Что не так с нашей обувью и как современные материалы исправляют это?

Всего 20-30 лет назад большинство женщин ходили на каблуках, а большинство мужчин — в обуви, подошва которой серьезно нагружала позвоночник и мышцы спины. Если задуматься, факт поразительный: 20 тысяч лет назад, в палеолите, таких проблем человечество вообще не испытывало. Как так получилось и что новые материалы делают, чтобы все эти сложности стали прошлым?

В эпоху Наполеоновских войн в Европе свой Наполеон был на юге Африки — Чака Великий, правитель крупнейшей империи Черного континента. Одной из важнейших реформ, позволивших ему завоевать территории в десятки раз больше, чем зулусы контролировали до того, стал запрет воинам племени носить любую обувь во время войны.

Солдаты роптали, но недолго: скорость движения армии резко возросла. Она стала гораздо быстрее любой другой армии той эпохи — суточные переходы были выше, чем у европейских армий Наполеона и Михаила Кутузова, включая даже кавалерию. Не просто так первое серьезное столкновение английской армии с наследниками Чаки под Изандлваной закончилось ее поражением, хотя зулусы были вооружены копьями, а не винтовками, как англичане.

Прижизненный рисунок Чаки Великого, 1824 год. Как и вся созданная им армия импи, он воевал босым: запрет на использование обуви на войне касался и его. Если верить некоторым современникам, логика Чаки была в том, что стоять на нагретой африканским солнцем земле босыми ногами довольно неприятно. Поэтому воины его часто использовали бег не только в бою, но и при маршах: так меньше жгло стопы / © Wikimedia Commons

Европейские путешественники оказались в недоумении: в ту эпоху еще не было экспериментов, показавших, что на суточном маршруте даже посредственный бегун на большой дистанции обгоняет хорошую скаковую лошадь. Наука последних десятилетий понимает ситуацию куда лучше: тысячи лет проблемы с обувью серьезно снижали подвижность людей. И там, где климат был достаточно теплым, отказ от обуви резко улучшал ситуацию.

Но почему?

Обувь в досовременную эпоху

Те, кто родился до 1990-х, неплохо запомнили выбор обуви как не самую приятную процедуру. Эта пара жмет, а эта болтается. Правая плотно, левая — свободно. Пятку натирает, большой палец сжимает.

Так получалось потому, что люди тысячи лет делали и подошву, и верх обуви из непластичных материалов. Кожа на жесткой колодке со временем высыхала, чуть ужималась, даже если изначально была по размеру. Наконец, она не могла учесть разнообразие человеческих ног. На рисунке ниже показаны стопы людей: они физически разной формы. А ботинки в магазинах разной формы быть не могут, иначе их очень сложно продавать.

Обувь не всегда была такой. В каменном веке жесткую колодку и обувь из твердой кожи использовали крайне мало: этому мешала необходимость быстро бегать практически на каждой охоте, то есть раз в несколько дней. Если сделать это, обувшись во что-то жесткое, с недостаточно гибкой подошвой, у вас будут большие проблемы. Поэтому древнейшие следы обутого человека — а им 130 тысяч лет, они тоже из Южной Африки, где потом воины Чаки Великого были вынуждены от обуви отказаться — показывают довольно мягкую (как индейские мокасины) обувь из легко гнущейся кожи. Поскольку каждую пару шили под конкретного человека, она всегда была только той формы, что максимально соответствовала его стопе.



Почему вообще обувь придумали, догадаться несложно: в этих местах и сегодня, пусть и редко, но выпадает снег. Предки людей как вид возникли ближе к экватору, поэтому наша система поддержания температуры тела не адаптирована к бегу или ходьбе по холодному либо заснеженному грунту. Обувь охотника не давала ему переохладиться, поцарапаться о сучок и острые камни. Но при этом никак не мешала ему в повседневной жизни. Точно такую же картину описывают первые европейцы, столкнувшиеся с индейскими мокасинами и быстро начавшие покупать их у индейцев.

Но после перехода людей к земледелию этот путь был закрыт почти для всех цивилизованных народов. Мягкая кожа мокасин хороша всем, кроме того, что для нее надо регулярно добывать кого-то на охоте (кожа телят слишком дорога, да и толще оленьей). Поэтому довольно быстро случился переход на жесткую деревянную и кожаную подошву. С ними пришли проблемы.

Обувь из пещеры Арени в Армении претендует на статус древнейшей сохранившейся кожаной обуви в истории. Что характерно, она сделана из довольно мягкой кожи, хотя и найдена в горной местности, где требовалась устойчивая к камням подошва / © Wikimedia Commons

Уже у самых ранних земледельцев антропологи зафиксировали изменение формы костей стоп. У скелетов младенцев все как в палеолите, а уже у подростков стопа деформирована. Сходные ее деформации, вызванные жесткой, негибкой обувью, можно найти у скелета почти любого человека XX века. Цена за эти деформации высока: этнографы еще в прошлом столетии заметили, что у племен охотников-собирателей не встречается плоскостопие, практически нет людей с остеоартритом, болями позвоночника или спины.

Это и понятно: нулевая обувь или обувь из шкуры антилопы заставляет человека опираться на собственную стопу, поэтому она с детства тренируется. Объем мышц в ней выше, чем у нашего типичного цивилизованного современника, а кости толще и прочнее, ведь, как и все кости человека, они становятся тем прочнее, чем сильнее мышцы сжимают их при движении (закон Вольфа).

Кроссовочная революция 1990-х: комфорт и его границы

В XX веке ситуацию попытались изменить. Сперва использовали самую «дубовую» химию: обувь начали покрывать резиной для водонепроницаемости (галоши, резиновые сапоги). Быстро вскрылись недостатки подхода: водяной пар от ног «в резине» отходил плохо, поэтому у солдат Первой мировой возникала «окопная стопа», а грибковые заболевания стали массовым явлением.

К 1990-м химия полимеров сделала огромный шаг вперед — и началась кроссовочная революция, дошедшая до России уже в основном в нулевых.

Повседневная обувь получила сетчатый и дышащий верх, полимерный — одновременно износостойкий и гнущийся — низ, то есть подошву. Если стопа у человека «египетского», «римского» или «греческого» типа, это частично компенсировалось тем, что обувь из полимерных материалов «тянулась» лучше кожаной. Поэтому серьезные проблемы с кроссовками возникают чаще всего при хронически неверном подборе размеров, что сегодня скорее редкость, чем норма.

Эти пять типов — лишь самые распространенные, реальная изменчивость наших стоп ими далеко не исчерпывается / © Wikimedia Commons

Пытаясь облегчить жизнь покупателю, производители начали делать кроссовки с подошвой потолще, максимально амортизирующей. Пятка была много толще, чем носок, чтобы, ставя обутую ногу на пятку, человек перенаправлял часть усилий на носок и не слишком сильно передавал энергию от удара стопой о землю на позвоночник.

Как мы отметили выше, это шло против закона Вольфа, открытого еще в 1892 году и гласящего, что чем больше нагрузка на стопу, тем прочнее ее кости. Сегодня наука знает и то, что в 1890-х было неясно: стопа человека пронизана огромным количеством нервных окончаний, работающих как полуавтономные детекторы качества поверхности. Когда мы идем или бежим босиком, стопа незаметно для сознания начинает ставиться по-другому — сперва на свою переднюю часть, потом на пятку.

Иными словами, обувь 1990-х годов попыталась максимально облегчить человеку жизнь. Но делала это не учитывая законов, известных науке. Поэтому попытка была лишь частично удачной.

Революция материалов: 2020-е и «босоногая обувь»

В этом десятилетии постепенно набирает силу совсем другой тренд — «босоногая обувь». Типичный пример — сотрудничество компаний СИБУР и ANKI Team. Они представили первую лимитированную серию кроссовок, посвященных российским городам, 15 сентября 2026 года. Она полностью произведена в России из местных материалов, что еще недавно было технологически затруднительно для настолько продвинутой обуви.

Кроссовки 1990-х даже внешне весьма близки к современным. Но уровень материалов в ту эпоху все еще был не настолько хорош, как сегодня. Поэтому многие палеолитические особенности такой обуви не грозили / © Asics, Harper’s Bazaar.

Дизайн коллекции выбирали по конкурсу из 70 работ-претендентов: выиграть должен был тот, кто лучше передаст через облик кроссовок город Казань, его характер, локальную идентичность и местные «места силы», включив в дизайн элементы индустриального ландшафта города.

Победителем стала Варвара Обшивалкина из Сергиева Посада, в обычное время занимающаяся иконописью. Ее проект включал и традиционные архитектурные символы Казани, и ее общую городскую среду, и промышленный ландшафт — в том числе «Казаньоргсинтез», одно из ведущих предприятий СИБУРа и заметную часть индустриального ландшафта.

Казань — только первый из городов серии, которая найдет свое отражение на лимитированных кроссовках. Выбрали ее в том числе потому, что именно там один из ключевых регионов присутствия СИБУРа. «Казаньоргсинтез» делает полимеры для самых разных отраслей: медицины, строительства, автомобилестроения и многого другого.

Специально для этой коллекции ANKI Team создала новую модель на основе концепции «босоногой обуви». Что это и чем отличается от обычной? Эта обувь рассчитана на ежедневную носку, она минимальна по силе воздействия на кости и мышцы стопы.

За счет минимального перепада между носком и пяткой такие кроссовки позволяют мышцам стопы получить практически столько же нагрузки, как при хождении босыми ногами — отсюда и название концепции. При этом подошва защищает от наиболее опасных нагрузок городской среды вроде плитки (куда более жесткой и микротравмирующей, чем асфальт), к которой эволюция человеческую ногу не готовила.

Материалом для новой модели стал ТЭП-компаунд на основе СБС — стирол-бутадиен-стирола. В рецептуре этого компаунда используют в том числе полимерные решения СИБУРа. К сожалению, другие местные производители линейки современных полимеров для обуви на нашем рынке пока не представлены, почему их и нет в обзоре.

Для такой обуви особенно важен баланс свойств материала: подошва должна оставаться гибкой и эластичной, выдерживать многократные изгибы и повседневные нагрузки, при этом обеспечивать необходимую износостойкость. ТЭП-компаунды на основе СБС позволяют сочетать эти характеристики и подходят для производства гибких обувных подошв.

СБС — блок-сополимер. Он называется так потому, что состоит из сложной молекулярной цепи, содержащей чередующиеся крупные блоки, каждый из которых обладает свойствами своего собственного, «независимого» полимера. То есть в молекулярной цепочке СБС сначала идет блок стирола, потом — блок бутадиена, потом — опять стирола и так далее.Такая цепочка сочетает эластичные свойства, характерные для резины, с возможностью переработки как термопласта. При нагреве материал размягчается и может вновь формоваться — это принципиальное отличие от вулканизированной резины.

Общая схема блок-сополимера СБС / © Wikimedia Commons

В нормальном состоянии жесткие блоки стирола чередуются с бутадиеновыми мягкими блоками, образуя своего рода «армирование», помогающее подошве выдерживать существенные нагрузки благодаря стирольным цепям. Кроме того, материал отличается эластичным поведением благодаря бутадиеновым цепям.

Новые полимеры: шанс для российского рынка?

СИБУР поставляет производителям и переработчикам полимеры, которые становятся основой для готовых компаундов. Сами компаунды выпускают специализированные компании — клиенты СИБУРа. При необходимости специалисты компании могут подключаться к подбору компонентов и разработке рецептуры под конкретные требования обувной промышленности.

Так была разработана и рецептура ТЭП-компаунда, который сегодня используют в подошве ANKI. Проект показывает, как российские полимерные решения могут быть задействованы в готовом потребительском продукте с высокими требованиями к материалу.

Вся новая коллекция полностью произведена в России: ее раскрой, окраску, вышивку и финальную сборку выполнили на производстве ANKI Team в Санкт-Петербурге. Верх сделан из мягкой кожи, а для передачи деталей авторского эскиза использовали вышивку, печать и шелкографию. В результате удалось не только сохранить элементы первоначального дизайна, но и дополнить его объемной фактурой. Специально для лимитированной серии также разработали коллекционную упаковку с видами Казани.

Впервые за последний десяток тысяч лет технологии начали приближать обувь цивилизованного человека к обуви палеолита. Впрочем, пока этот процесс только начался / © СИБУР

«Для нас кроссовки с ANKI больше, чем мерч. В этом проекте мы объединяем моду, городскую среду и промышленный контекст в одном продукте. Показать современную промышленность молодежи с неожиданной стороны — через полностью российский продукт повседневного использования. Эта яркая коллекция привлекает внимание не только формой, но и содержанием — мы рассказываем о технологиях языком дизайна и показываем, что за привычными вещами стоят сложные инженерные решения и труд тысяч специалистов», — отметил Николай Федотов, руководитель практики HR-бренда и цифровых коммуникаций СИБУРа.

Особенность «босоногой обуви» в том, что на первом этапе ощущения в ней будут несколько непривычными. Но на втором запустится механизм «нагрузка — рост мышц стопы — рост прочности костей», тот самый закон Вольфа.

Разумеется, важно помнить, что длинные забеги в такой обуви без подготовки и адаптации доступны только опытным спортсменам-бегунам с тренированной стопой, а остальным привыкать к «босоногости» надо плавно. И все же, эта новинка — довольно значимое явление. Если до сих пор такое делали в основном на Западе или для западного покупателя, то теперь материалы и технологии нужного уровня появились и в России.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.