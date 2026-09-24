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SpaceX собрала гигантскую ракету Starship перед самым амбициозным испытательным полетом

Сборка Starship / © SpaceX

Четырнадцатый счету запуск полностью собранной ракеты в рамках испытательной программы Starship, запланирован на 28 сентября. Первая ступень Super Heavy Booster 21 была доставлена на стартовую площадку Звездной базы в начале этой недели. Чуть позже к ней присоединилась верхняя ступень — корабль Ship 41.

© SpaceX

Обе ступени собрали в единый комплекс на космодроме SpaceX в Южном Техасе. Сейчас специалисты проводят заключительные проверки перед важнейшим испытанием с заправкой топливом, известным как мокрая генеральная репетиция. Она, как ожидается, состоится в четверг, 24 сентября.

Четырнадцатый испытательный полет станет первой попыткой Starship выйти на орбиту и важнейшей вехой для ракеты-носителя, разработка которой продолжается уже десять лет. Если все пойдет по плану, в ходе этого полета SpaceX также впервые попытается вывести на орбиту модернизированные высокоскоростные спутники интернет-системы Starlink версии 3 (V3).

На предыдущих запусках Starship уже перевозил небольшие партии Starlink V3, однако суборбитальные траектории этих миссий не позволяли спутникам остаться на орбите: после завершения полета они входили в атмосферу и сгорали.

На борту Ship 41 находятся 26 спутников Starlink V3. В случае успешного развертывания они станут первыми аппаратами будущей группировки, которую генеральный директор SpaceX Илон Маск рассчитывает со временем увеличить более чем до 100 000 спутников. Более крупные и мощные Starlink V3 в перспективе должны полностью заменить существующую спутниковую сеть Starlink. По словам Маска, они будут работать на низкой околоземной орбите вместе с еще более масштабной группировкой — более чем из одного миллиона спутников, предназначенных для центров обработки данных с искусственным интеллектом, если SpaceX получит необходимые разрешения регулирующих органов. Развертывание первых Starlink V3 напрямую зависит от способности Starship выйти на орбиту — до сих пор ракета такую задачу не выполняла.

Однако для дальнейшего развития системы предстоит решить еще несколько сложных технологических задач, которыми SpaceX пока не занималась в реальных полетах. Среди них — дозаправка на орбите и длительное хранение криогенных компонентов топлива в космосе. Для доставки полезных нагрузок за пределы низкой околоземной орбиты Starship потребуется дополнительная серия запусков кораблей-заправщиков. Они должны будут пополнять запасы топлива основного корабля непосредственно в космосе. SpaceX необходимо решить эти задачи в относительно короткие сроки, чтобы довести Starship до полноценной эксплуатационной готовности.

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