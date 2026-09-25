Больше REM-сна связали с меньшим риском 83 заболеваний

Продолжительность, режим и качество сна оказывают прямое влияние на риски развития десятков тяжелых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие объективные данные о ночном отдыхе более 95 тысяч человек. Выяснилось, что достаточная продолжительность ключевых фаз сна способна существенно снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых патологий, деменции и тяжелых психических расстройств.

Ученые давно пытаются установить точную взаимосвязь сна и здоровья человека, однако ранее большинство подобных работ опиралось на субъективные опросы и отчеты участников. Такие методы давали сильные погрешности, ведь люди не способны точечно оценивать качество ночного отдыха и продолжительность отдельных фаз.

Чтобы преодолеть этот барьер, группа ученых из Столичного медицинского университета в Пекине (Китай) использовала массив данных Британского Биобанка (UK Biobank). Результаты опубликовали в научном журнале PLOS Medicine.

В масштабном исследовании участвовали 95 559 человек. В течение семи дней они носили на запястье специальные фитнес-трекеры и акселерометры. Для обработки непрерывного потока сигналов исследователи применили алгоритм глубокого обучения, который с высокой точностью распознавал фазы сна (быстрый (REM-фаза), глубокий медленный, легкий), а также фиксировал периоды ночного пробуждения и общую нестабильность графика.

После первичного сбора данных за состоянием здоровья участников наблюдали в среднем девять лет. Наличие доступа к медицинским картам позволило сопоставить характеристики сна с рисками развития более тысячи различных патологий. В результате исследователи выявили 156 достоверных взаимосвязей между структурой сна и заболеваемостью.

Анализ показал, что люди с наибольшей долей быстрого сна (REM-сна) продемонстрировали устойчивость к 83 заболеваниям. Эта фаза, во время которой человек видит яркие сны и проходит через процесс эмоциональной переработки информации, оказалась критически важной для защиты нервной и сердечно-сосудистой систем. В частности, увеличение продолжительности быстрого сна в среднем на 47,6 минуты снижает вероятность развития сердечной недостаточности на 26%, деменции — на 46%, а болезни Паркинсона — сразу на 80%.

Глубокий медленный сон, в свою очередь, показал специфическую защитную роль для других систем организма. Его достаточная продолжительность связана со снижением риска развития семи тяжелых состояний, среди которых — сахарный диабет второго типа и клиническая депрессия. В то же время частые ночные пробуждения и хаотичный график отдыха повышают уязвимость организма к психическим расстройствам, в частности к повышенной тревожности и наркотической или алкогольной зависимости.

Авторы научной работы подчеркнули: поскольку исследование было наблюдательным, оно не доказало прямую причинно-следственную связь, ведь нарушения сна могут выступать и ранним симптомом развивающихся болезней. Тем не менее правильное распределение фаз и регулярный отдых продолжительностью шесть-восемь часов служат доступным и эффективным инструментом профилактики в зрелом возрасте.

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