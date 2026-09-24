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SpaceX собрала гигантскую ракету Starship перед самым амбициозным испытательным полетом
Компания SpaceX завершила сборку транспортной системы Starship, которой предстоит выполнить самый амбициозный на сегодняшний день испытательный полет.
Четырнадцатый счету запуск полностью собранной ракеты в рамках испытательной программы Starship, запланирован на 28 сентября. Первая ступень Super Heavy Booster 21 была доставлена на стартовую площадку Звездной базы в начале этой недели. Чуть позже к ней присоединилась верхняя ступень — корабль Ship 41.
Обе ступени собрали в единый комплекс на космодроме SpaceX в Южном Техасе. Сейчас специалисты проводят заключительные проверки перед важнейшим испытанием с заправкой топливом, известным как мокрая генеральная репетиция. Она, как ожидается, состоится в четверг, 24 сентября.
Четырнадцатый испытательный полет станет первой попыткой Starship выйти на орбиту и важнейшей вехой для ракеты-носителя, разработка которой продолжается уже десять лет. Если все пойдет по плану, в ходе этого полета SpaceX также впервые попытается вывести на орбиту модернизированные высокоскоростные спутники интернет-системы Starlink версии 3 (V3).
На предыдущих запусках Starship уже перевозил небольшие партии Starlink V3, однако суборбитальные траектории этих миссий не позволяли спутникам остаться на орбите: после завершения полета они входили в атмосферу и сгорали.
На борту Ship 41 находятся 26 спутников Starlink V3. В случае успешного развертывания они станут первыми аппаратами будущей группировки, которую генеральный директор SpaceX Илон Маск рассчитывает со временем увеличить более чем до 100 000 спутников. Более крупные и мощные Starlink V3 в перспективе должны полностью заменить существующую спутниковую сеть Starlink. По словам Маска, они будут работать на низкой околоземной орбите вместе с еще более масштабной группировкой — более чем из одного миллиона спутников, предназначенных для центров обработки данных с искусственным интеллектом, если SpaceX получит необходимые разрешения регулирующих органов. Развертывание первых Starlink V3 напрямую зависит от способности Starship выйти на орбиту — до сих пор ракета такую задачу не выполняла.
Однако для дальнейшего развития системы предстоит решить еще несколько сложных технологических задач, которыми SpaceX пока не занималась в реальных полетах. Среди них — дозаправка на орбите и длительное хранение криогенных компонентов топлива в космосе. Для доставки полезных нагрузок за пределы низкой околоземной орбиты Starship потребуется дополнительная серия запусков кораблей-заправщиков. Они должны будут пополнять запасы топлива основного корабля непосредственно в космосе. SpaceX необходимо решить эти задачи в относительно короткие сроки, чтобы довести Starship до полноценной эксплуатационной готовности.
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