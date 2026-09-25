1

Смешной мат оказался менее отвлекающим, чем обычный

❋ 3.1

Юмор помогает человеческому мозгу быстрее переключаться с эмоциональной брани и возвращать фокус внимания на актуальные задачи. К такому выводу пришли исследователи, протестировавшие скорость реакции людей при чтении нецензурной лексики разной степени комичности.

Психология
# внимание
# когнитивные процессы
# Психология
# эмоции
# юмор
# язык
Юмор может ослаблять отвлекающий эффект эмоционально бранных слов
Юмор может ослаблять отвлекающий эффект эмоционально бранных слов / © Кадр из фильма «Кровь и бетон»

Психологи из Университета Флориды (США) под руководством Лайзы Абрамс (Lise Abrams) изучили, как нецензурные слова влияют на скорость мышления человека. В психологии широко известен «табу-эффект Струпа», когда добровольцам требуется как можно быстрее назвать цвет шрифта, которым напечатано слово.

Эмоционально заряженная брань неизбежно замедляет реакцию в этом эксперименте. Мозг автоматически фокусируется на непристойном смысле написанного и тратит ресурсы внимания на обработку раздражителя вместо решения простой визуальной задачи.

Однако до сих пор исследователи не учитывали тонкие оттенки восприятия табуированной лексики. Авторы нового эксперимента задались вопросом: как на эту задержку влияет комичность выражения, ведь матерные слова бывают не только грубыми или оскорбительными, но и смешными? Ученые предположили, что юмор способствовал более гибкому переключению фокуса внимания. Результаты опубликовали в научном журнале Cognition & Emotion.

В первом эксперименте ученые показали испытуемым 384 случайно перемешанных слова и оценивали реакцию добровольцев. При такой частой смене стимулов участники постепенно привыкали к нецензурной речи, а сам юмор отдельно не изменял скорость ответа.

Во втором тесте исследователи разделили слова на четкие категории: с высокой и низкой степенью табуированности и юмора. Именно при блоковой подаче выяснилось, что хотя жесткие нецензурные выражения всегда замедляют определение цвета, высокий уровень комичности существенно смягчает эту задержку, снижая отвлекающий эффект.

Ученые объяснили это тем, что сам по себе юмор не упрощает считывание шрифта, а помогает психике быстрее гасить резкий эмоциональный всплеск. Это позволяет мозгу более гибко переключать внимание обратно на выполнение инструкции.

Авторы научной работы подчеркнули, что восприятие табуированной речи определяется не только уровнем ее непристойности, но и комическим контекстом. Исследователи также отметили ограничения выборки — молодые англоязычные участники без дислексии. Специалисты планируют дальнейшие тесты вне лабораторных условий, чтобы проверить эффект в реальном речевом общении.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Марк Чернов
Марк Чернов
146 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
Показать больше
Психология
# внимание
# когнитивные процессы
# Психология
# эмоции
# юмор
# язык
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Сен
Бесплатно
АЭС глазами инженера: жизненный цикл атомной станции
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
25 Сен
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Сен
1000
Физика нейтронных звезд и почему они нейтронные
Medio Modo
Москва
Лекция
25 Сен
500
О чем врут школьные учебники по биологии
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Как улучшить безопасность эксплуатации гибридных и электрических транспортных средств?
ВДНХ
Москва
Лекция
26 Сен
600
Четыре столпа современной космологии: на каких наблюдениях строится современная космологическая картина
ВСмысле
Онлайн
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Зоны жизни Вселенной
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Нейробиология памяти и обучения
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Мосты повисли над водами: история строительства цепных переправ Санкт-Петербурга
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Чтобы токсины не попали в еду: ученые создали «ловушку» для загрязнителей почвы

    25 сентября, 11:02

  2. Смешной мат оказался менее отвлекающим, чем обычный

    25 сентября, 11:00

  3. В России испытали первые топливные сборки для реактора МБИР

    25 сентября, 09:25

  4. ОАК передала ВКС новую партию Су-57 в обновленной конфигурации

    25 сентября, 08:55
Выбор редакции

Отца-основателя США признали отцом детей его рабыни

23 сентября, 13:37

Последние комментарии

Александр Березин
21 минута назад
Дмитрий, "Александр, а как насчет того что самая большая ракета за всю историю может только "подскочить" чуть выше суборбитальной высоты, дальше

SpaceX собрала гигантскую ракету Starship перед самым амбициозным испытательным полетом

Дмитрий Караваев
52 минуты назад
Александр, а как насчет того что самая большая ракета за всю историю может только "подскочить" чуть выше суборбитальной высоты, дальше топлива нет,

SpaceX собрала гигантскую ракету Starship перед самым амбициозным испытательным полетом

Оливер Хевисайд
1 час назад
Странно. Зачем убирать кофеин из кофе. Надо больше кофеина, больше)

Ученые удалили половину кофеина из готового кофе

Далёкий Вильгельм
3 часа назад
"Освободившийся объем можно использовать, например, для хранения дополнительного авиационного топлива или боеприпасов." Да не боеприпасов, а для

Спутники показали, как Китай строит авианосец длиннее и больше самого крупного корабля США

Sergey Gorovoy
3 часа назад
некоммунячий, свободный Тайвань не даёт покоя и сна маоистам?

Спутники показали, как Китай строит авианосец длиннее и больше самого крупного корабля США

Иван Колупаев
7 часов назад
Евгений, полно людей которые читают больше. Я например. Каждый день что-нибудь читаю. Так что по книге в месяц это вполне может быть средний

Рейтинг: самые читающие страны

Евгений Загуменный
9 часов назад
Блин, я 11 книг прочел разве что за последние 25 лет... А средний житель России - столько же, только за год! Получается что я не в России?

Рейтинг: самые читающие страны

Глеб Верхов
10 часов назад
Этот журнал не выходит в России и многих странах, якобы участвующих в опросе. Поэтому вызывает вопросы методология и выборка. У кого и как они

Рейтинг: самые читающие страны

Александр Суворов
11 часов назад
Дмитрий, хотят серверные, дата центры, вычислительные мощности вывести в космос Но типа зачем? Они будут в сотни раз дороже наземного такого же

SpaceX собрала гигантскую ракету Starship перед самым амбициозным испытательным полетом

Дарья Виеру
13 часов назад
Степан, это же новостной портал 🫠 здесь публикуются новости науки, переводы и интерпретации различных научных статей со всего мира. Что со всем

Тепловые волны на суше стали начинаться раньше и заканчиваться позже

Иван Колупаев
14 часов назад
Александр, ну я-то ее совсем не упоминал что нетрудно проследить по ветке коментов. Я говорил проблемах дозаправки которая одной гидродинамикой

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Степан Жук
14 часов назад
Вы как-то определитесь уже. Березин пишет, что наоборот, ученые выяснили, что влажность растет, количество зелени на планете все больше, Сахара вся

Тепловые волны на суше стали начинаться раньше и заканчиваться позже

Дмитрий Караваев
15 часов назад
Не понимаю не хрена в этой политике... Ну был приоритет у руководителя... чет поугражал, поугражал. Теперь все строят супер, пупер оружие и таки

AEVEX впервые представила турбореактивный автономный аппарат Specter с модульной полезной нагрузкой

Дмитрий Караваев
15 часов назад
1000 000 спутниковая группировка в космосе. Это что реально?

SpaceX собрала гигантскую ракету Starship перед самым амбициозным испытательным полетом

Александр Березин
15 часов назад
Иван, " так про гидродинамику это вы разговор завели 🙂 Мол знаете такое слово и ничего в нем нет страшного." Нет, упомянул ее совсем по другим

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Александр Березин
15 часов назад
Дмитрий, "Александр, угу, типа сам догадайся." Если бы вы читали текст выше, то знали бы, что там чистейшим русским языком написано, какой именно из

G7 установит потолок цен для российской нефти. Печальная новость… или не совсем?

Апполинарий Закутков
16 часов назад
Андрей, в мире очень много зданий построенных в 19 веке с каркасом из чугуна. И до сих пор стоят. Делали арки, что бы перекрытия не работали на

В Англии построили первое в мире высотное здание с каменным экзоскелетом

Апполинарий Закутков
16 часов назад
Ну да. А доказательство квантовой запутанности подтверждает, что если воздействовать на части волос или ногтей человека, воздействие отразится и

У людей с одинаковыми психическими расстройствами нашли склонность создавать семьи друг с другом

Alexander Orsi
17 часов назад
Андрей, Штаты на 7 месте, но не за счёт объёмов, а потому что выпускают передовую высокомаржинальную продукцию.

Рейтинг: страны-лидеры по производству электроники

Самые обсуждаемые