно конкретное заболевание, а сразу несколько проблем со здоровьем. Семилетнее наблюдение за этими домашними животными показало, какие именно изменения чаще всего сопровождают старение и какие особенности связаны с более высоким риском смерти.

Зрелый период в жизни кошки начинается примерно с семи лет, а после 10 лет ее уже относят к категории пожилых. В этом возрасте повышается риск хронических заболеваний, включая болезни почек, гипертиреоз, диабет, сердечно-сосудистые и суставные нарушения.

Хотя кошки — самые популярные в мире питомцы наряду с собаками, специалистам до сих пор не вполне понятно, какие особенности в среднем возрасте могут быть связаны с продолжительностью жизни. Чтобы проследить этот процесс, медики из Ливерпульского университета (Великобритания) организовали долгосрочное наблюдение за 209 домашними кошками. На тот момент большинству из них было от семи до 10 лет.

Ветеринарные осмотры проводили каждые шесть месяцев, общее наблюдение продолжалось до смерти животного или окончания самого исследования. За все время ученые получили данные о 1241 визите к врачу. Статью с результатами анализа опубликовали в журнале Frontiers in Veterinary Science.

Старение кошек, как выяснили исследователи, сопровождалось развитием различных нарушений. За время наблюдений хотя бы одна проблема со здоровьем проявилась у 96% животных, а две и более — у 84%. Чаще всего ветеринары диагностировали проблемы с зубами: их выявили у 176 кошек. Ортопедические патологии отмечали у 82% животных, шумы в сердце — у 59%.

Другие заболевания встречались реже. Повышенным артериальным давлением страдали 20% кошек, хронической болезнью почек — 11%. Новообразования диагностировали у 9% питомцев, гипертиреоз — тоже у 9%, диабет — у 2%. Риск гипертонии, сердечных шумов и ортопедических нарушений в целом возрастал по мере старения.

Особенно заметно увеличивалось число проблем, возникавших одновременно. Для 187 животных удалось рассчитать специальный показатель мультиморбидности (сосуществование нескольких недугов) — количество заболеваний и нарушений из восьми категорий, включая болезни почек, новообразования, гипертонию, гипертиреоз, диабет, стоматологические и ортопедические проблемы, а также шумы в сердце.

С каждым дополнительным годом показатель рос примерно на 9%. Среди обследованных кошек старше 12 лет не было ни одной, которая не столкнулась бы с мультиморбидностью.

За время наблюдения умерли 59 участников. Медиана ожидаемой продолжительности жизни составила 15,2 года, средний возраст на момент смерти — 11,6 года. Самой частой причиной (31%) оказались новообразования, на втором месте — сердечно-сосудистые заболевания (14%), далее шли эндокринные нарушения (9%), заболевания почек (7%). Еще 7% случаев классифицировали как внезапную смерть с неустановленной причиной.

Наиболее заметный результат исследования был связан не с конкретным заболеванием, а с состоянием кошек еще в среднем возрасте. В финальную модель вошли 190 животных. После учета возраста специалисты обнаружили две особенности, коррелировавшие с более высоким риском смерти в последующие годы.

У породистых кошек этот показатель оказался в 2,62 раза выше, чем у беспородных. Вторым фактором авторы исследования назвали потерю мышечной массы: ее легкая степень в начале наблюдения была связана с повышенной в 2,01 раза вероятностью смерти.

Для оценки мышечной массы специалисты осматривали 10 участков тела кошек, включая область позвоночника, лопаток, ягодичных и задних мышц. С течением времени мышцы постепенно уменьшались, причем после 10 лет этот процесс шел быстрее.

Кроме того, более выраженная потеря мышечной ткани встречалась у питомцев с возрастными заболеваниями. Подытоживая, медики призвали обращать внимание на этот фактор и регулярно контролировать состояние мышц кошки еще до наступления ее старости.

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