Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Управление Конгресса США по бюджету подготовило доклад о последствиях глобального потепления. Первыми изо всех государственных органов в истории оно спрогнозировало серьезное снижение смертности из-за потепления климата. Это идет наперекор многолетней традиции полного игнорирования официальными документами давно известного в науке факта подавления избыточной смертности из-за роста глобальных температур.

Кровь человека при падении температур серьезно повышает свою вязкость, сосуды склонны сужаться. Такое сочетание не только повышает типичное среднее давление зимой, но и поднимает вероятность инфарктов и инсультов — основных причин смертности в нашу эпоху. Как отмечал Naked Science, ученые уже десятки лет назад пришли к выводу, что именно холод — самый важный фактор окружающей среды, ведущий к гибели людей. Скажем, для Великобритании цифра ежегодной избыточной смертности от холода — 60 тысяч человек в год, а для мира в целом — 4,59 миллиона.

Однако в силу многолетней установки на борьбу с глобальным потеплением все эти факты из научных работ никогда не озвучивались государственными органами ни на Западе, ни в России, где холодовая смертность также существует. Более того: в большинстве стран мира даже научных работ об общей холодовой смертности либо нет (Россия, хотя по данным Росстата она не должна быть ниже 48 тысяч в год), либо они показывают холодовую смертность ниже разницы между смертностью после самого теплого месяца (когда смертность минимальна) и после всех остальных (в США), что технически крайне сомнительно и выглядит как серьезный недоучет реальных смертей.

Теперь Управление Конгресса США по бюджету, первым из официальных органов любой страны мира, частично учло подобные научные данные в своем новом докладе. Авторы доклада отметили, что по мере потепления происходит адаптация к нему: люди активнее используют кондиционеры и так далее. Учтя это, они попробовали оценить, как изменится количество смертей в Штатах из-за потепления через полвека — к 2075 году.

У них получилось, что для людей, охваченных программой Medicare, снижение смертности составит 2,5 миллиона за следующие 45 лет — в 2030-2075 годах. Это означает падение количества смертей примерно на 50 тысяч в год. Учитывая, что эффекты потепления в 2075 году будут намного выше, чем в 2026-м, ясно, что ближе к концу периода цифра снижения смертности из-за потепления будет значительно больше 50 тысяч, а прямо сейчас — меньше 50 тысяч.

Наибольшая часть этой разницы приходится на уменьшение смертности в тех частях США, что имеют самый теплый климат. Как отмечают авторы доклада, потепление снижает смертность именно в теплых зонах сильнее, чем в холодных. Это происходит потому, что люди в теплых штатах плохо адаптированы к холоду, и смертность в холодные дни там поднимается намного сильнее, чем в северных штатах — даже если «холодный день» сводится к суткам с легким морозом.

В итоге, по докладу, смертность к 2075 году должна упасть на 121 случай на 100 тысяч владельцев Medicare. Причем в холодных зонах снижение будет едва десяток смертей на 100 тысяч человек, поступивших в больницы, а вот в жарких — достигнет 400 смертей на 100 тысяч. Общая экономия бюджетных средств из-за снижения тяжести состояния населения, поступающего в больницы, оценивается в 55 миллиардов долларов.

Разумеется, доклад имеет ограничения: например, он рассчитывает, что в США будет идти адаптация населения к более теплому климату. То есть что негативный эффект жары будет снижен установкой кондиционеров, индивидуальной адаптацией людей (например, тот, кто теплее одевается, слабее повышает вязкость крови в нелетние месяцы). В принципе, демографические данные по США показывают, что определенная адаптация уже произошла. Это повышает шансы на то, что она будет наблюдаться и в будущем, но гарантировать такой результат нельзя.

Подавляющее большинство людей с Medicare в США старше 65 лет, и они наиболее уязвимы к холодовой смертности, поскольку их сердечно-сосудистая система в среднем в худшем состоянии, чем у тех, кто моложе. В то же время, доклад Управления не оценивает общее снижение смертности американцев, которых численно куда больше, чем граждан с Medicare. Сходные процессы должны наблюдаться и для пожилых людей в других странах мира, в том числе нашей. Между 2000 и 2019 годом общая температурная смертность в мире упала на 166 тысяч случаев в год, то есть подобный процесс уже не только теория, но и вполне наблюдаемая практика.





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