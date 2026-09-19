19 сентября, 11:13
Александр Березин
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Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

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Управление Конгресса США по бюджету подготовило доклад о последствиях глобального потепления. Первыми изо всех государственных органов в истории оно спрогнозировало серьезное снижение смертности из-за потепления климата. Это идет наперекор многолетней традиции полного игнорирования официальными документами давно известного в науке факта подавления избыточной смертности из-за роста глобальных температур.

Климат
# глобальное потепление
# климат
# США
Гонолулу, Гавайи, до некоторой степени иллюстрирует тезисы нового доклада: здесь холодовая смертность уже минимальна среди всех штатов США. В этом штате она уносит втрое меньше жизней на 100 тысяч населения, чем по стране в целом / © transcend.org, J. Deer

Кровь человека при падении температур серьезно повышает свою вязкость, сосуды склонны сужаться. Такое сочетание не только повышает типичное среднее давление зимой, но и поднимает вероятность инфарктов и инсультов — основных причин смертности в нашу эпоху. Как отмечал Naked Science, ученые уже десятки лет назад пришли к выводу, что именно холод — самый важный фактор окружающей среды, ведущий к гибели людей. Скажем, для Великобритании цифра ежегодной избыточной смертности от холода — 60 тысяч человек в год, а для мира в целом — 4,59 миллиона.

Однако в силу многолетней установки на борьбу с глобальным потеплением все эти факты из научных работ никогда не озвучивались государственными органами ни на Западе, ни в России, где холодовая смертность также существует. Более того: в большинстве стран мира даже научных работ об общей холодовой смертности либо нет (Россия, хотя по данным Росстата она не должна быть ниже 48 тысяч в год), либо они показывают холодовую смертность ниже разницы между смертностью после самого теплого месяца (когда смертность минимальна) и после всех остальных (в США), что технически крайне сомнительно и выглядит как серьезный недоучет реальных смертей.

Теперь Управление Конгресса США по бюджету, первым из официальных органов любой страны мира, частично учло подобные научные данные в своем новом докладе. Авторы доклада отметили, что по мере потепления происходит адаптация к нему: люди активнее используют кондиционеры и так далее. Учтя это, они попробовали оценить, как изменится количество смертей в Штатах из-за потепления через полвека — к 2075 году.

У них получилось, что для людей, охваченных программой Medicare, снижение смертности составит 2,5 миллиона за следующие 45 лет — в 2030-2075 годах. Это означает падение количества смертей примерно на 50 тысяч в год. Учитывая, что эффекты потепления в 2075 году будут намного выше, чем в 2026-м, ясно, что ближе к концу периода цифра снижения смертности из-за потепления будет значительно больше 50 тысяч, а прямо сейчас — меньше 50 тысяч.

Наибольшая часть этой разницы приходится на уменьшение смертности в тех частях США, что имеют самый теплый климат. Как отмечают авторы доклада, потепление снижает смертность именно в теплых зонах сильнее, чем в холодных. Это происходит потому, что люди в теплых штатах плохо адаптированы к холоду, и смертность в холодные дни там поднимается намного сильнее, чем в северных штатах — даже если «холодный день» сводится к суткам с легким морозом.

В итоге, по докладу, смертность к 2075 году должна упасть на 121 случай на 100 тысяч владельцев Medicare. Причем в холодных зонах снижение будет едва десяток смертей на 100 тысяч человек, поступивших в больницы, а вот в жарких — достигнет 400 смертей на 100 тысяч. Общая экономия бюджетных средств из-за снижения тяжести состояния населения, поступающего в больницы, оценивается в 55 миллиардов долларов.

Разумеется, доклад имеет ограничения: например, он рассчитывает, что в США будет идти адаптация населения к более теплому климату. То есть что негативный эффект жары будет снижен установкой кондиционеров, индивидуальной адаптацией людей (например, тот, кто теплее одевается, слабее повышает вязкость крови в нелетние месяцы). В принципе, демографические данные по США показывают, что определенная адаптация уже произошла. Это повышает шансы на то, что она будет наблюдаться и в будущем, но гарантировать такой результат нельзя.

Подавляющее большинство людей с Medicare в США старше 65 лет, и они наиболее уязвимы к холодовой смертности, поскольку их сердечно-сосудистая система в среднем в худшем состоянии, чем у тех, кто моложе. В то же время, доклад Управления не оценивает общее снижение смертности американцев, которых численно куда больше, чем граждан с Medicare. Сходные процессы должны наблюдаться и для пожилых людей в других странах мира, в том числе нашей. Между 2000 и 2019 годом общая температурная смертность в мире упала на 166 тысяч случаев в год, то есть подобный процесс уже не только теория, но и вполне наблюдаемая практика.

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# глобальное потепление
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Комментарии

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5 Комментариев
Андрей Пшеничнов
Андрей Пшеничнов
2 часа назад
Холодовая смертность снизится, а смерти от гипертонии и прочих следствий повышенных температур наверняка вырастут. Интересно, чего больше?
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    Александр Березин
    Александр Березин
    55 минут назад
    Андрей, как уже отмечено в тексте выше. наблюдения из реального мира уже показали, что смерти от повышенных температур растут существеннно медленнее, чем падают смерти от холода -- отчего общая смертность и от холода, и от жары за 2000-2019 годы упала на 166 тысяч смертей в год. См. гиперссылку на научную работу в конце текста выше. Кстати, гипертония чаще всего последствие холода, а не жары.
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Chiril T.
Chiril T.
7 часов назад
Странная статья. Если что-то подтверждает её, то это сойдёт за доказательство, даже 20+ летней давности. Если опровергает, то это "странные выводы", даже если свежие. Ссылаться на статьи сайта, написанные самим собой, тоже странно. Глобальное потепление это журналисты придумали фразу. Правильно глобальный климатический кризис. И перепады температур будут и чаще, и будь здоров, и не только температуры. Это тоже, видимо, полезно, да? Что же говорить по именно повышения температуры, то это положительно влияет на распространение и жизнь тех существ, что сейчас живут южнее/в более тёплых местах. А стоит нагреться большей территории планеты, они туда и пойдут. Как УЖЕ произошло в Европе с африканскими комарами, например. А ещё и бактериями (название точно не помню, кажется, вибрионы) в Балтийском море. Можете выдавать желаемое за действительное, реальность не изменится.
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    Александр Березин
    Александр Березин
    20 минут назад
    Chiril, "Ссылаться на статьи сайта, написанные самим собой, тоже странно." Читали ли вы научную литературу? Там в целом норма ссылаться на материалы, разбирающие затронутую проблему более полно. "Глобальное потепление это журналисты придумали фразу." Нет, фразу глобальное потепление придумали ученые. Что характерно -- отечественные ученые: https://sciencejournals.ru/cgi/getPDF.pl?jid=vestnik&year=2020&vol=90&iss=1&file=Vestnik2001003Anisimov.pdf "Правильно глобальный климатический кризис. И перепады температур будут и чаще, и будь здоров, и не только температуры. Это тоже, видимо, полезно, да?" Напротив, по мере глобального потепления колебания температур уменьшаются и в мире, и в России, вот на примере Мск. это вполне прямо признается учеными: https://rscf.ru/project/23-27-00279/ Дело в том, что вообще чем теплее климат, тем реже и меньше скачки температур. На экваторе их вообще нет по сути. Напротив, чем холоднее та или иная точка Земли, тем выше там перепады, см. помесячные темп. Антарктиды или Арктики. "Что же говорить по именно повышения температуры, то это положительно влияет на распространение и жизнь тех существ, что сейчас живут южнее/в более тёплых местах. А стоит нагреться большей территории планеты, они туда и пойдут. Как УЖЕ произошло в Европе с африканскими комарами, например. А ещё и бактериями (название точно не помню, кажется, вибрионы) в Балтийском море. Можете выдавать желаемое за действительное, реальность не изменится." Это положительно влияет прежде всего на тех, кто живет на севере, т.к. у них расширение ареала идет максимальное. Вы поинтересуйтесь, как различается число кольчатых нерп в Северном Ледовитом океане и на Каспии, например. Очень наглядно будет. Или про число лосей на севере и в средней полосе. Да что там -- хоть медведей. Там та же картина. Что до бактерий, которые совсем не вирионы, то я напомню, что сибирская язва почему-то очень часта на севере. А вот на экваторе подцепить ее куда сложнее. Или вот клещи: в тайге их немало, а найти их в буковом лесу на нашем Кавказе уже сложно. А на экваторе -- суперсложно. Это потому, что чем теплее, тем больше численность паразитов самых разных ветвей жизни ограничена компенсирующими их другими видами. Скажем, сибирская язва в теплом климате в грунте не может долго выживать. Скажем, клещей в теплых лесах тропиков и экватора нещадно жрут амфибии, которых в наших лесах очень мало на фоне тех. Скажем, комаров и кровососов больше всего на севере, потому что их там некому есть, а на т.н. "Москитном берегу" комаров много меньше, чем у нас в Подмосковье -- опять же потому, что там стрекозы и амфибии активны круглый год, и у комаров нет фазы "мы уже успели взлететь за кровью, а стрекозы и лягушки еще не размножились, т.к. они крупнее и процесс этот у них берет больше времени".
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Serjo Djachkowski
Serjo Djachkowski
7 часов назад
В принципе да Александр, почти все мои родственники мужского пола преклонного возраста умерли в зимне весенний период (с декабря по март), так что склонен верить этим исследованиям.
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Андрей Пшеничнов
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