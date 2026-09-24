Тепловые волны на суше стали начинаться раньше и заканчиваться позже

Сезон экстремальной жары на планете увеличился в среднем на 39 дней, а первый пик высоких температур наступает все быстрее. К таким выводам пришли китайские исследователи, протестировавшие климатические данные за последние 45 лет. Изменение сроков прихода жары уже бьет по мировому сельскому хозяйству, оставляя людям и экосистемам меньше времени на адаптацию.

Ученые из Южно-Китайского ботанического сада при Китайской академии наук проанализировали глобальные климатические данные за 45 лет, с 1979 по 2023 год. Выяснилось, что за каждое десятилетие первая волна жары смещалась в среднем на 3,3 дня к началу года, а последняя заканчивалась на 5,4 дня позже обычного.

В общей сложности сезон опасной жары удлинился на 39 дней, причем с 2001 года первая волна за сезон стала выходить на пиковые температуры гораздо быстрее. Результаты анализа опубликовали в научном журнале Nature Climate Change.

Традиционно ученые и климатологи оценивали опасность тепловых волн только по их длительности, частоте и пиковым температурам. Однако новое исследование доказало, что время наступления и скорость развития жары играют не менее важную роль. На 72% территории суши волны жары теперь начинаются раньше, а на 92% длятся дольше. Наиболее сильные сдвиги исследователи зафиксировали в засушливых регионах планеты, где такие скачки приводят к ускоренному иссушению почвы.

Главный удар этого климатического сдвига пришелся на сельское хозяйство. По данным климатологов, с 2001 по 2023 год доля сельскохозяйственных угодий, подверженных аномальной жаре в критические фазы развития растений (такие как цветение и формирование плодов), выросла на 1,6-13,3% в зависимости от культуры. Жара настигает посевы гораздо раньше привычных сроков, когда растения еще не успевают окрепнуть, что снижает итоговую урожайность зерновых.

Авторы научной работы подчеркнули: стремительный приход первой жары оставляет обществу, энергетическим системам и экстренным службам слишком мало времени на подготовку. Ученые призвали обновить существующие системы раннего оповещения, чтобы они учитывали не только градусы на термометрах, но и скорость нарастания температуры. Это поможет лучше защитить здоровье людей, сберечь урожай и адаптировать энергетическую инфраструктуру к новым климатическим реалиям.

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