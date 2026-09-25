Смешной мат оказался менее отвлекающим, чем обычный

Юмор помогает человеческому мозгу быстрее переключаться с эмоциональной брани и возвращать фокус внимания на актуальные задачи. К такому выводу пришли исследователи, протестировавшие скорость реакции людей при чтении нецензурной лексики разной степени комичности.

Психологи из Университета Флориды (США) под руководством Лайзы Абрамс (Lise Abrams) изучили, как нецензурные слова влияют на скорость мышления человека. В психологии широко известен «табу-эффект Струпа», когда добровольцам требуется как можно быстрее назвать цвет шрифта, которым напечатано слово.

Эмоционально заряженная брань неизбежно замедляет реакцию в этом эксперименте. Мозг автоматически фокусируется на непристойном смысле написанного и тратит ресурсы внимания на обработку раздражителя вместо решения простой визуальной задачи.

Однако до сих пор исследователи не учитывали тонкие оттенки восприятия табуированной лексики. Авторы нового эксперимента задались вопросом: как на эту задержку влияет комичность выражения, ведь матерные слова бывают не только грубыми или оскорбительными, но и смешными? Ученые предположили, что юмор способствовал более гибкому переключению фокуса внимания. Результаты опубликовали в научном журнале Cognition & Emotion.

В первом эксперименте ученые показали испытуемым 384 случайно перемешанных слова и оценивали реакцию добровольцев. При такой частой смене стимулов участники постепенно привыкали к нецензурной речи, а сам юмор отдельно не изменял скорость ответа.

Во втором тесте исследователи разделили слова на четкие категории: с высокой и низкой степенью табуированности и юмора. Именно при блоковой подаче выяснилось, что хотя жесткие нецензурные выражения всегда замедляют определение цвета, высокий уровень комичности существенно смягчает эту задержку, снижая отвлекающий эффект.

Ученые объяснили это тем, что сам по себе юмор не упрощает считывание шрифта, а помогает психике быстрее гасить резкий эмоциональный всплеск. Это позволяет мозгу более гибко переключать внимание обратно на выполнение инструкции.

Авторы научной работы подчеркнули, что восприятие табуированной речи определяется не только уровнем ее непристойности, но и комическим контекстом. Исследователи также отметили ограничения выборки — молодые англоязычные участники без дислексии. Специалисты планируют дальнейшие тесты вне лабораторных условий, чтобы проверить эффект в реальном речевом общении.

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